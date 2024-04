10 najbezpečnejších krajín Európy

Plánuješ európsky citybreak? Tu je desať najbezpečnejších miest v Európe podľa portálu The Travel, ktoré môžeš navštíviť – plné stredovekej kultúry a neuveriteľnej prírody.

Európa je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich kontinentov a je ideálna pre všetkých cestovateľov. Tí, ktorí radi odhaľujú minulosť, môžu navštíviť mestá, ktoré ich prenesú do stredoveku, zatiaľ čo iní, ktorí milujú skvelú prírodu, môžu preskúmať najlepšie európske horské strediská, objaviť najlepšie európske hotely na pozorovanie hviezd alebo navštíviť najlacnejšie mestá.

10. Záhreb

Záhreb je historické chorvátske mesto, ktoré sa dá prejsť aj pešo. Jeho krása je nadčasová a jeho história siaha až do čias rímskej ríše. Jeho jedinečná rakúsko-uhorská architektúra z 18. a 19. storočia je viditeľná po celom meste vrátane Kostola svätého Marka z 13. storočia a gotickej záhrebskej katedrály s dvojitými strechami. Cestovatelia, ktorí navštívia Záhreb, si zamilujú jeho tradičnú kuchyňu, malebné múzeá, pestré farmárske trhy, dláždené ulice a rušný nočný život. Je to tiež bezpečné mesto, najmä v noci aj vďaka policajným hliadkam.

Aerial view at old city center of capital of Croatia, Zagreb, Europe.

9. Helisnki

Hlavné mesto Fínska, Helsinki, je už samo o sebe dobrodružstvom. Od jedál, ktoré musíš ochutnať a ktoré sú rovnako pestré ako krajina, až po najkrajšie kostoly s veľkolepou architektúrou. Samotné mesto, ukryté na polostrove vo Fínskom zálive, je posiate inovatívnym umením a kultúrou, ktorú môžeš vidieť na hlavnej ulici Mannerheimintie, kde sa nachádzajú múzeá, divadlá, obchody a pôvabné kaviarne a reštaurácie. Cestovatelia nebudú mať v Helsinkách problém ani s komunikáciou s miestnymi obyvateľmi, pretože hovoria dobre po anglicky.

Scenic summer panorama of the Market Square (Kauppatori) at the Old Town pier in Helsinki, Finland

8. Praha

Praha je známa svojím Staromestským námestím, ktoré je skutočnou lahôdkou pre milovníkov histórie. Na Staromestskom námestí si cestovatelia obľúbia sledovanie stredovekého orloja z roku 1410 na Staromestskej radnici s hodinovým predstavením s názvom „Chodník apoštolov“. Gotické kostoly, farebné barokové budovy a Karlov most, označovaný za najromantickejší a najkrajší v Európe, patria medzi atrakcie, ktoré by cestovatelia mali navštíviť.

View of the Vltava River and Charle bridge with red foliage, Prague, Czech Republic

7. Bern

Návšteva nádherného švajčiarskeho Bernu, zapísaného na zozname UNESCO, je povinnou jazdou v Európe. Altstadt alebo Staré mesto Bernu, obklopené riekou Aare, je posiate stredovekou architektúrou, ktorá je dobre zachovaná s nádherným výhľadom na švajčiarske Alpy. Jednou z atrakcií, ktoré musíte v Berne navštíviť, je medvedia jama alebo Bärengraben, kde sú medvede umiestnené vo svojich brlohoch a sú viditeľné v parku. Medvede sú už dlho symbolom Bernu od jeho založenia v roku 1191. Dláždené uličky, malebné obchodíky, kaviarne a reštaurácie, ako aj okolitá horská krajina a svieže lesy sú pamiatkami, na ktoré sa oplatí pozerať.

Image of Bern, capital city of Switzerland, during dramatic sunset.

6. Ljubljana

Rozsiahly park Tivoli, zelené plochy, múzeá a slovinské obrazy a sochy čakajú na preskúmaie cestovateľmi. Ľubľana, ktorá sa nachádza medzi Jadranským morom a Alpami je ideálnym mieston na víkendový oddych. Jednou z vecí, ktoré by si cestovatelia nemali nechať ujsť, je ľubľanská kávová kultúra v centre mesta, kde sa nachádza plno malebných kaviarní. Ľubľanský hrad, centrálna tržnica a Dračí most patria medzi hlavné atrakcie, ktoré musia cestovatelia preskúmať. Ľubľana je bezpečné mesto, po ktorom sa bude pohodlne pohybovať každý.

Cityscape of the Slovenian capital Ljubljana.

5. Lisabon

Lisabon, hlavné mesto Portugalska, bol podľa prieskumu ABTA, združenia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, označený za destináciu, do ktorej sa cestuje najvýhodnejšie. Toto kopcovité pobrežné mesto je známe svojimi pastelovými budovami a ikonickým hradom São Jorge, ktorý tvorí kulisu mesta. Cestovateľov očaria farebné azulejos, čiže ozdobné keramické dlaždice a nádherná architektúra mesta, ktorá siaha až do rímskych čias. V noci sa môžete relatívne bezpečne pohybovať po meste, najmä v jeho dobre osvetlenom centre.

Yellow typical tram on a street with colorful houses and flowers on the balconies – Bica Elevator going down the hill of Chiado in Lisbon, Portugal.

4. Viedeň

Viedeň je jedným z najbezpečnejších miest v Európe, v centre mesta hliadkujú policajti, ulice a cesty sú dobre osvetlené a prechádzky v noci sú bezpečné. Viedeň bola tiež zvolená za najpríjemnejšie mesto na svete, a to z dobrého dôvodu. Vysoká kvalita života, bohaté kultúrne dedičstvo, ekonomická bezpečnosť a prvotriedna kuchyňa. Pri ceste do Viedne by si človek nemal nechať ujsť prehliadku cisárskych palácov a zachovalú stredovekú architektúru.

Cityscape image of Vienna with the Vienna State Opera during sunset.

3. Dublin

Dia dhuit! Vitajte v Dubline, kde nájdete pravé írske krčmy. Hlavné mesto Írska, ktoré sa nachádza v ústí rieky Liffey, je posiate historickými budovami, ktorých pôvod siaha až do 13. storočia, ako aj ikonická katedrála svätého Patrika, ktorá bola založená v roku 1191. Írske dedičstvo, kultúra a architektúra vrátane impozantného Dublinského hradu patria k ikonických pamiatkam, ktoré si zaslúžia návštevu. Je to bezpečné mesto a je známe svojou legendárnou írskou pohostinnosťou.

A famous tourist attraction in Dublin, Ireland, Ha’penny Bridge.

2. Kodaň

V roku 2023 sa Dánsko z dobrého dôvodu dostalo na čelo rebríčka najbezpečnejších krajín. Vzhľadom na veľmi nízku mieru kriminality a dobrú ekonomiku to nie je prekvapujúce. Medzi obyvateľmi panuje vysoká miera dôvery, ktorá je cennou súčasťou dánskej kultúry. Hlavné mesto Dánska, ktoré sa rozprestiera na ostrovoch Zealand a Amager, je krásnou zmesou modernej a stredovekej architektúry, ktorá očaruje mesto. V historickom centre by cestovatelia nemali vynechať prehliadku Frederiksstade, štvrť z 18. storočia, kde sa nachádza palác Amalienborg.

Beautiful winter sunset view of the popular Nyhavn area at Copenhagen, Denmark, decorated for Christmas

1. Reykjavík

S veľmi nízkym skóre GPI 1,124 je Reykjavík na čele tohto zoznamu ako najbezpečnejšie mesto v Európe, ktoré môžete navštíviť v roku 2024. Hlavné mesto ohňa a ľadu, Reykjavík, má silnú vikingskú kultúru, ktorú môžete objaviť a preskúmať v múzeu Saga. Dobrodružných svetobežníkov ohromí výhľad na záliv Faxaflói a okolité kopce z otáčajúcej sa sklenenej kupoly Perlan, ktorá sa týči na vrchole kopca Oskjuhlid. Významný je aj nočný život v Reykjavíku, kde sa koná kultový festival Iceland Airwaves, jeden z najlepších hudobných festivalov v severnej Európe. Reykjavík, ktorý je obklopený neuveriteľnou prírodou, je ideálnou destináciou na vychutnanie, načerpanie nových síl a spoznávanie islandskej kultúry – vrátane polárnej žiary.