Cesta do pekla. Politici podľa mládeže šíria negatívnu atmosféru a posilňujú napätie v spoločnosti

Úrad komisára pre deti spustil v spolupráci s Parlamentom detí a mládeže (PDAM) sociálny experiment, ktorého cieľom je upozorniť na vplyv politickej komunikácie na duševné zdravie mladých ľudí. Dvadsaťjeden stredoškolákov analyzovalo verejné príspevky najvplyvnejších politikov na sociálnej sieti. Výsledky ukázali, že väčšina z nich šíri negatívnu atmosféru a prispieva k spoločenskému napätiu.

Projekt vznikol ako súčasť kampane Rok lepších vzťahov. Mladí analyzovali statusy 21 politikov zo siedmich strán, ktoré získali vo voľbách do NRSR viac ako päť percent. Každému hodnotiteľovi bol pridelený jeden politik náhodným výberom. Hodnotili verejné príspevky uverejnené od 15. marca do 15. apríla.

Výsledky sú alarmujúce

Zamerali sa na sentiment, vyvolané emócie, obsah a výzvy na akciu. Známkovanie bolo ako v škole – od 1 (veľmi pozitívne) po 5 (veľmi negatívne). „Pýtame sa, aký „vibe“ šíria naši politici? Mladí ľudia vnímajú, že politická komunikácia je plná útokov, rozdeľovania a napätia, a to má priamy dopad na ich psychiku,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.

Podľa výsledkov len 7 z 21 politikov získalo priemer lepší alebo rovný známke 3. Iba štyria dosiahli známku lepšiu ako 2. Najlepšie hodnotenie bolo na úrovni 1,56, najhoršie s priemerom 4,1. Mladí však zdôraznili, že cieľom nie je verejné pranierovanie konkrétnych osôb, ale zrkadlo pre politickú kultúru ako celok.

„Podľa nás, mladých, je aktuálne smerovanie politickej kultúry na Slovensku cesta do pekla. Je naozaj v strašnom stave. Tieto výsledky, ktoré z toho máme, sú naozaj do veľkej miery alarmujúce. My, mladí, sme veľmi pohoršení tými výsledkami. Naši politici na Slovensku si musia uvedomiť, že v rámci politického boja, ktorý, samozrejme, je súčasťou politiky, veľmi priamo ovplyvňujú nie len spoločenské dianie, ale aj mentálne zdravie ľudí. My, mladí, to vidíme najmä na našich rodinách, kamarátoch,“ uviedol študent a člen PDAM Maroš Šebo.

Jeho kolegovia sa zhodli, že mladí potrebujú pozitívne vzory, nie osobné útoky a vulgarizmy. „Myslite na to, že každé vaše verejné vyjadrenie má vplyv na duševné zdravie detí na Slovensku,“ vyzval politikov Mikloško.

Narastá úzkosť a depresia

Psychiatrička Terézia Rosenbergerová varovala pred nárastom úzkostí, depresií a samovražedných tendencií medzi mladými.

„Deti preberajú situáciu v spoločnosti, aj v škole medzi sebou, aj na sociálnych sieťach, aj v rodinách. Nie každá rodina s deťmi rozpráva. Čiže mnohé deti si nevedia rady s informáciami, s ktorými sa stretávajú a potom v podstate prichádzajú na ambulancie s tým, že sú depresívne, majú veľkú úzkosť, nevedia, komu majú veriť alebo už neveria ničomu. Nechce sa im žiť, lebo všetko je aj tak nanič. Nemajú sa dobre, čiže počty detí na našich ambulanciách narastajú,“ upozornila hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu.

Od mája sa uskutočňuje druhá fáza experimentu. Tentoraz budú politici o monitoringu informovaní. Úrad komisára im doručí výsledky z prvej fázy a vyzve ich, aby sa zamysleli nad svojou komunikáciou. Záverečné výsledky budú predstavené začiatkom júna. Cieľom je zistiť, či uvedomenie si dosahu vlastnej rétoriky povedie k pozitívnej zmene. Mladí deklarovali, že dávajú politikom možnosť ukázať, že im na nich záleží.