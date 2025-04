Čerstvé hlavičky spúšťajú hlasovanie 7. ročníka: Deti opäť môžu od Kauflandu získať ovocie a zeleninu

Verejnosť rozhoduje, deti ochutnávajú. Projekt Čerstvé hlavičky, s ktorým Kaufland prináša do tried po celom Slovensku celoročnú nádielku ovocia a zeleniny, spúšťa hlasovanie 7. ročníka. O atraktívnu výhru súťaží 638 materských a 461 základných škôl.

Pestré a vyvážené stravovanie je základom správneho vývinu detí, ktoré si návyky svojej životosprávy formujú už od útleho veku a prenášajú si ich aj do života v dospelosti. Napriek tomu mnohé deti ovocie a zeleninu odmietajú alebo ich nejedia pravidelne ani v dostatočnom množstve. Jednou z ciest, ako tieto potraviny mladej generácii priblížiť, je ponúkať ich v známom prostredí škôl a škôlok, kde sú v spoločnosti rovesníkov a kde sa čerstvé vitamíny stávajú bežnou súčasťou ich dňa. Aj preto Kaufland opäť spustil projekt Čerstvé hlavičky, ktorým motivuje najmenších k tomu, aby si ovocie a zeleninu obľúbili. Zároveň im chce ukázať, že zdravé jedlo môže byť chutné a dať si ho spolu s kamarátmi môže byť aj zábava.

Aby túto skúsenosť mohli zažívať škôlkari a žiaci po celom Slovensku, od 24. apríla do 21. mája 2025 prebieha na www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti. Jeho výsledky rozhodnú o tých školských zariadeniach, ktoré získajú od obchodného reťazca debničky plné čerstvých jabĺk, banánov, baby karotky či exotického ovocia. Počas jedného školského roka obohatia Čerstvé hlavičky jedálniček každého dieťaťa približne o 9 kilogramov ovocia a zeleniny. Doteraz ich takto Kaufland venoval takmer 1000 ton. Do 7. ročníka projektu sa registrovalo 638 materských a 461 základných škôl, ktoré tak v hlasovaní čaká napínavý súboj.

„Teší nás, že význam pestrej a vyváženej stravy si uvedomuje široká verejnosť a že do hlasovania sa zapájajú nielen školské zariadenia, ale aj celé rodiny. Keď sa deti učia jesť ovocie a zeleninu pravidelne odmalička, vytvárajú si zdravé návyky, v ktorých prirodzene pokračujú aj v dospelosti. Presne o to ide aj v našich Čerstvých hlavičkách – podporiť deti v tom, aby si ovocie a zeleninu obľúbili a aby sa stala samozrejmou súčasťou ich jedálnička,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Ovocno-zeleninové desiaty od Kauflandu motivujú deti k tomu, aby jedli viac vitamínov. Foto: Kaufland

Zdravá desiata má u mladej generácie úspech

Záujem o Čerstvé hlavičky z roka na rok rastie. Aj víťazné školy z predchádzajúcich ročníkov sa zhodujú, že ovocno-zeleninové desiaty od obchodného reťazca motivujú najmenších k tomu, aby jedli viac čerstvých vitamínov. Ochotne sa zahryznú nielen do chrumkavého jablka či hrozna, ale ochutnajú aj exotické druhy ako marakuja či granátové jablko, ktoré dovtedy nepoznali.

Do projektu sa pravidelne registruje aj Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne. Jej riaditeľka Jana Michaligová oceňuje, že vďaka Kauflandu tak každý školák bez rozdielu dostane svoju porciu zdravia. „Našu školu navštevuje takmer 700 žiakov. Pochádzajú z rôznych rodín a nie všetci si môžu dovoliť ovocie a zeleninu v takom množstve, ako si zdravý vývoj dieťaťa vyžaduje. Obľúbili si aj pracovné listy, ktoré nám Čerstvé hlavičky prinášajú. Využívame ich pri besedách a aktivitách ako deň jablka či týždeň zdravej výživy, aby deti pochopili, že dostatok vitamínov je pre ne dôležitý.“

Aj podľa Vladimíry Humajovej zo Základnej školy na Ulici Sama Chalupku v Prievidzi majú školáci vďaka pravidelným porciám čerstvých vitamínov motiváciu jesť ich častejšie. „Hoci majú ovocie a zeleninu aj doma, často im ani nenapadne vziať si do ruky jablko a zjesť ho. Keď ho však dostanú v škole, s nadšením sa doň zahryznú, lebo vidia, že to tak robia aj ich spolužiaci,“ pochvaľuje si učiteľka prievidzskej základnej školy, ktorá sa do Čerstvých hlavičiek pravidelne zapája.

Okrem týždennej nádielky vitamínov sú súčasťou výhry aj online newslettre či pracovné zošity, no tento rok môžu navyše základné školy získať aj podporu na organizáciu Krúžkov varenia, ktorá je pre žiakov motivujúcou voľnočasovou aktivitou.

Zoznam víťazných 84 materských a 84 základných škôl má v rukách verejné hlasovanie, ktoré na www.cerstvehlavicky.sk prebieha od 24. apríla do 21. mája 2025. Registrované školské zariadenia sú v hlasovaní rozdelené do veľkostných kategórií, aby šancu na výhru dostali školy a škôlky s menším aj väčším počtom detí a žiakov.

Základné školy môžu okrem pravidelnej nádielky vitamínov získať od reťazca aj podporu na Krúžky varenia. Foto: Kaufland

