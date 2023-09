Česko-slovenský sci-fi film Bod obnovy prišiel do kín, aby vyriešil zločin v blízkej budúcnosti

Veľa sa o ňom popísalo, už prvými zábermi ukázal, že v domácej produkcii vyniká, a teraz dorazil do kín. Kriminálny sci-fi film Bod obnovy prinesie na plátna vyšetrovanie zločinu z blízkej budúcnosti, v ktorom síce došlo k úmrtiu, no smrť má trocha iné pravidlá…

Foto: Continental film

Príbeh sa odohráva v roku 2041 a každý, kto vtedy zomrie neprirodzenou smrťou, má vďaka pokročilej technológii právo na oživenie. Stačí si pravidelne vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti, takzvaný bod obnovy. Hlavnou hrdinkou je vyšetrovateľka Em, ktorej sa dostane do rúk prípad usmrtenia, v ktorom boli porušené základné pravidlá fungujúceho systému. Bod obnovy obete bol vymazaný a ona musí nájsť vinníka. Podarí sa jej to v dobe, kedy majú technológie zaručovať lepší život, no mnohé jeho oblasti zároveň výrazne komplikujú?

Foto: Continental film

Snímka je celovečerným debutom talentovaného mladého režiséra Roberta Hloza, ktorý medzinárodne zaujal už svojimi krátkymi filmami. Bod obnovy si vyslúžil tzv. „standing ovations“ na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, medzičasom ho premietali aj festivaly v Južnej Kórei (svetová premiéra), Švajčiarsku, Kanade, Chorvátsku, Srbsku a ďalších krajinách po celom svete. V mnohých bude tiež v najbližších mesiacoch uvedený do kín.

Film bol nakrútený v česko-slovensko-poľsko-srbskej koprodukcii a v domácej kinematografii má ako zástupca žánra sci-fi výnimočné postavenie. Podčiarkuje ho aj prepracovaná vizuálna a zvuková zložka, vďaka ktorej býva prirovnávaný aj k najväčším klasikám žánra, akými sú Blade Runner či Minority Report.

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe sa predstaví vychádzajúce česká herecká hviezda Andrea Mohylová, sekundovať jej budú Matěj Hádek, Václav Neužil ml., Jan Vlasák, alebo slovenskí herci Milan Ondrík a Richard Stanke. Slovenským koproducentom je spoločnosť DNA Production, ktorá má na svojom konte úspešné filmy ako Trhlina, Správa či Jozef Mak. Do kín snímku prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

