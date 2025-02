Chystáte sa do Jordánska? 10 vecí, ktoré by ste nikdy nemali robiť

Jordánsko je fascinujúca krajina, kde sa spája bohatá história, nádherná príroda a neuveriteľne pohostinní ľudia. Od ružových skál Petry až po tajomnú púšť Wadi Rum – každé miesto v tejto krajine dýcha mystikou. Aby ste si svoj pobyt užili naplno a vyhli sa nepríjemnostiam, prinášame vám zoznam desiatich vecí, ktoré v Jordánsku rozhodne nerobiť. Niektoré môžu byť len spoločenským faux pas, iné vás môžu stáť vysoké pokuty či nepríjemnosti s miestnymi úradmi.

1. Neobliekajte sa príliš odhaľujúco

Hoci je Jordánsko liberálnejšie než niektoré susedné krajiny, stále ide o konzervatívnu arabskú spoločnosť, kde sa očakáva určitá striedmosť v obliekaní. To platí najmä pre ženy, ale aj muži by mali dbať na vhodné oblečenie. Ženy by mali nosiť dlhé nohavice alebo sukne pod kolená a zakrývať ramená, zatiaľ čo muži by sa mali vyhýbať krátkym šortkám v tradičných oblastiach.

Na plážach a v rezortoch je situácia voľnejšia, no ak sa chystáte na verejnú pláž pri Mŕtvom mori, určite si vezmite aspoň ľahké pareo alebo šaty na zakrytie plaviek. Týmto prejavíte úctu k miestnym zvyklostiam a vyhnete sa nežiadaným pohľadom či komentárom.

2. Neignorujte miestne zvyky a etiketu – pohostinnosť sa tu berie vážne

Jordánci sú nesmierne pohostinní a ak vás niekto pozve na čaj alebo večeru, je slušné neodmietnuť hneď na prvýkrát. Pohostinnosť je hlboko zakorenená v ich kultúre a odmietnutie môže pôsobiť nezdvorilo. Rovnako si dajte pozor na to, ako sa zdravíte – ak podávate ruku osobe opačného pohlavia, vždy počkajte, či ju ponúkne ako prvá.

Mnoho žien v Jordánsku uprednostňuje pozdrav len slovne alebo miernym prikývnutím hlavy. Základné slová v arabčine ako „šukran“ (ďakujem) alebo „marhaban“ (ahoj) vám otvoria dvere k srdečnejším interakciám s miestnymi.

3. Nedotýkajte sa niekoho hlavy a nepoužívajte ľavú ruku pri podávaní vecí

V Jordánsku, rovnako ako v iných arabských krajinách, sa hlava považuje za posvätnú časť tela. Dotknúť sa niekoho hlavy – aj zo zdvorilosti alebo v dobrej vôli – môže byť považované za neúctivé gesto. To platí najmä pre deti a starších ľudí.

Ďalšou dôležitou spoločenskou normou je používanie pravej ruky na jedenie, podávanie vecí alebo prijímanie darov. Ľavá ruka sa tradične považuje za nečistú, pretože sa používa na hygienické účely. Ak chcete ukázať rešpekt a vyhnúť sa spoločenským nepríjemnostiam, vždy používajte pravú ruku.

4. Nekritizujte náboženstvo ani kráľovskú rodinu

Jordánsko je konštitučná monarchia a kráľovská rodina sa teší veľkej úcte. Akákoľvek kritika kráľa Abdalláha II. alebo vlády môže viesť nielen k nevôli miestnych, ale aj k právnym problémom. Podobne je necitlivé robiť si žarty o islame alebo náboženských praktikách.

Mešity sú posvätnými miestami a pri ich návšteve je dôležité obliecť sa primerane a vyzuť si topánky pred vstupom. Ak budete rešpektovať miestne náboženské zvyklosti, získate si sympatie Jordáncov a zažijete autentickejší kontakt s ich kultúrou.

5. Nefoťte ľudí bez ich dovolenia

V Jordánsku je fotografovanie úžasných pamiatok, ako je Petra či Wadi Rum, úplne bežné, ale keď ide o miestnych obyvateľov, platí jasné pravidlo – vždy sa najskôr opýtajte. Ľudia, najmä ženy a členovia beduínskych komunít, môžu byť na fotografovanie citliví a môžu to vnímať ako narušenie súkromia.

Mnohé ženy v konzervatívnych oblastiach sa nerady nechávajú fotiť vôbec, preto je lepšie byť opatrný a rešpektovať ich kultúru. Okrem toho sú v Jordánsku určité miesta, kde je fotografovanie prísne zakázané, ako vojenské objekty, vládne budovy alebo kontrolné stanovištia.

Ak si nie ste istí, vždy sa opýtajte alebo sa riaďte miestnymi pravidlami, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam. Porušenie tohto pravidla vám môže spôsobiť problémy, od ostrých pohľadov až po pokuty alebo dokonca zabavenie fotoaparátu.

6. Nenakupujte bez zjednávania

Ak plánujete nakupovať suveníry, šperky, koreniny alebo tradičné výrobky, mali by ste vedieť, že zjednávanie je v Jordánsku úplne bežné a očakávané. Ak zaplatíte prvú cenu, ktorú vám predajca povie, pravdepodobne preplatíte, pretože miestni obchodníci často začínajú s vyššou sumou.

Zjednávanie však neberte ako agresívnu hádku, ale skôr ako spoločenskú hru, ktorú domáci milujú. S úsmevom a trochou trpezlivosti môžete cenu znížiť aj o 30 – 50 %. Dôležité je zachovať rešpekt a nevynucovať si extrémne nízke ceny – obchodníci musia tiež zarobiť na živobytie.

V supermarketoch a moderných nákupných centrách sa však zjednávať nedá. Ak si nie ste istí, sledujte, ako to robia miestni, a skúste sa zapojiť do tejto tradičnej časti jordánskej kultúry.

7. Nechoďte sami do púšte

Púšť Wadi Rum patrí k najkrajším miestam na svete a jej mimozemská krása prilákala filmárov aj dobrodruhov z celého sveta. No aj keď sa vám môže zdať lákavé vydať sa tam na vlastnú päsť, môže to byť veľmi nebezpečné. Púšť je rozsiahla, terén sa ľahko mení a signál mobilného telefónu nemusí byť vždy dostupný.

Teploty sa môžu cez deň vyšplhať na 40 °C a v noci prudko klesnúť, čo je pre neskúsených cestovateľov nebezpečné. Najlepšou možnosťou je spoľahnúť sa na miestnych beduínov, ktorí poznajú púšť lepšie než ktokoľvek iný a vedia, kde nájsť tie najkrajšie miesta.

8. Nepite vodu z kohútika

Aj keď je voda v hlavnom meste Ammán považovaná za technicky pitnú, väčšina turistov nie je zvyknutá na jej zloženie, čo môže spôsobiť nepríjemné tráviace problémy. Voda obsahuje iné minerály a baktérie, na ktoré nemusí byť váš žalúdok pripravený.

Najlepšie je vždy piť balenú vodu, ktorú kúpite v každom obchode alebo hoteli. Ak sa rozhodnete piť vodu z kohútika, radšej ju najprv prevarte alebo použite filter. Vyhýbajte sa aj ľadu v nápojoch, ak si nie ste istí, z akého zdroja pochádza.

Okrem toho dbajte na dostatočný príjem tekutín, najmä v horúcich mesiacoch, aby ste sa vyhli dehydratácii. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste, takže neriskujte zdravotné problémy kvôli vode!

9. Nepodceňujte slnko a vysoké teploty

Jordánsko je známe extrémnymi teplotnými rozdielmi, najmä v lete, keď sa teploty v Petre alebo Wadi Rume môžu vyšplhať až na 45 °C. Slnečné lúče sú veľmi silné a ak si nedáte pozor, môžete sa rýchlo spáliť alebo dokonca dostať úpal.

Nikdy nechoďte na celodenné výlety bez dostatočného množstva vody, opaľovacieho krému, slnečných okuliarov a pokrývky hlavy. Dôležité je tiež vhodné oblečenie – ľahké, priedušné materiály, ktoré zakryjú pokožku a zároveň ju ochránia pred slnkom.

Ak cestujete do púštnych oblastí, naplánujte si výlety na skoré ranné hodiny alebo podvečer, keď sú teploty prijateľnejšie. Ignorovanie týchto rád môže viesť k vážnym zdravotným problémom.

10. Nevstupujte do uzavretých častí archeologických pamiatok

Jordánsko je domovom mnohých starovekých pamiatok, z ktorých najznámejšia je Petra, jedno z novodobých divov sveta. Aj keď vás môžu lákať odľahlé cestičky či menej známe zákutia, nevstupujte do oblastí, ktoré sú označené ako neprístupné.

Tieto miesta sú často uzavreté kvôli ochrane pamiatok alebo pre vašu vlastnú bezpečnosť, pretože môžu byť nestabilné. Niektorí turisti sa pokúšajú vyliezť na chránené skalné útvary, čo môže byť nielen nebezpečné, ale aj nelegálne.

Ak vás chytia, hrozia vám vysoké pokuty alebo dokonca vykázanie z lokality. Ak chcete vidieť menej známe miesta, požiadajte miestnych sprievodcov, ktorí vám ukážu skryté poklady bez porušovania pravidiel.