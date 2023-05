Certifikáty Global Best practice je potrebné obnovovať každé tri roky

Všetci držitelia certifikátov Global Best practice, medzi ktoré patria aj ITIL® a PRINCE2®, budú podľa nových pravidiel musieť svoje certifikáty obnoviť každé tri roky, nové pravidlá platia od januára 2023. Požiadavku na tzv. recertifikáciu, teda obnovenie certifikátov, zaviedol PeopleCert s cieľom pomôcť už certifikovaným zamestnancom alebo freelancerom udržať tempo so zmenami, ktoré do jednotlivých oblastí prinášajú nové technológie. Vďaka pravidelnej recertifikácii tak držitelia certifikátov garantujú či už svojim zamestnávateľom alebo obchodným partnerom aktuálnosť certifikátu počas celej svojej kariéry. Certifikáciu spolu s recertifikáciou Global Best practice pre záujemcov na Slovensku zabezpečuje poradensko-konzultačná spoločnosť OMNICOM.

Obmedzená platnosť certifikátov platí pre všetky certifikácie v rámci Global Best practice. Kandidáti, ktorí získali svoje certifikáty pred 30. júnom 2020, si musia obnoviť certifikáciu do 1. júla 2023. V prípade získania certifkátu v termíne po 30. júni 2020 je potrebné obnoviť certifikát do troch rokov od dátumu vydania. „Zamestnanci alebo freelanceri, ktorí absolvovali certifikáciu pred letom 2020, sa musia poponáhľať a obnoviť svoj certifikát do 1. júla 2023. Môžu tak urobiť troma spôsobmi, a to zopakovaním skúšky, absolvovaním ďalších kurzov alebo dokladovaním svojej odbornej alebo publikačnej činnosti,“ vysvetľuje Pavol Holbík z OMNICOM.

Hlavným dôvodom refecertifikácie je aktuálnosť. Tá držiteľovi garantuje aktuálnosť znalostí v danej oblasti. Obnovený certifikát je dôkazom, že zamestnanec alebo dodávateľ má v danej oblasti najaktuálnejšie a najnovšie znalosti.

Spôsoby obnovenia certifikátov Global Best practice:

zopakovanie skúšky,

absolvovanie ďalších kurzov alebo certifikácií,

dokladovanie odbornej alebo publikačnej činnosti.

Lepšie digitálne zručnosti vďaka certifikovanému vzdelávaniu

Potrebu vzdelávania zamestnancov zdôrazňujú neustále pribúdajúce nové digitálne nástroje. Tie zmenili spôsob práce a fungovanie firiem a tiež vytvorili nové očakávania na kvalitnejšie digitálne zručnosti zamestnancov, ako aj freelancerov či externých pracovníkov v rámci dodávateľského reťazca. Potrebu neustáleho vzdelávania v rámci IT potvrdili aj výsledky prieskumu UpSkilling Report 2023, do ktorého sa zapojilo 8 000 respondentov pracujúcich v sektore IT z celého sveta. Až 60 percent opýtaných v rámci prieskumu potvrdilo, že museli za posledných 12 mesiacov získať novú zručnosť, teda museli sa naučiť niečo nové, a viac ako polovica z nich túto novozískanú zručnosť začala používať v práci.

„Certifikácia v oblasti IT a projektového manažmentu je spôsob, ako zabezpečiť kvalitné a overené vzdelávanie pre zamestnancov, a tak zlepšiť ich zručnosti, ktoré sú pre zamestnávateľa kľúčové. Bez zamestnancov s potrebnými digitálnymi zručnosťami nebudú firmy schopné vyťažiť z digitálnej transformácie maximum pre svoj biznis,“ hovorí P. Holbík. Certifikované vzdelávanie prináša zamestnávateľom nielen nárast pracovnej produktivity zamestnancov, ale aj vyššiu motiváciu a celkovú spokojnosť zamestnancov. Medzinárodné certifikáty prinášajú viac flexibility na trh práce, keďže je ich platnosť celosvetová, zamestnanci alebo freelanceri sa vďaka nim uplatnia aj v zahraničných pobočkách firiem.

*UpSkilling Report 2023 – Posledných päť rokov vydáva DevOps Institute každoročný UpSkilling IT Report, ktorý je výsledkom prieskumu medzi viac ako 8 000 IT profesionálmi z celého sveta. Prieskum sa zameriava na zručnosti potrebné na dosiahnutie úspešných výsledkov v IT a DevOps a na postupy, ako najlepšie získať tieto zručnosti v rámci organizácií.

Informačný servis