Markéta Vondroušová chcela na Wimbledone vyhrať len pár zápasov, ale prepísala históriu (video)

Keď pred rokom zavítala Češka Markéta Vondroušová do All England Clubu, vôbec nemohla hrať tenis. Na chirurgicky opravenom ľavom zápästí mala sadru, a tak sa jej návšteva obmedzila na prehliadku Londýna a fandenie kamarátke, ktorá sa predstavila vo Wimbledone.

Najväčší úspech kariéry

Tohtoročný výlet do britskej metropoly bol pre ňu omnoho pamätnejší, keďže odchádza ako grandslamová šampiónka.

Dvadsaťštyriročná rodáčka zo Sokolova sa v sobotu popoludní stala prvou nenasadenou hráčkou, ktorá dokázala ovládnuť slávny Wimbledon. Vo finále triumfovala nad Tunisankou Ons Jabeurovou dvakrát 6:4 a dosiahla najväčší úspech v kariére.

Predtým bolo jej maximom finále Roland Garros 2019 a strieborná medaila z predvlaňajších olympijských hier v Tokiu. „Na tráve som predtým nehrala dobre. Myslím si, že Wimbledon bol pre mňa ten najnemožnejší grandslamový turnaj, na ktorom by som mohla pomýšľať na víťazstvo. Keď som sem prišla, povedala som si, že skúsim vyhrať niekoľko zápasov, a nakoniec to dopadlo takto. Je to šialené,“ povedala Vondroušová, ktorá minulý rok maródovala niekoľko mesiacov.

Návrat po zranení

„Keď som sa vracala po zranení, nevedela som, čo sa stane a či budem môcť opäť hrať na takejto úrovni,“ priznala česká tenistka.

Vondroušová bola vlani mimo hry od apríla do októbra a sezónu ukončila na 99. priečke svetového rebríčka. Na tohtoročný Wimbledon prišla ako 42. hráčka v renkingu WTA a v pondelok vďaka triumfu v Londýne poskočí na 10. miesto.

Nenasadená hráčka sa vo finále Wimbledonu predstavila premiérovo od roku 1963. Vtedy ňou bola legendárna Billie Jean Kingová, ktorá počas sobotňajšieho finále sedela v kráľovskej lóži po boku Kate – princeznej z Walesu „Prvá vôbec nenasadená… Milujem to,“ povedala po zápase smerom k Vondroušovej.

Jej súperke Jabeurovej sa ani na tretí pokus nepodarilo triumfovať vo finále grandslamového podujatia. Minulý rok prehrala vo finále vo Wimbledone i na US Open. Dvadsaťosemročná hráčka sa po prehre s Vondroušovou neubránila slzám. „Nechcem plakať, lebo budem škaredá na fotkách. Ale nedá sa to, pretože toto je najbolestivejšia prehra v mojej kariére,“ vyhlásila Jabeurová.