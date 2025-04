FlixBus odštartoval cestovateľnú sezónu špeciálnymi lístkami od 9,99 Eur

Začínate plánovať jarné výlety? FlixBus prichádza s akciou, ktorá poteší každého cestovateľa. Pri včasnej rezervácii môžete získať lístky na vnútroštátne aj medzinárodné trasy už od 9,99 Eur.

Spoločnosť Flixbus, globálny poskytovateľ mobility, spústa pri príležitosti otvorenia tohtoročnej cestovateľ­skej sezóny špeciálnu cenovú akciu. Všetci, ktorí si od 25. apríla do 26. mája 2025 zarezervujú cestovný lístok minimálne 10 dní vopred, môžu využiť jedinečnú ponuku na vnútroštátne aj medzinárodné jazdy za ceny už od 9,99 Eur. Dôležité je neváhať – počet zľavnených lístkov je limitovaný.

Na vybraných trasách si navyše cestujúcich môžu vziať so sebou aj bicykel a vychutnať si aktívne pobyty v cieľových destináciách.

Priame spojenie do viac ako 220 miest

FlixBus je najväčším prevádzkovateľom autobusovej siete v Európe a v rámci akcie ponúka priame spojenie zo Slovenska do viac ako 220 destinácií v 20 krajinách. Na Slovensku FlixBus zastavuje vo viac ako 80 mestách, vrátane bratislavského letiska, čo umožňuje pohodlné kombinovanie rozličných druhov verejnej dopravy.

Nové destinácie a širší výber spojov

Počas akčnej ponuky vypravuje FlixBus z Bratislavy viac ako 25 liniek do takmer 160 miest. Cestujúcim ponúka:

Až 13 denných spojov do Prahy,

Až 11 denných spojov do Budapešti,

Až 6 denných spojov do Berlína.

Medzi atraktívnymi premiérovými a sezónnymi spojeniami nájdete napríklad priame linky z Bratislavy do Štetína a letovísk Západného Pomoranska, z Bratislavy do Benátok a Bologne či z Košíc a Bratislavy priamo do Dalmácie a Dubrovníka.

„Posledné akcie s výraznými zľavami mali obrovský ohlas, preto sme sa rozhodli ponuku ešte rozšíriť. Pribudlo viac ako 20 nových destinácií a predľžili sme obdobie rezervácie až do konca mája,“ uviedol Michał Leman, generálny riaditeľ Flix pre región Europe East.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/ Foto: Christophe Gateau/dpa via AP

Komfort a moderné služby pre každého

Autobusy FlixBusu ponúkajú cestujúcim vysoký komfort: rozšírený priestor pre nohy, bezplatné Wi-Fi, nabíjacie zásuvky pod každým sedadlom a palubnú toaletu.

Všetky vozidlá sú vybavené najmodernejšími bezpečnostnými systémami a technológiami na monitorovanie nebezpečenstva na cestách. Výhodou je aj možnosť sledovania polohy autobusu v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie.