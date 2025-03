Husľový mág David Garrett rozpútal vo Viedni veľkolepú šou

David Garrett (vlastným menom David Christian Bongartz) je nemecko-americký huslista, narodený 4. septembra 1980 v nemeckom meste Aachen. Je považovaný za jedného z najvýraznejších hudobných fenoménov svojej generácie, známy svojou schopnosťou spájať klasickú hudbu s modernými žánrami, ako je rock, pop či elektronika. Už ako malé dieťa prejavil mimoriadny hudobný talent – husle držal prvýkrát vo veku štyroch rokov, v piatich vyhral svoju prvú súťaž a v jedenástich rokoch získal na hranie svoje prvé husle značky Stradivari, vďaka osobitnému povoleniu od vtedajšieho nemeckého prezidenta Richarda von Weizsäckera. V trinástich rokoch podpísal zmluvu s prestížnym vydavateľstvom Deutsche Grammophon, čím sa stal najmladším sólistom v jeho histórii. Garrett študoval na prestížnych hudobných školách, vrátane Juilliard School v New Yorku. Okrem klasických koncertov je známy aj svojimi energickými pódiovými vystúpeniami, na ktorých hrá popové a rockové hity vo vlastných husľových aranžmánoch. Medzi jeho najznámejšie projekty patria albumy ako Rock Symphonies, Explosive či Millennium Symphony. Foto: https://www.david-garrett.com/

Hudobná jazda naprieč desaťročiami

Už úvod koncertu v znamení ikonickej piesne Seven Nation Army rozhýbal publikum a naznačil, že večer sa ponesie v znamení energie, prekvapení a hudobného crossoveru. Garrett svojím jedinečným štýlom dokázal prepojiť klasické husľové melódie s pulzujúcimi rytmami modernej hudby a vytvoriť tak nezabudnuteľnú atmosféru.

Foto: SITA.sk

Dokonalá vizuálna scéna spojená s akrobaciou

Pódium zdobila pohyblivá LED stena, za ktorou boli rozmiestnení členovia orchestra v dvanástich svetelných boxoch – vizuálne pôsobivá scéna, ktorá dotvárala zážitok z každej skladby.

Skladby ako Mein Herz brennt či Russian Roulette ozvláštnila vystúpením akrobatka, ktorá sa vznášala takmer nad divákmi. Vrcholom večera bol moment, keď sa Garrett presunul do stredu haly na menšie vyvýšené pódium a publikum obklopil zblízka počas hitu Shape Of You.

Foto: SITA.sk

Aj finále malo svoju gráciu

Záver koncertu patril energickej skladbe Shake It Off, kedy naozaj roztancoval celé publikum. Nadšení diváci si vyžiadali prídavok a dočkali sa ho v podobe dojímavého finále s piesňami Welcome to The Black Parade a Viva La Vida. Spolu s konfetami a standing ovation to bol moment, ktorý len potvrdil, že tento umelec „vie ako sa má robiť šou.“

Foto: SITA.sk

Kedy príde David na Slovensko?

Koncert vo Viedni bol súčasťou Garrettovho Millennium Symphony World Tour 2025, v rámci ktorého navštívi množstvo miest po celom svete – a už 22. apríla zavíta aj na Slovensko. S viac ako 1600 koncertmi na konte a vyše štyrmi miliónmi divákov po celom svete, Garrett dokazuje, že husle môžu byť nielen nástrojom klasiky, ale aj mostom medzi generáciami a žánrami.