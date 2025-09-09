Červený nos hľadá zdravotných klaunov a klaunky

Uchádzači z okolia Žiliny, Martina, Trenčína, Ružomberka Liptova, Oravy, Kysúc, ale aj Košíc, Prešova, Popradu, Bardejova, Michaloviec môžu svoje životopisy s motivačnými listami a svojou fotografiou posielať do 20.9.2025 na adresu: administrativa@cervenynos.sk.
Podmienkou je vek od 23 do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor.
„Umelecké vzdelanie nie je podmienkou, ale nadanie je potrebné. Z hľadiska osobnosti je dôležité, aby bol uchádzač empatický, dokázal zvládnuť stres a mal chuť rozdávať radosť druhým,” vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.
Výber formou umeleckých workshopov
Výberové konanie na zdravotných klaunov prebieha formou umeleckého workshopu, ktorý má 3-4 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. „Profesionálnym zdravotným klaunom sa môže stať každý, kto splní podmienky a úspešne prejde všetkými kolami výberového workshopu. Počas neho by mal pochopiť podstatu klauna, naučiť sa pracovať s jeho charakterom a ukázať, že sa neberie príliš vážne a zároveň je dostatočne odolný voči stresu,” dopĺňa Pavel Mihaľák. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na poslednom kole workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.
Ponuka zmysluplnej práce aj umeleckého rastu
Červený nos dáva umelcom príležitosť zmysluplnej profesionálnej umeleckej práce v stabilnej organizácii s celoslovenským pôsobením a medzinárodným zázemím. Nevyhnutnou súčasťou na zvládnutie tejto náročnej misie je aj vzdelávanie a práca na sebe samom. Zdravotní klauni majú počas pôsobenia v organizácii veľký priestor na rozvoj v umeleckej aj v iných oblastiach a združenie im zabezpečuje komplexný vzdelávací program zavŕšený medzinárodným certifikátom profesionálneho zdravotného klauna. Súčasťou vzdelávania sú okrem iného aj workshopy v Medzinárodnej škole humoru vo Viedni s najlepšími lektormi klaunského umenia z celého sveta.
„Práca profesionálneho zdravotného klauna je náročná, ale krásna a zmysluplná zároveň. Napĺňa a pozitívne vás pri nej dobíja pocit z rozdávania radosti tým, ktorí to potrebujú. Je to neskutočne ľudská profesia,“ hovorí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.
