Čekovský: Potrebujeme viac poistiek, aby ohováranie nebolo strašiakom nezávislých médií a novinárov

Súčasťou skvalitňovania mediálneho prostredia na Slovensku je aj lepšia ochrana novinárov. Pri pietnom spomienkovom akte na zavraždených novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (nezaradený).

Dodal, že novinári stále čelia vyhrážkam a zastrašovaniu, a to najmä v online prostredí, no zmenu by podľa neho mohla priniesť úprava Trestného zákona. Zmena skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, ktorá by mala byť súčasťou novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, je podľa Čekovského významným krokom, keďže trestný čin ohovárania býva zneužívaný na zastrašovanie a šikanu novinárov i médií.

Zníženie trestnej sadzby

„Myslím si však, že len táto zmena nestačí. V parlamente preto budem presadzovať aj zníženie trestnej sadzby za trestný čin ohovárania. Na to, aby ohováranie prestalo byť strašiakom nezávislých médií a novinárov potrebujeme viac poistiek,“ uviedol poslanec. Novela sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, následne by mala byť prerokovaná v parlamente.

Čekovský tiež pripomenul, že minulý rok bol prijatý nový mediálny zákon, ktorý prispel k vyššej ochrane novinárov, aj ich zdrojov. Dodal, že došlo i k úprave infozákona tak, aby novinári a aktivisti mohli od štátnych inštitúcií jednoduchšie získavať informácie, a tiež nemohli byť stíhaní za ich ďalšie šírenie.

Zlepšenie mediálneho prostredia

„Viacerými zákonmi sme zlepšili mediálne prostredie, čo sa premietlo v rebríčku slobody tlače, kde si Slovensko podstatne zlepšilo svoju pozíciu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme v tomto trende pokračovali,“ povedal poslanec.

„Rozdiel oproti minulosti je v tom, že ak sa novinári obrátia na políciu, tak policajný prezident Štefan Hamran je garantom toho, že budú vypočutí. Jeden z vykonávateľov sledovania novinárov z čias vlády Roberta Fica – expolicajt Pavol Vorobjov, už dokonca sedí za mrežami, čo je dôkazom, že situácia sa zmenila,“ myslí si predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá.