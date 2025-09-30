8 najkrajších útulní na Slovensku, kde máte nocľah zadarmo

Slovensko ponúka desiatky útulní, ktoré slúžia ako bezplatné útočisko pre turistov počas celého roka. Väčšina z nich sa nachádza mimo civilizácie, často uprostred hôr, a sú ideálnou možnosťou na jesenné prenocovanie v prírode. V tomto článku nájdete výber 10 overených útulní, ktoré sú voľne prístupné, otvorené aj na jeseň a vhodné pre turistov hľadajúcich útočisko uprostred divokej prírody.
1. Koliba pod Pustým – Západné Tatry
V hlbokej Jamníckej doline, len dve hodiny od Račkovej doliny, sa uprostred ihličnatého lesa ukrýva Koliba pod Pustým. Je to drevená útulňa, ktorá svojou výbavou prekvapí aj skúsenejších turistov — hoci ide o jednoduché zázemie, nájdete tu kompletnú kuchynku, drevo, sviečky aj lekárničku. Na noc sa tu vyspí až štrnásť ľudí a vďaka piecke s ohrevom si večer môžete vychutnať s hrnčekom čaju, kým vonku prší na strechu.
- 📍 Lokalita: Jamnícka dolina, Západné Tatry
- 🧭 Prístup: Z Račkovej doliny po modrej (cca 1 h 45 min)
- 🛏️ Kapacita: cca 14 osôb
2. Útulňa Gálová – Volovské vrchy
Nad dedinkou Vlachovo, s výhľadom na Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu, vyrástla v roku 2019 nová turistická útulňa, ktorú postavili dobrovoľníci s láskou k horám. Útulňa Galová je dôkazom, že aj jednoduché stavby môžu ponúkať krásu a funkčnosť. Vnútorný priestor je zariadený drevom, nechýba kachľová pec, pričňe, stôl, lavice a dokonca ani koťogo – moka kanvica pre milovníkov kávy. V noci tu vládne pokoj a vonku vás čaká ohnisko pod hviezdami.
- 📍 Lokalita: Volovské vrchy, nad Stromíšom
- 🧭 Prístup: Červená z Dobšinského kopca / žltá z Vlachova (cca 3 h)
- 🛏️ Kapacita: 8–10 osôb
3. Útulňa Líška – Nízke Tatry (pod Beňuškou)
Ak milujete lesy, ktoré šepkajú v tichu a útulne, ktoré dýchajú príbehom, potom Líška bude vaším miestom. Táto malá drevená koliba, ktorú spravujú Braväckí Lišiaci, je jednoducho kúzelná. Nachádza sa pod Beňuškou a často ju využívajú skialpinisti. Vnútri nájdete praskajúcu piecku, lavice, stôl a kotlík, osadený priamo v zemi. Pod lavicami je zásoba dreva a na povalu sa zmestí trojica dobrodruhov. Spodná miestnosť pojme približne šesť spáčov.
- 📍 Lokalita: Pod Beňuškou, Čertovica
- 🧭 Prístup: Z Čertovice po modrej (1,5–2 h)
- 🛏️ Kapacita: 6–10 osôb
4. Javorinka pod Kľakom – Lúčanská Malá Fatra
Blízko jedného z najkrajších slovenských vrcholov – Kľaku – sa nachádza drevená útulňa, ktorá vás prekvapí čistotou aj atmosférou. Vo výške 1171 m n. m. si oddýchnete od sveta. V útulni sú postele, povala, kuchynka aj zásoby dreva. Vonku stojí ohnisko, stôl s lavicami a dokonca koza na pílenie dreva. Neďaleko zurčí prameň a v noci je počuť len ticho – a občasné cupitanie plchov, ktorí si radi obzrú batožinu.
- 📍 Lokalita: Lúčanská Fatra, nad Vríckom
- 🧭 Prístup: Po zelenej z obce Vrícko (2 h)
- 🛏️ Kapacita: 16–18 osôb
5. Salaš pod Suchým – Veľká Fatra
Táto útulňa s nezameniteľnou zelenou strechou patrí medzi najobľúbenejšie na Veľkofatranskej magistrále. Vďaka svojej veľkosti dokáže v prípade potreby pojať až 28 ľudí, hoci komfortnejšie je to do 13. Salaš je perfektne vybavený – postele, kuchynské potreby, piecka, náradie a dokonca dve latríny. Vonku sa nachádza priestranné posedenie s ohniskom a prameň je dostupný do 200 metrov.
- 📍 Lokalita: Hrebeň Veľkej Fatry
- 🧭 Prístup: Zo sedla pod Suchým vrchom (značené)
- 🛏️ Kapacita: 13–20 osôb
6. Útulňa Ramža – Nízke Tatry
Ramža je stálicou medzi útulňami, najmä pre tých, ktorí zdolávajú Cestu hrdinov SNP. Skromná drevená búda uprostred lesa ponúka bezpečné útočisko pred dažďom či vetrom. Vnútri sú príčne, piecka a drevo pod prístreškom. K útulni vedie vyšľapaný chodník zo sedla Čertovica a ak je plná, v okolí je dostatok miesta aj na stanovanie.
- 📍 Lokalita: Hrebeň Nízkych Tatier, 1260 m n. m.
- 🧭 Prístup: Zo sedla Čertovica (cca 1,5 h)
- 🛏️ Kapacita: 15–20 osôb
7. Včelín na Mikulášskom vrchu – Veporské vrchy
Asi najnetradičnejšia útulňa na Slovensku. Bývalý včelín pripomína karavan a pôsobí ako miesto z filmu Into the Wild. Vnútri je gauč, kreslo, liatinová piecka, stôl a lavice zo starých úľov. Výbava je minimalistická, no atmosféra neopakovateľná. Voda však v okolí nie je, tú si treba priniesť. Skvelá voľba pre romantikov, sólo putujúcich aj ľudí, čo hľadajú ticho mimo sveta.
- 📍 Lokalita: Hrebeň Mikulášskeho vrchu
- 🧭 Prístup: Po modrej z Bratkovíc pri Brezne
- 🛏️ Kapacita: cca 5 osôb
8. Útulňa Vyšné Vane
Táto novšia útulňa sa nachádza nad Oščadnicou v blízkosti Veľkej Rače a rýchlo si získala srdcia turistov. Vyšné Vane spájajú tradičný vzhľad horského salaša s funkčnosťou modernej útulne. Drevený zrub je krásne postavený, čistý a výborne situovaný — s výhľadmi do krajiny a prameňom v blízkosti. Kapacita je ideálna pre menšiu skupinu a večery pri praskajúcej piecke tu patria k tým, na ktoré sa nezabúda.
- 📍 Poloha: Nad Oščadnicou, pod Veľkou Račou
- 🧭 Prístup: Zo strediska Oščadnica, značenými chodníkmi (cca 2 h)
- 🛏️ Kapacita: 6–8 osôb