5 najkrajších vianočných trhov v Česku mimo Prahy a Brna. Kde zažiť čarovný advent?

Ak si predstavujete Vianoce ako sviatky pokoja, tradícií a teplého svetla sviečok v kontraste s mrazivým vzduchom, potom práve pre Vás je určený výber piatich vianočných trhov v Českej republike mimo hlavných turistických centier.
1. Olomouc
Olomouc patrí medzi najkrajšie adventné destinácie v Česku. Od 21. novembra do 23. decembra 2024 sa jeho historické Horné námestie mení na stredobod sviatočnej radosti. Vianočné trhy sú známe najmä unikátnou punčovou scénou.
Nachádza sa tu najväčší punčový bar v republike a návštevníci si môžu vybrať z viac než dvadsiatich druhov teplých nápojov, vrátane netradičných ako je punč s olomouckými tvarôžkami. Súčasťou trhov je tiež klzisko priamo na námestí, ručne robené remeselné výrobky, živá hudba každý večer a pestrý sprievodný program pre rodiny s deťmi.
2. Plzeň
Plzeň, známa svojou pivnou tradíciou, ponúka počas adventu ojedinelý zážitok. Trhy sa konajú od 22. novembra do 23. decembra 2024 na Námestí Republiky, ktoré je jedným z najväčších historických námestí v krajine. Vianočnú atmosféru tu dotvárajú desiatky stánkov s poctivými remeslami, regionálnymi potravinami, sladkosťami aj vareným pivom.
Pýchou trhov je ručne vyrezávaný drevený betlehem, adventný veniec s obrovskými sviecami a zvonička šťastia, pri ktorej si môžete niečo želať. Plzeň ponúka aj množstvo kultúrnych vystúpení, tematické víkendy, dielne pre deti.
3. Kromneříž
Kroměříž, perla Moravy a mesto zapísané na zozname UNESCO, ponúka počas adventu neopakovateľnú atmosféru historickej noblesy a pokojného sviatočného života. Vianočné trhy sa konajú priamo na Veľkom námestí, obklopenom barokovými a renesančnými fasádami. Trhy sú zvyčajne otvorené v dňoch pred Vianocami, približne od 10. do 23. decembra, pričom ich súčasťou sú koncerty, regionálne produkty, tradičné vianočné dobroty a večerné svetelné programy.
Návštevníci sa môžu tešiť na poctivý remeselný jarmok, vôňu medoviny, varené víno s klinčekmi, ale aj na výstavu betlehemov či tematické adventné prechádzky. Vianočnú atmosféru podčiarkuje silueta kroměřížskeho zámku, osvetlená večernými svetlami, a hudobné vystúpenia miestnych súborov, ktoré spievajú tradičné moravské koledy.
Kroměříž spája krásu kultúrneho dedičstva s pokojom moravskej duše. Vianočný trh tu nie je len o nákupoch, ale najmä o chvíľach, ktoré spomaľujú čas. Ak hľadáte advent bez tlačeníc, ale s noblesou, Kroměříž je výbornou voľbou.
4. Český Krumlov
Český Krumlov, známy svojou čarovnou architektúrou a atmosférou stredovekého mestečka, sa počas adventu mení na žiarivý sviatočný skvost. Od 29. novembra 2024 až po sviatok Troch kráľov 6. januára 2025 tu prebieha podujatie Advent a Vianoce v Krumlove. Vianočné stánky sú umiestnené na Námestí Svornosti a v priestoroch kláštorov, kde sa odohrávajú aj tematické koncerty, adventné prechádzky so sprievodcami a tvorivé dielne.
Veľkým lákadlom je mikulášsky sprievod s čertmi a anjelmi, ktorý ožíva večerami v labyrinte historických ulíc. Nechýbajú regionálne špeciality, ako trdelníky, grog, huspenina a syry zo Šumavy. Český Krumlov je miestom, kde každý kameň rozpráva príbeh a kde sú Vianoce magické nielen na pohľad, ale aj na pocit.
5. Jihlava – Svetelný advent v srdci Vysočiny
Jihlava, mesto medzi Českomoravskou vrchovinou, každoročne pripravuje trhy, ktoré kombinujú klasický adventný ráz s modernými prvkami. Trhy sa tradične konajú od začiatku decembra až do 23. decembra na Masarykovom námestí.
Presný program pre rok 2024 ešte nebol oficiálne zverejnený, no podľa predošlých rokov môžeme očakávať bohatý kultúrny program, vystúpenia škôl a folklórnych súborov, vianočný les so zdobenými stromčekmi od miestnych škôl a ľadový betlehem. Tradičné stánky ponúkajú vianočné dekorácie, ručne vyrobené darčeky a občerstvenie.