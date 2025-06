Gotická cesta na východe otvára brány: Leto plné stredovekého umenia a príbehov

Historické kostoly na Gemeri a v Malohonte vstupujú už do tretej letnej sezóny. Návštevníci sa môžu tešiť na fascinujúce fresky, bohaté príbehy a jedinečné zážitky, ktoré oživujú stredoveký duch regiónu.

Letná sezóna na Gotickej ceste, ktorá nesie prestížne ocenenie Európske dedičstvo, sa začína po tretíkrát. Od polovice júna do septembra sa pod záštitou Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja otvoria brány až desať výnimočných sakrálnych pamiatok.

V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sa ukrývajú niektoré z najvzácnejších prejavov stredovekého umenia na Slovensku. Tieto kostoly, s nádhernými freskami zo 13. a 14. storočia, sú nielen umeleckým skvostom, ale aj svedectvom dávnych kontaktov medzi šľachtickými rodmi, nemeckými baníkmi, talianskymi diplomatmi a vplyvmi reformácie. Fresky, plné biblických a svetských motívov, ponúkajú návštevníkom estetický zážitok, ale aj hlboké duchovné posolstvo.

Záujem o Gotickú cestu stále rastie

Zavedenie fixných otváracích hodín počas letných mesiacov sa ukázalo ako skvelé rozhodnutie. Návštevnosť medzi rokmi 2023 a 2024 stúpla, a to aj napriek skráteným otváracím časom.

Za týmto úspechom stojí združenie Gotická cesta, ktoré v spolupráci s miestnymi cirkvami, samosprávami a za podpory Košického samosprávneho kraja (cez program Terra Incognita) a Banskobystrického kraja Turizmus systematicky buduje víziu sprístupnenia kultúrneho bohatstva regiónu.

„V tomto významnom kultúrnom dedičstve vidíme veľkú šancu pre rozvoj regiónu a cestovného ruchu. Naše aktivity nie sú len o získaní prestížnej značky, ale o dlhodobej práci. Aj tento rok podporujeme pravidelné otváracie hodiny, marketing lokality a pripravujeme projekt návštevníckeho centra v Rimavskej Bani, ktoré by mohlo byť financované z európskych fondov,“ zdôrazňuje Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kedy a kde sa môžete vydať za stredovekom?

Od 16. júna do 13. septembra sa záujemcom otvárajú brány Štítnického okruhu Gotickej cesty – kostol reformovanej cirkvi v Plešivci a evanjelické chrámy v Ochtinej a Koceľovciach budú prístupné od pondelka do soboty od 9:00 do 16:00.

Najnavštevovanejší kostol v Štítniku, ktorý je momentálne v procese obnovy, otvorí svoje brány od 1. júla do 13. septembra. Návštevníci by mali počítať s možnými obmedzeniami v závislosti od stavebných prác.

V okresoch Revúca a Rimavská Sobota (Jelšavský a Rimavský okruh) budú sprístupnené:

Evanjelické kostoly : Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo, Kameňany

Katolícke kostoly: Šivetice, Chyžné, Rákoš

Tieto pamiatky budú otvorené od 1. júla do 31. augusta, vždy od stredy do soboty v čase 10:00 – 16:00. Mimo týchto hodín je vstup možný po dohode so správcami.

Kostol v Rimavskej Bani ostáva kvôli prebiehajúcej obnove dočasne zatvorený. Do budúcnosti sa tu však pripravuje nové návštevnícke centrum Gotickej cesty.

Zážitok, ktorý presahuje čas

„Gotická cesta je unikátny projekt spájajúci krásu stredovekého umenia s hodnotami kultúrneho dedičstva. Podpora cez program Terra Incognita nám umožňuje ponúknuť ľuďom jedinečný zážitok. Verím, že aj tento rok návštevníci odídu nielen nadšení, ale aj obohatení o hlbšie prepojenie s históriou nášho regiónu,“ uvádza Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja,

Prehliadky sú pripravené na mieru – v niektorých kostoloch je k dispozícii sprievodné slovo, na všetkých miestach sa návštevníci môžu dostať k informáciám cez texty a audiosprievodcov v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, dostupných cez QR kód.

Vstupné je dobrovoľné a celý výťažok zostáva miestnym cirkevným zborom na údržbu a ochranu týchto jedinečných pamiatok.

Doplnkové služby a bonusy pre návštevníkov

Aby bola Gotická cesta čo najdostupnejšia, oba kraje rozšírili služby:

Každú sobotu v sezóne môžete absolvovať Štítnický okruh pohodlne 22-miestnym mikrobusom s nástupom na železničnej stanici v Plešivci o 8:40 . Lístky si možno zakúpiť online na www.vylety.kosiceregion.com.

Ak sa návštevníkom nepodarí osobne prísť do regiónu, majú možnosť virtuálnej prehliadky cez www.gotickefresky.sk.

Pre rodiny s deťmi je v Štítnickom okruhu k dispozícii interaktívna edukačná hra v aplikácii Geofun, ktorá hravou formou približuje históriu jednotlivých miest.

„Sme radi, že aj v roku 2025 môžeme opäť pozvať návštevníkov do stredovekých klenotov, ktoré svojím príbehom presahujú hranice času a priestoru. A na mnohých miestach ich osobne privítajú lokálni nadšenci, ktorí radi sprostredkujú svoje poznatky,“ doplnil Peter Palgut zo združenia Gotická cesta.