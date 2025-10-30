6 najkrajších cintorínov na Slovensku+Otváracie hodiny na Dušičky 2025

SITA CestujSi
SITA CestujSi
4 min. čítania
Slovensko Cestovanie Cestovanie z lokality Slovensko

Cintoríny nemusia byť len miestami smútku. Môžu byť aj priestorom, kde sa spomienky premieňajú na zážitok, história sa vpisuje do kamenných náhrobkov a krajina rozpráva príbehy o tých, ktorí tu boli pred nami. Slovensko skrýva niekoľko výnimočných cintorínov, ktoré zaujmú svojou architektúrou, kultúrnym významom aj tichou atmosférou. Tieto miesta sa oplatí navštíviť nielen počas Dušičiek.

1. Národný cintorín v Martine 

Národný cintorín je jedno z najvýznamnejších pietnych miest na Slovensku. Nachádza sa v centre Martina a od svojho založenia v roku 1860 sa stal miestom posledného odpočinku najvýznamnejších osobností slovenského kultúrneho a politického života. Odpočíva tu viac než 500 osobností – spisovatelia, vedci, politici či umelci, ako Jozef Škultéty, Janko Jesenský alebo Svetozár Hurban Vajanský.

Cintorín je zároveň kultúrnou pamiatkou a pripomína éru národného obrodenia. Dominujú mu kamenné náhrobky s umeleckým spracovaním, secesné i klasicistické prvky a celé prostredie je upravené ako park. Pre návštevníkov je to ideálne miesto na tichú prechádzku medzi menami, ktoré formovali slovenskú identitu.

Narodny cintorin martin 05 956.jpg
Foto: https://www.narodnycintorin.com/

2. Kalvária a cintorín v Banskej Štiavnici 

Výnimočný cintorín sa nachádza pri ikonickej barokovej Kalvárii v Banskej Štiavnici, na kopci nad mestom. Založený bol v 18. storočí a jeho poloha i architektúra ho zaraďujú medzi najmalebnejšie miesta svojho druhu na Slovensku. Kalvária samotná je súbor 23 sakrálnych objektov s dvoma kostolmi, ale priamo pod ňou leží cintorín, ktorý slúži ako miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta, najmä z 18. a 19. storočia.

Čo ho robí výnimočným, je jedinečný výhľad na Banskú Štiavnicu, tichá atmosféra a kontrast medzi pompéznosťou barokových kaplniek a skromnosťou hrobov.

Img_20250411_183816 1024x768 1.jpg
Foto: https://spoznajslovensko.eu/

3. Starý židovský cintorín v Bardejove 

Tento cintorín patrí k najzachovalejším židovským cintorínom na Slovensku a nachádza sa len pár minút chôdze od historického centra Bardejova. Založený bol pravdepodobne v 17. storočí a zachovalo sa tu vyše 200 náhrobkov – väčšinou s hebrejskými nápismi a tradičnými symbolmi, ktoré vypovedajú o pôvode, profesii alebo charaktere zosnulých.

Náhrobné kamene sú z pieskovca a vápeneca, niektoré sú naklonené, zarastené machom, čo len umocňuje ich autentický charakter. Cintorín je súčasťou židovského kultúrneho dedičstva a pripomína významnú komunitu, ktorá v meste žila do 2. svetovej vojny. Miesto má tichú, melancholickú atmosféru a návštevníka núti zastaviť sa a vnímať históriu, ktorú tu cítiť v každom kúsku zeme.

Imgp7800_0.jpg
Foto: https://www.bardejov.travel/

4. Ondrejský cintorín, Bratislava 

V srdci bratislavského Starého Mesta, len kúsok od moderného ruchu, leží Ondrejský cintorín – miesto, kde sa história hlavného mesta koncentruje medzi náhrobnými kameňmi a sochami. Založený bol v roku 1784 a pochovávalo sa tu až do začiatku 20. storočia. Dnes už aktívne nefunguje, no je zachovaný ako historická pamiatka a ponúka pohľad do minulosti mesta.

Nachádzajú sa tu náhrobky významných mešťanov, umelcov a predstaviteľov vtedajšej spoločnosti. Secesné a barokové prvky, staré stromy a upravené chodníčky robia z tohto miesta ideálny cieľ pre pokojné, no obohacujúce popoludnie.

Mk_05918_493996563f.jpg
Foto: https://marianum.sk/

5. Cintorín na Slávičom údolí, Bratislava 

Najväčší cintorín hlavného mesta bol založený v roku 1912 a dodnes slúži ako hlavné pietne miesto Bratislavy. Nachádza sa v mestskej časti Karlova Ves a jeho rozloha i upravenosť z neho robia miesto, kde sa stretáva dôstojnosť s prírodou.

V jeho civilnej časti odpočívajú významné osobnosti z oblasti politiky, kultúry aj vedy – napríklad spisovateľ Dominik Tatarka či herec Jozef Kroner. Osobitnú časť tvorí vojenský cintorín, venovaný obetiam svetových vojen. Areál je rozdelený na niekoľko sektorov, prechádzky vedú alejami lemovanými stromami a lavičkami.

Foto: https://marianum.sk/

6. Cintorín pri drevenom kostole v Hervartove 

V obci Hervartov pri Bardejove, kde sa nachádza najstarší zachovaný drevený kostol na Slovensku (z konca 15. storočia, zapísaný v UNESCO), nájdeme aj malý cintorín, ktorý je skutočným skvostom vidieckej sakrálnej architektúry. Tento cintorín nevyniká veľkosťou ani monumentalitou, ale práve svojou jednoduchosťou, prírodným zasadením a autentickým charakterom.

Drevené kríže, jednoduché náhrobky a okolitá krajina vytvárajú pokojný priestor, kde sa čas akoby zastavil. V kombinácii s návštevou dreveného kostola ide o výnimočný zážitok, ktorý osloví každého, kto má rád tradície, históriu a duchovný pokoj.

Foto: https://www.bardejov.travel/

Otváracie hodiny cintorínov počas Dušičiek 2025:

BRATISLAVA

🔹 Cintoríny v správe Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy:

  • Slávičie údolie

  • Ondrejský cintorín

  • Ružinov (Ružová dolina)

  • Vrakuňa

  • Petržalka

  • Lamač

  • Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, a ďalšie

📅 Rozšírené otváracie hodiny počas Dušičiek (Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých):
🗓️ 29. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 20:00

KOŠICE

🔹 Verejný cintorín (Rastislavova), Krematórium, Urnový háj
📅 1. – 8. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 22:00

ŽILINA

🔹 Starý cintorín, Nový cintorín – Bôrik, Budatín a ďalšie mestské cintoríny
📅 28. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 20:00

BANSKÁ BYSTRICA

🔹 Cintoríny: Kremnička, Majer, Radvaň a ďalšie mestské pohrebiská
📅 31. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 21:00

Okruhy tém: Cestovanie Cintoríny Dušičky Jeseň Slovensko
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk