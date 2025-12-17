Ceny ropy výrazne vzrástli po blokáde sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely

Ceny ropy výrazne vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely. Zmluvy na ropu Brent a WTI vzrástli o viac ako dve percentá, hoci neskôr časť ziskov stratili.
„Hlavnou správou je rast cien ropy po oznámení prezidenta Donalda Trumpa o blokáde Venezuely,“ povedal analytik Forex.com Fawad Razaqzada. „Táto správa povzbudila energetické akcie v Európe – spoločnosti ako BP a Shell pomohli britskému indexu FTSE 100 prekonať ostatné trhy.“
Akcie posilnili
Akcie oboch spoločností v Londýne posilnili približne o dve percentá. Rast cien ropy čiastočne vykompenzoval straty z utorka, keď Trump uviedol, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie než kedykoľvek predtým, čo by mohlo zmierniť sankcie na ruskú ropu a zvýšiť obavy z nadbytku na trhu.
Razaqzada však upozornil, že existujú správy o príprave ďalších sankcií na ruský ropný sektor v prípade, že ruský prezident Vladimir Putin odmietne mierovú dohodu.
Inflácia klesne
Akciové indexy na Wall Street otvorili vyššie, zatiaľ čo v Európe a Ázii boli výsledky zmiešané. Londýnsky trh posilnil, zatiaľ čo britská libra oslabila na očakávania zníženia úrokových sadzieb Bankou Anglicka po údajoch o rýchlejšom poklese inflácie.
Ročná miera inflácie v Británii klesla v novembri na 3,2 percenta, čo posilnilo očakávania, že Bank of England zníži hlavnú úrokovú sadzbu vo štvrtok a opakovane v roku 2026.
Očakáva sa, že inflácia mierne klesne z 3,6 percenta v októbri na 3,5 percenta. Inflácia v eurozóne zostala v novembri na úrovni 2,1 percenta, čo je podľa upravených oficiálnych údajov mierne nad cieľom Európskej centrálnej banky.