Český prezident omilostil dve ženy

Český prezident Petr Pavel udelil dve milosti, čím svoju ústavnú právomoc využil už po piaty raz za viac ako dva a pol roka vo funkcii. Uviedla to v piatok kanelácia prezidenta, informuje web iDNES.
Pavel omilostil ženu, ktorá posielala balíky so zakázanými látkami do väznice, kde si trest odpykával jej vnuk.
„Prezident pri rozhodovaní zohľadnil, že omilostená osoba žila bezúhonne a trestný čin spáchala vo vysokom veku. Rovnako zobral do úvahy, že konala pod nátlakom a zo strachu o vnuka,“ uviedol hovorca českej hlavy štátu Filip Platoš. Vnuk neskôr vo väzení spáchal samovraždu.
Lukašenko omilostil tridsať politických väzňov, stalo sa tak po tretíkrát za tri mesiace
V druhom prípade prezident udelil milosť 23-ročnej žene, ktorá v klube kamarátke zadarmo dala extázu a sama ju tiež užila. „Hoci kamarátka po akcii dorazila domov v poriadku, v dôsledku požitia drogy na druhý deň zomrela,“ uviedla prezidentská kancelária. Odsúdená žena drogy neužívala pravidelne, viedla bezúhonný život, pracovala a mala stabilné rodinné zázemie. Podľa Platoša jej udelenie milosti skrátilo väzenie o približne tri a pol roka.