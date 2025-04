České opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša stráca voličov

České opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša sa v aprílovom volebnom prieskume spoločnosti NMS Market Research prepadlo pod hranicu 30 percent, nad ktorou bolo niekoľko mesiacov. Keby sa voľby do českého parlamentu konali teraz, získalo by ANO iba 28,1 % hlasov. Informuje o tom web TN.cz.

Česká vládna koalícia SPOLU by od voličov by teraz získala 20,9 % hlasov, čo je oproti marcovému výsledku rast o 1,9 percentuálneho bodu. Vládne hnutie STAN sa však prepadlo na štvrtú pozíciu, keďže by mu hlas dalo len 12,2 % respondentov. V marci mu podporu vyjadrilo 13,8 % účastníkov prieskumu.

Z tretej priečky vládne hnutie STAN odsunulo krajne pravicové hnutie SPD Tomia Okamuru. Hlasovalo by za neho 12,5 % českých voličov, čo je o 5,3 percentuálneho bodu viac, ako získalo v marci.