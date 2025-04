Čerstvosť z woku nájdete už aj v Auparku: Padthai wokbar očaril jedinečnými chuťami aj skvelým personálom

Milovníci jedla, zdravej stravy a výrazných ázijských chutí majú dôvod na radosť: medzinárodný reťazec zdravého rýchleho občerstvenia PADTHAI WOKBAR, otvoril svoju druhú reštauráciu v Bratislave. Po Nivách si môžete namixovať jedlo podľa svojich chutí už aj v Auparku.

Už sa nemusíte tlačiť v obchodnom centre Nivy. PADTHAI WOKBAR otvoril druhú reštauráciu v Bratislave. Nachádza sa v Auparku a predstavuje ďalší krok v jeho ambicióznej európskej expanzii. Týmto míľnikom sa celkový počet ich reštaurácií v Európe zvýšil na pätnásť.

Foto: Emil Chalhoub / Raconteur Agency

Všetko sa však začalo vášňou k cestovaniu a skvelému jedlu ešte v roku 2010. To, čo pôvodne začínalo ako malý projekt, sa rozrástlo do značky rýchleho občerstvenia a v Maďarsku sa PADTHAI WOKBAR rýchlo stal lovebrandom. Zakladateľom sa podarilo vybudovať synonymum pre rozmanitosť sveta ázijskej kuchyne, ktorej srdcom je thajské národné jedlo – Pad Thai.

„Spájame pestré chute ázijskej kuchyne a vysokokvalifikovaný tím profesionálov s najmodernejšími technológiami, aby sme zabezpečili špičkový gastronomický zážitok. Zákazníkov vnímame ako ľudí, ktorí by mali mať možnosť vytvoriť si vlastné jedlo – to nás robí ešte jedinečnejšími,“ povedal Maté Kanóczky, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti PADTHAI WOKBAR. Tejto gastronomickej firme sa Kanóczky venuje už viac ako desaťročie a jej úspech mu pred pár rokmi vyslúžil zaradenie do prestížneho rebríčka maďarského Forbes 30 pod 30.

Foto: Emil Chalhoub / Raconteur Agency

Keď hovorí o profesionáloch v jeho reštauráciách, má na mysli predovšetkým skvelý a skúsený tím kuchárov. Ich kulinárske know-how môžete denne vidieť aj vy. Pracujú totiž za sklom v otvorenej kuchyni. Prácu s wokom na prvom poschodí Auparku predviedli aj pred slovenskými influencermi. „Klobúk dole pred kuchármi, ktorí každý deň stoja za sporákom v teple, pri otvorenom ohni a držia v rukách niekoľkokilové panvice. Jedlo bolo jedna báseň,“ napísala na sociálnych sieťach Babsy Jagušák. Podnikateľka a trénerka Jana Šimkovičová po návšteve PADTHAI WOKBARu ocenila ľudí, ktorí reštauráciu tvoria: „Prívetivosť, ľudskosť, úžasná atmosféra, chuť poradiť. Cením si podniky, kde sa cítim ako hosť. A dezerty tu majú fantastické.“

Hoci sa rýchle občerstvenie často spája skôr s pohodlím ako s kvalitou, PADTHAI WOKBAR túto predstavu rúca. Ako? Ponukou čerstvých, zdravých a stále teplých jedál z woku. Menu je navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým gurmánom – vrátane vegetariánov, vegánov, celiatikov a ľudí s bežnými potravinovými intoleranciami. Na webe reštaurácie nájdete aj výživovú kalkulačku a prehľadnú tabuľku alergénov. Pestrofarebný priestor reštaurácií priťahuje aj rodiny s deťmi. V novootvorenej reštaurácii v Auparku navyše atmosféru dopĺňa krásny výhľad na dominanty Bratislavy – Bratislavský hrad a ikonické Ufo na Novom moste.

Foto: Emil Chalhoub / Raconteur Agency

Základom konceptu PADTHAI WOKBARu je „mix it, match it“ – hostia si tak môžu vytvoriť vlastné jedinečné jedlo s rôznymi druhmi rezancov, ryžou, tofu, rôznymi druhmi mäsa, omáčkami, zeleninou a prílohami. Všetky ingrediencie využívané v rámci ich jedál sú spracovávané in-house vrátane sous-vide prípravy mäsa až po umytia, krájania a prípravy každého kúsku zeleniny. Vlastnú kombináciu jedla dopĺňa výber ázijských polievok, charakteristických dezertov a nápojov Pad tea, čo zaručuje komplexný a autentický kulinársky zážitok.

Maté Kanóczky dodáva, že z otvorenia druhého PADTHAI WOKBARu v Bratislave je nadšený. „Od slovenského trhu máme veľké očakávania. Bratislava je dynamicky sa rozvíjajúce hlavné mesto s rastúcim dopytom po čerstvých a zdravých jedlách – najmä medzi generáciou Y a Z. Na základe nášho prieskumu trhu vidíme veľký potenciál pre ďalšiu expanziu v najbližších rokoch.“

Foto: Emil Chalhoub / Raconteur Agency

Maté Kanóczky pracoval už v prvej reštaurácii PADTHAI WOKBAR v Budapešti. Odvtedy prešiel on aj firma dlhú cestu. Z pôvodnej 10-člennej firmy sa stal veľký zamestnávateľ. Dnes ako generálny riaditeľ Kanóczky hovorí, že má viac ako 400 kolegov a ročné príjmy presahujú 30 miliónov eur. Jedno sa však nezmenilo. “ Bez ohľadu na moju pozíciu išlo vždy o projekt z lásky.“

Pre tých, ktorí si nikdy nevedia vybrať a dávajú prednosť osvedčeným možnostiam, ponúka PADTHAI WOKBAR popri „mix and match“ koncepte aj rad klasických jedál s predpripravenými kombináciami.

Čerstvé, zdravé a vždy teplé – to je nová revolúcia v stravovaní, ktorej súčasťou môžete byť už teraz aj vy v Auparku!

Informačný servis