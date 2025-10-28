Jesenné prázdniny: Kam sa vybrať počas Dušičiek na Slovensku za tajomnom?

Dušičkové obdobie je na Slovensku viac než len tradícia. Október sa pomaly preklápa do pochmúrneho novembra, listy šuštia pod nohami a vzduch je nasiaknutý pokojom. Práve v tomto čase je vhodné vydať sa na miesta, ktoré nie sú rušné, no nesú v sebe silu príbehu, histórie a duchovnej hĺbky. Ak hľadáte miesto, kde sa môžete stíšiť a precítiť spojenie s predkami i prírodou, tu sú tipy na menej známe pietne lokality Slovenska, ktoré vás očaria svojou atmosférou.
1.Starý cintorín v Osrblí
Ak sa vyberiete do Horehronia, určite si nájdite chvíľu pre obec Osrblie, ktorá ukrýva viac než len športový areál. Na jej pokraji, obklopený zmiešaným lesom, sa rozprestiera starý banícky cintorín. Železné kríže zarastené machom, kamenné náhrobky s menami, ktoré už nik nepozná, a šum lístia, ktoré padá na zabudnuté chodníčky.
Toto nie je len cintorín, ale je to pamäť krajiny a ľudí, ktorí v nej zanechali stopy svojho tichého hrdinstva. Práve v jeseni, keď sa hory sfarbia do zlatej a hnedastej palety, dostáva toto miesto výnimočnú silu.
2.Vojenské cintoríny pod Duklou
Severovýchod Slovenska nesie jazvy histórie, ktoré sú v krajine zapísané navždy. V okolí Duklianskeho priesmyku, najmä pri obci Vyšný Komárnik, nájdete množstvo malých vojenských cintorínov.
Kríž za krížom, mená známe i neznáme, a medzi nimi padnuté lístie, ktoré vytvára koberec minulosti. Tu nejde o monumenty, ale o ľudskosť. O chlapcov, ktorí nevrátili domov listy, ani úsmev. Odporúčam prísť sem ráno, keď je krajina zahalená v hmle.
3.Kalvária v Hlohovci
Ak si chcete dopriať kombináciu duchovna a krajinného zážitku, navštívte Kalváriu v Hlohovci. Nejde o opustené miesto, ale predsa pôsobí intímne, najmä v jeseni. Cesta vedie po starých schodoch medzi kaplnkami, ktoré rozprávajú známy príbeh, a na jej vrchole vás čaká malý cintorín a kaplnka s výhľadom na celé údolie Váhu.
Nájdete tu náhrobky rehoľníkov, jednoduché kríže a lavičku, na ktorú si môžete sadnúť a len dýchať. Ticho je tu čisté, nevtieravé, takmer liečivé.
4.Židovský cintorín v Starej Ľubovni
V Starej Ľubovni, trochu bokom od hlavného diania, nájdete starý židovský cintorín. Cestička k nemu nie je označená veľkým pútačom, čo je možno dobre. Miesto si zachováva svoju dôstojnosť a dôvernosť. Mnohé náhrobky sú naklonené, popadané, obrastené trávou. Keď sem prídete, nepocítite smútok, ale zvláštny pokoj.
Počas jesenných dní, keď je vzduch čistý a chladný, sa tu rodí zvláštna forma kontemplácie. Nech je vaša viera akákoľvek, toto miesto vás naučí vážiť si pamäť iných.
5.Lesný cintorín v Muránskej Dlhej Lúke
V srdci Muránskej planiny, ďaleko od hluku miest, leží pri lesnej ceste medzi obcami Muránska Dlhá Lúka a Tisovec cintorín, ktorý nesie stopu Slovenského národného povstania. Je to miesto, kde sa pietna spomienka mieša s divokou prírodou. Stromy tu šumia príbehy o odvahe, o bolesti aj o nádeji.
Kríže sú nenápadné, niektoré len drevené tabule s menami, ktoré zanikli v pamäti dejín. Ak sa sem vydáte, odporúčam ísť pešo lesnou cestou, nech krajinu vnímate postupne. Čím bližšie budete, tým väčší pokoj vás obklopí.
6.Kaplnka svätej Heleny pri Krupine
Na pahorku medzi poľami pri Krupine stojí malá kaplnka svätej Heleny. Cesta k nej vedie úzkou prašnou cestou cez vinohrady a pasienky. Na jeseň sa to tu hmýri farbami. Kaplnka je jednoduchá, možno skromná, ale pôsobí ako kotva v krajine, ktorá sa neustále mení.
Okolo nej je niekoľko starých hrobov, tichých a nenápadných. Keď si sadnete na trávu a pozriete do diaľky, zistíte, že nepotrebujete nič viac. Toto miesto vás neprinúti rozjímať, ono vás k tomu ticho pozve. A vy sa pristihnete, že sa vám ani nechce odísť.