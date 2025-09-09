Červený nos hľadá zdravotných klaunov a klaunky

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors hľadá nových zdravotných klaunov a zdravotné klaunky pre regióny severného a východného Slovenska.
Klauni cely tim 2025.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Uchádzači z okolia Žiliny, Martina, Trenčína, Ružomberka Liptova, Oravy, Kysúc, ale aj Košíc, Prešova, Popradu, Bardejova, Michaloviec môžu svoje životopisy s motivačnými listami a svojou fotografiou posielať do 20.9.2025 na adresu: administrativa@cervenynos.sk.

Podmienkou je vek od 23 do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor.

„Umelecké vzdelanie nie je podmienkou, ale nadanie je potrebné. Z hľadiska osobnosti je dôležité, aby bol uchádzač empatický, dokázal zvládnuť stres a mal chuť rozdávať radosť druhým,” vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.

Trnava zara.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Výber formou umeleckých workshopov

Výberové konanie na zdravotných klaunov prebieha formou umeleckého workshopu, ktorý má 3-4 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. „Profesionálnym zdravotným klaunom sa môže stať každý, kto splní podmienky a úspešne prejde všetkými kolami výberového workshopu. Počas neho by mal pochopiť podstatu klauna, naučiť sa pracovať s jeho charakterom a ukázať, že sa neberie príliš vážne a zároveň je dostatočne odolný voči stresu,” dopĺňa Pavel Mihaľák. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na poslednom kole workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Za dievcatko bublinky quido a dialyza.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Ponuka zmysluplnej práce aj umeleckého rastu

Červený nos dáva umelcom príležitosť zmysluplnej profesionálnej umeleckej práce v stabilnej organizácii s celoslovenským pôsobením a medzinárodným zázemím. Nevyhnutnou súčasťou na zvládnutie tejto náročnej misie je aj vzdelávanie a práca na sebe samom. Zdravotní klauni majú počas pôsobenia v organizácii veľký priestor na rozvoj v umeleckej aj v iných oblastiach a združenie im zabezpečuje komplexný vzdelávací program zavŕšený medzinárodným certifikátom profesionálneho zdravotného klauna. Súčasťou vzdelávania sú okrem iného aj workshopy v Medzinárodnej škole humoru vo Viedni s najlepšími lektormi klaunského umenia z celého sveta.

„Práca profesionálneho zdravotného klauna je náročná, ale krásna a zmysluplná zároveň. Napĺňa a pozitívne vás pri nej dobíja pocit z rozdávania radosti tým, ktorí to potrebujú. Je to neskutočne ľudská profesia,“ hovorí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.

Za chlapec s nosom quido a dialyza.jpg
Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.

