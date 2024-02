Japonsko upravuje víza pre digitálnych nomádov

Japonsko sa pripravuje na zavedenie víz pre digitálnych nomádov, ktoré sa začne uplatňovať budúci mesiac. Umožní občanom 49 krajín vrátane členských štátov EÚ zostať v krajine až šesť mesiacov, referuje portál Euronews.

Japonsko s rušnými mestami, rozmanitými prírodnými scenériami a svetoznámou popkultúrou je ideálnym miestom na kombináciu práce a cestovania. Krajina sa čoraz viac otvára cudzincom v nádeji, že posilní svoje hospodárstvo a medzinárodnú konkurencieschopnosť, ktoré sú ohrozené starnutím obyvateľstva. Podľa japonského ministerstva práce v krajine v súčasnosti pracujú viac ako dva milióny cudzincov, čo je najvyšší počet v histórii.

digital nomad lying on the beach outdoors alone working relaxed

O japonské digitálne nomádske víza môžu požiadať občania 49 krajín a území. Patria medzi ne krajiny, ktoré s krajinou podpísali daňovú zmluvu alebo ktoré sú pri návšteve Japonska oslobodené od vízovej povinnosti.

Zahrnuté sú všetky krajiny EÚ, ako aj Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Monako, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. Mimo Európy môžu o povolenie požiadať Austrálčania, Juhokórejčania, Singapurčania a občania USA.

Víza sú určené vysokokvalifikovaným odborníkom – najmä tým, ktorí pracujú v oblasti IT. Budú sa udeľovať tým, ktorí pracujú na diaľku pre spoločnosti mimo Japonska alebo pre samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce na „voľnej nohe“ pre klientov v zahraničí. Očakáva sa, že sa to bude vzťahovať aj na youtuberov, ktorí majú príjmy od zahraničných inzerentov.