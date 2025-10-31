Speváčku Lenku Filipovú odviezla sanitka po desivom páde zo schodov

Speváčku Lenku Filipovú (71) v stredu odviezla záchranná služba do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe po tom, ako spadla vo svojom dome zo schodov. Jej najbližšie koncerty sú odvolané. Informuje o tom web Blesk.
Speváčka a gitaristka zostáva pod dohľadom lekárov. Podstupuje sériu vyšetrení, ktorá by mohla objasniť, čo presne jej pád spôsobilo. Už je ale isté, že napriek pôvodnému podozreniu nemá žiadne zlomeniny.
Správa o nehode Lenky Filipovej šokovala predovšetkým jej dcéru Lenny (32), ktorá bola práve mimo Prahy, takže mamičke sa nemohla okamžite ponáhľať na pomoc. Do domu Lenky Filipovej preto išiel partner jej dcéry raper Marpo, ktorý zavolal sanitku.