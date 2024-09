Cestovateľská súťaž Legendarium vyvrcholí v prešovskom Ekoparku. Podujatie bude spojené so Svetovým dňom cestovného ruchu

Letná cestovateľská súťaž LEGENDARIUM vyvrcholí v sobotu 21. septembra 2024 v prešovskom Ekoparku. Podujatie, ktoré pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, bude spojené s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu. Pozvaná je široká verejnosť, vstup je zadarmo.

Sobota 21. septembra bude patriť všetkým turistom a rodinám s deťmi. Kultúrny a zábavný program sa uskutoční v krásnom prostredí rozsiahlej záhrady so zvieratami v Ekoparku na Botanickej 13 v Prešove.

Počas podujatia sa uskutoční odovzdávanie cien výhercom súťaže LEGENDARIUM 2024. Pozvané sú zároveň všetky deti a dospelí, ktorí radi objavujú, cestujú a spoznávajú.

Foto: Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Deviaty ročník s veľkým úspechom

Legendarium je cestovateľská súťaž určená rodinám s deťmi. Od 14. júna do 8. septembra mali možnosť objavovať zaujímavé miesta Prešovského kraja a za ich návštevu zbierať súťažné body. V 17 prírodných lokalitách bol umiestnený trezor so súťažnými nálepkami a v 77 zariadeniach mohli deti za návštevu získať súťažnú pečiatku.

„Oficiálne sa do Legendaria v r. 2024 zapojilo takmer 3200 zaregistrovaných detí. Okrem toho sú to ďalšie celé rodiny, ktoré sa do súťaže síce neregistrujú, ale navštevujú miesta a zariadenia s brožúrkou Legendarium. Máme radosť, že lokality a poskytovatelia služieb zaznamenali rast záujmu návštevníkov. Podporili sme aj také miesta a služby, ktoré nie sú bežne známe a teší nás pozitívna spätná väzba,“ uviedol Martin Janoško, výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. Legendarium tak priamo podporuje návštevnosť Prešovského kraja a využitie služieb cestovného ruchu.

K obľúbeným miestam 9. ročníka Legendaria patril napríklad Náučný chodník pri Slovenských opálových baniach, Kamenický a Šarišský hrad, vyhliadka nad obcou Matiašovce, rozhľadňa Údol, Múzeum Červený Kláštor s novou expozíciou alebo Žabia cesta v Levoči.

„Do záverečného žrebovania o ceny zaslalo svoje ústrižky 2301 detí, ktoré spolu nazbierali neuveriteľných 41 516 ústrižkov za návštevu miest s trezormi a pečiatkami,“ doplnil štatistiku rekordných čísel Janoško.

Legendarium vyvrcholí v sobotu 21. septembra v prešovskom Ekoparku. Na spoločnom podujatí pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu je pripravený bohatý kultúrny program. Podujatie sa začne o 13.00 hod. Návštevníci sa môžu tešiť na zverinec Ekoparku, skákacie hrady, tvorivé dielne, divadelné a hudobné vystúpenia či bublinovú šou a športové aktivity s tímom Decathlon. V stánku KOCR Severovýchod Slovenska budú pripravené materiály s tipmi na výlety a zážitky v Prešovskom kraji pre všetky vekové skupiny.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Foto: Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Svetový deň cestovného ruchu

Vyhodnotenie kampane je symbolický spojené s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. V tento deň v roku 1970 boli prijaté stanovy WTO (World Tourism Organization), najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, kedy sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli.

