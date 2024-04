Jazero Como v Taliansku zavádza turistickú daň

Jazero Como je tretím najväčším jazerom v Taliansku a ročne ho navštívi až 1,4 milióna návštevníkov. Počet turistov je v tejto dovolenkovej destinácii ohromujúci a preto zvažuje zavedenie turistickej dane, referuje portál Euronews.

Poplatok za jednodňovú návštevu

Starosta mesta Como na brehu jazera Alessandro Rapinese tvrdí, že uvažuje o zavedení denného poplatku v štýle Benátok, pričom navrhuje, že by mohol vstúpiť do platnosti už čoskoro.

Rapinese kritizoval nadmerný turizmus pri jazere Como. „Už diskutujeme o myšlienke zavedenia turistickej dane. Zmeny sa začínajú konkrétnymi opatreniami a my sme na to pripravení,“ povedal pre britské noviny The Times.

Poplatok by sa vzťahoval na denných návštevníkov mesta Como. Starosta neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti o výške poplatku, o tom, kto ho bude musieť platiť a kedy vstúpi do platnosti.

Ak použije „benátsky model“, poplatok sa bude vzťahovať na jednodňových turistov (nie na tých, ktorí si v meste rezervovali ubytovanie na jednu noc) a bude sa vyberať len počas rušných dní, ako sú víkendy a štátne sviatky.

Jazero Como bojuje proti nadmernému turizmu

Ikonické jazero v posledných rokoch bojuje s prudkým nárastom počtu turistov. Davy ľudí sa rozmohli, odkedy si niekoľko celebrít vrátane Georgea Clooneyho kúpilo nehnuteľnosti za milióny eur pozdĺž pobrežia a jazero sa stalo kulisou pre filmy ako Casino Royale a Klan Gucci.

Minulé leto bola vila pri jazere, ktorá sa objavila vo filmoch ako James Bond a Hviezdne vojny, nútená obmedziť počet návštevníkov.

Villa del Balbianello znížila denný počet vstupov z 2 000 na maximálne 1 200, aby zachovala jej skutočnú podobu bez nutnosti väčších rekonštrukcií, ktoré by mohli byť zapríčnené nadmerným turizmom.