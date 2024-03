Cena Dionýza Ilkoviča 2024: Nominujte výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí stoja za úspechmi mladých vedeckých talentov

Nadácia Dionýza Ilkoviča vyhlásila už v poradí ôsmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Cenu každoročne udeľuje pedagógom i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti aktívne podieľajú na rozvoji talentu a zručností žiakov v prírodných vedách. Verejnosť môže výnimočných mentorov nominovať od dnes do 30. júna.

Stoja za víťazmi medzinárodných vedeckých olympiád, rozvíjajú ich talent a otvárajú im dvere ku kvalitnému vzdelaniu. Motivujú študentov zostať a neskôr aj pracovať na Slovensku. Za svoju prácu si zaslúžia uznanie, o to viac v dobe kedy Slovensko bojuje s klesajúcim počtom absolventov prírodovedných a technických odborov. Nadácia Dionýza Ilkoviča už ôsmy rok po sebe oceňuje výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí vychovávajú budúcu generáciu vedcov a vedkýň.

„Študentov, ktorí majú záujem o štúdium prírodovedných a technických odborov, je čoraz menej. Vzťah k týmto predmetom je potrebné kultivovať už odmalička a centrálnu rolu v celom procese hrajú učitelia. Aj vďaka ich neúnavnej práci u nás môžu rásť nové talenty a vznikať komunita, ktorá bude podhubím pre zrod technologických startupov či vedeckých inštitútov a vo výsledku aj konkurencieschopnej krajiny,” hovorí Martin Plesch, predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča a prezident Turnaja mladých fyzikov.

O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Výnimočné osobnosti je možné nominovať cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk. Slávnostný galavečer, na ktorom Nadácia vyhlási víťazov a udelí Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční v novembri 2024.

Siedmy ročník vyhrala chémia

Minulý rok odborná porota vybrala troch finalistov, ktorým na slávnostnom galavečeri v bratislavskej Redute ocenenie odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.

Do finálovej trojice sa dostali Ján Motešický, ktorý vyučuje fyziku a informatiku na Základnej škole na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou a Marián Mišenčík z Gymnázia Lipany, ktorý vyučuje matematiku a fyziku. Absolútnou víťazkou sa stala Jana Chrappová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cena Dionýza Ilkoviča sa zvyčajne udeľuje pedagógom zo základných alebo stredných škôl. Je však určená aj tým, ktorí sa zaslúžili o podporu aktivít v mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch a výchovu talentov. A práve o to sa snaží aj víťazka siedmeho ročníka Jana Chrappová: „Oveľa lepšie sa pracuje so študentmi, ktorí sú už na strednej škole motivovaní ísť študovať prírodné vedy a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase. Je dôležité, aby mladí ľudia ešte pred maturitou získali predstavu o slovenských vysokých školách, aby mali prehľad o tom, ako sa tu vyučuje, akí sú tu ľudia, ako vyzerá prostredie. To všetko sú dôležité faktory, ktoré ovplyvnia to, či sa budú hlásiť na slovenskú vysokú školu alebo odídu do zahraničia.”

Jana Chrappová sprístupnila špičkové laboratória prírodovedeckej fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na prípravu stredoškolských olympionikov a založila korešpondenčný seminár, do ktorého sa zapájajú mladí chemici z celého Slovenska.

Jana Chrappová, víťazka a finalisti siedmeho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča. Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Nominačný proces sa uzavrie v júni

Výnimočných mentorov a mentorky môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie sú to ich kolegovia, riaditelia škôl alebo bývalí či súčasní študenti.

Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota, ktorá ich pôsobenie a prínos hodnotí na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale tiež inovatívneho prístupu mentorov.

Predseda poroty: doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Fyzikálny ústav SAV a Univerzita Mateja Bela

Členovia poroty: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Žilinská univerzita, doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Cena Dionýza Ilkoviča je udeľovaná pod záštitou Ministerstva školstva SR. Finalisti a víťaz získajú nielen vecné ceny, ale rozdelia si tiež finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur.

Ak poznáte niekoho, kto sa v rámci mimoškolskej činnosti zanietene venuje rozvoju talentovaných žiakov a žiačok, využite príležitosť nominovať tieto výnimočné osobnosti cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk.

Nominácie sú otvorené do 30. júna 2024.

Tento projekt prebieha aj vďaka finančnej podpore partnerov Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Informačný servis