Česká armáda bude mať novú techniku, vláda schválila nákup 246 kusov švédskych bojových vozidiel CV90

Česká vláda v stredu schválila plán ministerstva obrany kúpiť 246 obrnených bojových vozidiel CV90 švédskej výroby. Ide o súčasť rozsiahlej modernizácie českej armády v období ruskej vojny proti Ukrajine.

Česká ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že hodnota kupovaných bojových vozidiel pechoty od švédskej firmy BAE Systems Hägglunds je 59,7 miliardy českých korún.

Dohodu so švédskou stranou ministerstvo podpísalo v stredu. Černochová konštatovala, že prvé vozidlá CV90 by mali byť dodané v roku 2026 a všetky do roku 2030.