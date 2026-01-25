Červené stoličky z projektu Sadni si! sa na jar vrátia do ulíc Bratislavy, zapožičať sa dajú do konca mesiaca – FOTO

Projekt mobilného sedenia v Bratislave s názvom Sadni si! vstupuje do svojej ôsmej sezóny. Ako informuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), od 1. apríla budú červené sety opäť spríjemňovať verejné priestory v rôznych častiach hlavného mesta. O ich bezplatné zapožičanie môžu záujemcovia požiadať do 31. januára, o výsledkoch budú informovaní po 9. februári.
Dočasné oddychové zóny
„Projekt Sadni si! každoročne pomáha skvalitňovať verejné priestory v hlavnom meste. Od apríla do októbra vzniknú na rozmanitých miestach v exteriéri dočasné oddychové zóny, ktoré rozšíria existujúce kapacity a vytvoria nové,“ konštatuje BKIS. Set pozostáva zo stola a troch stoličiek, pričom v jednej výpožičke je možné požiadať o jeden alebo viacero setov. Dôležitou podmienkou ich získania je bezbariérové umiestnenie a celodenná prístupnosť.
Červené stoličky od svojho vzniku spestrili desiatky lokalít v uliciach hlavného mesta. Umožňujú posedieť si a oddýchnuť bez nutnosti využitia akejkoľvek služby. „Partneri projektu, ktorých každoročne pribúda, hodnotia podmienky spolupráce aj mieru využívania veľmi pozitívne,“ konštatuje BKIS.
Skultúrnenie verejných priestranstiev
Pri hodnotení žiadostí sa BKIS zameria na žiadateľov s potenciálom posilniť miestny komunitný a spoločenský život, oživiť mestské sídliská a lokality mimo centra a jednoduchými zásahmi skultúrniť verejné priestranstvá. Počas nadchádzajúcej sezóny pribudne k mestskému mobiliáru viac než 140 setov, ktoré sa na konci októbra vrátia do BKIS. Na zapojenie sa do pripravovanej sezóny je potrebné vyplniť online formulár najneskôr do konca januára.
Prihlásiť sa môžu knižnice, kníhkupectvá, múzeá, galérie, centrá voľného času, základné umelecké školy, komunitné centrá, domovy a kluby seniorov, správcovia parkov, ako aj komerčné prevádzky v blízkosti kultúrnych inštitúcií, frekventovaných verejných priestranstiev či na sídliskách. Žiadosti vyhodnotí BKIS do 9. februára, posudzované budú individuálne s ohľadom na vybranú lokalitu.