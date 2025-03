Celoúnijný zákaz šoférovania by mal začať platiť najneskôr o štyri roky

Celoúnijný zákaz šoférovania pre vážne prečiny, na ktorom sa predbežne dohodli Európsky parlament a Rada Európskej únie, by mal v jednotlivých členských krajinách EÚ začať platiť najneskôr o štyri roky. Členské štáty totiž budú mať štyri roky na transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Uviedla to na svojej internetovej stránke Európska komisia (EK), ktorá predbežnú dohodu privítala.

„Nová smernica konečne zabezpečí, že vodiči, ktorí spáchajú závažné priestupky v jednom členskom štáte, budú čeliť zhodným následkom v celej EÚ. Podľa súčasných pravidiel, zákazy šoférovania uložené v jednej krajine nemusia uznať iné krajiny, čo umožňuje páchateľom pokračovať v šoférovaní a vystavovať ostatných riziku,“ uviedla EK.

Celoúnijný zákaz šoférovania sa má uplatňovať za závažné priestupky, ako je prekročenie povolenej rýchlosti o 50 kilometrov za hodinu, jazda pod vplyvom alkoholu alebo usmrtenie či spôsobenie vážneho zranenia bezohľadnou jazdou.