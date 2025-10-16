Cesta cez smútok, bolesť a lásku. Tisíc zlomených kúskov a očistný plač

V novinke Tisíc zlomených kúskov je Tillie Cole verná svojmu štýlu ‒ bolestivo úprimnému, emotívnemu, no zároveň nabádajúcemu k uzdraveniu. Savannah a Cael vám ukážu, že najväčšia láska môže začať práve tam, kde ste padli na kolená.
So stratou najbližšieho sa každý vyrovnáva po svojom. Aký je ten najsprávnejší recept? A existuje vôbec?
Savannah Litchfieldovej ostal po sestre neprečítaný denník a s ním množstvo spomienok. Keď jej terapeut navrhne, aby sa zúčastnila na ceste okolo sveta pre smútiacich tínedžerov, Savannah po počiatočnom váhaní napokon súhlasí.
Stretáva nasrdeného Caela Woodsa, bývalého najobľúbenejšieho hokejistu v juniorskej lige, ktorý sa už nesmie postaviť na ľad. Obaja sa vydávajú na cestu spoznávania okolia i seba a naučia sa, že rovnako dôležité ako prijať svoju minulosť, je odhodlať sa prežiť lepšiu budúcnosť. Rozbité kúsky ich duší spojí iskra čohosi nového, čo už dávno stratili.
„Keď som čítala Tisíc chlapčenských bozkov asi pred ôsmimi rokmi, pamätám si, ako mi tá kniha vtedy rozbila srdce na kúsky. Toto je pokračovanie, ktoré spravilo to isté. Plakala som už na začiatku a asi do polovice knihy sa to opakovalo vo viac menej pravidelných intervaloch. Ale bol to dobrý plač, síce intenzívny, ale očisťujúci, potrebný, liečivý,“ delí sa o svoje pocity bookloverka Janka.
Je to príbeh, ktorý vyvoláva silné emocionálne reakcie – slzy, ale aj úľavu, že nie ste sami, kto trpíte a prežívate stratou. Sú to slová a vety, ktoré neraz zabolia, ale zároveň aj liečia, uzdravujú. Príbeh, pri ktorom možno začnete uvažovať o vlastných stratách – o tom, aká je cena potláčanej bolesti, aké je dôležité nájsť spôsob ako pokračovať aj napriek smútku.
Kniha ponúka nádej – i keď je smútok hlboký, existuje možnosť, že láska, priateľstvo, nové zážitky môžu byť liečením. Ak vás zaujíma téma smútku ‒ a nielen smútku ako tragédie, ale ako cesty, ktorú sa dá prejsť, s bolesťou, i s nádejou, siahnite po knihe Tisíc zlomených kúskov.
Tisíc zlomených kúskov je kniha, ktorá sa nebojí ísť hlboko do tmy a ktorá bolestivo odhaľuje, aké ťažké je žiť so stratou. Zároveň ukazuje, že naše rany nemusia zostať navždy otvorené. Že je možné ich zaceliť, obviazať, vyliečiť až kým nezmiznú. Tillie Cole prináša príbeh, ktorý rozbije srdce, no nakoniec vám dá kúsok svetla, že aj zlomené kúsky dokážu vytvoriť niečo krásne.
Z anglického originálu A Thousand Broken Pieces (Bloom Books, USA 2024) preložila Andrea Vargovčíková.
Milan Buno, knižný publicista
