6 najkrajších cintorínov na Slovensku+Otváracie hodiny na Dušičky 2025

Cintoríny nemusia byť len miestami smútku. Môžu byť aj priestorom, kde sa spomienky premieňajú na zážitok, história sa vpisuje do kamenných náhrobkov a krajina rozpráva príbehy o tých, ktorí tu boli pred nami. Slovensko skrýva niekoľko výnimočných cintorínov, ktoré zaujmú svojou architektúrou, kultúrnym významom aj tichou atmosférou. Tieto miesta sa oplatí navštíviť nielen počas Dušičiek.
1. Národný cintorín v Martine
Národný cintorín je jedno z najvýznamnejších pietnych miest na Slovensku. Nachádza sa v centre Martina a od svojho založenia v roku 1860 sa stal miestom posledného odpočinku najvýznamnejších osobností slovenského kultúrneho a politického života. Odpočíva tu viac než 500 osobností – spisovatelia, vedci, politici či umelci, ako Jozef Škultéty, Janko Jesenský alebo Svetozár Hurban Vajanský.
Cintorín je zároveň kultúrnou pamiatkou a pripomína éru národného obrodenia. Dominujú mu kamenné náhrobky s umeleckým spracovaním, secesné i klasicistické prvky a celé prostredie je upravené ako park. Pre návštevníkov je to ideálne miesto na tichú prechádzku medzi menami, ktoré formovali slovenskú identitu.
2. Kalvária a cintorín v Banskej Štiavnici
Výnimočný cintorín sa nachádza pri ikonickej barokovej Kalvárii v Banskej Štiavnici, na kopci nad mestom. Založený bol v 18. storočí a jeho poloha i architektúra ho zaraďujú medzi najmalebnejšie miesta svojho druhu na Slovensku. Kalvária samotná je súbor 23 sakrálnych objektov s dvoma kostolmi, ale priamo pod ňou leží cintorín, ktorý slúži ako miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta, najmä z 18. a 19. storočia.
Čo ho robí výnimočným, je jedinečný výhľad na Banskú Štiavnicu, tichá atmosféra a kontrast medzi pompéznosťou barokových kaplniek a skromnosťou hrobov.
3. Starý židovský cintorín v Bardejove
Tento cintorín patrí k najzachovalejším židovským cintorínom na Slovensku a nachádza sa len pár minút chôdze od historického centra Bardejova. Založený bol pravdepodobne v 17. storočí a zachovalo sa tu vyše 200 náhrobkov – väčšinou s hebrejskými nápismi a tradičnými symbolmi, ktoré vypovedajú o pôvode, profesii alebo charaktere zosnulých.
Náhrobné kamene sú z pieskovca a vápeneca, niektoré sú naklonené, zarastené machom, čo len umocňuje ich autentický charakter. Cintorín je súčasťou židovského kultúrneho dedičstva a pripomína významnú komunitu, ktorá v meste žila do 2. svetovej vojny. Miesto má tichú, melancholickú atmosféru a návštevníka núti zastaviť sa a vnímať históriu, ktorú tu cítiť v každom kúsku zeme.
4. Ondrejský cintorín, Bratislava
V srdci bratislavského Starého Mesta, len kúsok od moderného ruchu, leží Ondrejský cintorín – miesto, kde sa história hlavného mesta koncentruje medzi náhrobnými kameňmi a sochami. Založený bol v roku 1784 a pochovávalo sa tu až do začiatku 20. storočia. Dnes už aktívne nefunguje, no je zachovaný ako historická pamiatka a ponúka pohľad do minulosti mesta.
Nachádzajú sa tu náhrobky významných mešťanov, umelcov a predstaviteľov vtedajšej spoločnosti. Secesné a barokové prvky, staré stromy a upravené chodníčky robia z tohto miesta ideálny cieľ pre pokojné, no obohacujúce popoludnie.
5. Cintorín na Slávičom údolí, Bratislava
Najväčší cintorín hlavného mesta bol založený v roku 1912 a dodnes slúži ako hlavné pietne miesto Bratislavy. Nachádza sa v mestskej časti Karlova Ves a jeho rozloha i upravenosť z neho robia miesto, kde sa stretáva dôstojnosť s prírodou.
V jeho civilnej časti odpočívajú významné osobnosti z oblasti politiky, kultúry aj vedy – napríklad spisovateľ Dominik Tatarka či herec Jozef Kroner. Osobitnú časť tvorí vojenský cintorín, venovaný obetiam svetových vojen. Areál je rozdelený na niekoľko sektorov, prechádzky vedú alejami lemovanými stromami a lavičkami.
6. Cintorín pri drevenom kostole v Hervartove
V obci Hervartov pri Bardejove, kde sa nachádza najstarší zachovaný drevený kostol na Slovensku (z konca 15. storočia, zapísaný v UNESCO), nájdeme aj malý cintorín, ktorý je skutočným skvostom vidieckej sakrálnej architektúry. Tento cintorín nevyniká veľkosťou ani monumentalitou, ale práve svojou jednoduchosťou, prírodným zasadením a autentickým charakterom.
Drevené kríže, jednoduché náhrobky a okolitá krajina vytvárajú pokojný priestor, kde sa čas akoby zastavil. V kombinácii s návštevou dreveného kostola ide o výnimočný zážitok, ktorý osloví každého, kto má rád tradície, históriu a duchovný pokoj.
Otváracie hodiny cintorínov počas Dušičiek 2025:
BRATISLAVA
🔹 Cintoríny v správe Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy:
Slávičie údolie
Ondrejský cintorín
Ružinov (Ružová dolina)
Vrakuňa
Petržalka
Lamač
Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, a ďalšie
📅 Rozšírené otváracie hodiny počas Dušičiek (Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých):
🗓️ 29. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 20:00
KOŠICE
🔹 Verejný cintorín (Rastislavova), Krematórium, Urnový háj
📅 1. – 8. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 22:00
ŽILINA
🔹 Starý cintorín, Nový cintorín – Bôrik, Budatín a ďalšie mestské cintoríny
📅 28. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 20:00
BANSKÁ BYSTRICA
🔹 Cintoríny: Kremnička, Majer, Radvaň a ďalšie mestské pohrebiská
📅 31. október – 2. november 2025
🕒 Denne od 7:00 do 21:00