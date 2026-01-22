Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Peking

Najvyššie štátne zastupiteľstvo, ktoré prípad dozoruje, na otázky bezprostredne nereagovalo.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Policie ČR
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com.
Česká polícia vo štvrtok oznámila, že zadržala osobu podozrivú zo spolupráce s čínskou spravodajskou službou, čo je ďalší signál rastúceho napätia medzi Prahou a Pekingom.

„Detektívi z Národného centra proti terorizmu, extrémizmu a kyberkriminalite v sobotu zadržali osobu podozrivú z práce pre čínske spravodajské služby,“ uviedla polícia na sociálnych sieťach. Najvyššie štátne zastupiteľstvo, ktoré prípad dozoruje, na otázky AFP bezprostredne nereagovalo. Podľa českého Deníka N ide o čínskeho občana.

Česká republika, členský štát Európskej únie (EÚ) a NATO, si v posledných rokoch zhoršila vzťahy s Pekingom po tom, čo do Taiwanu vycestovali viaceré české delegácie vrátane predsedov parlamentných komôr a taiwanskí predstavitelia opakovane navštívili Prahu.

Vlani Taiwan obvinil pracovníkov čínskeho veľvyslanectva zo špehovania viceprezidentky Hsiao Bi-Khim a z plánovania útoku na jej auto počas návštevy Prahy v marci 2024. Česká vojenská rozviedka následne potvrdila, že taiwanská predstaviteľka bola terčom „osôb pôsobiacich v diplomatických funkciách na čínskej ambasáde“.

V máji 2025 si český minister zahraničia predvolal čínskeho veľvyslanca pre kybernetický útok na ministerstvo, pričom vyšetrovanie podľa rezortu „viedlo k vysokej miere istoty“ o pôvodcovi – skupine APT31 napojenej na čínske vládne orgány.

