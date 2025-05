Čas strávený v záhrade znamená viac než len celodennú námahu

Vaša záhrada by nemala byť starosťou – ale miestom, kde si oddýchnete. V roku 2025 inteligentné technológie už nepatria len dovnútra domu – čoraz viac sa presúvajú von. Fungujú ticho, efektívne a s ohľadom na životné prostredie. Starostlivosť o domácnosť dnes nekončí v obývačke – uprataný a upravený priestor začína už pri trávniku. A s ním prichádza aj príjemný pocit poriadku a pokoja.

Dreame si to uvedomuje. Preto nevytvárajú len robotické kosačky, ale ponúkajú premyslený prístup k starostlivosti o záhradu – s dôrazom na pohodlie, jednoduchosť a efektívnosť.

Dreame – technológie, ktoré si vážia váš čas

Dreame nevyrába iba inteligentné zariadenia – vytvára inteligentný systém moderného života, ktorý vám zjednoduší každodenný život a zautomatizuje opakujúce sa úlohy tak, aby boli jednoduché a efektívne.

S heslom „Žite život svojich snov“ Dreame stavia na princípe lepšieho spôsobu života. S viac ako 6 000 globálnymi patentmi a tímom dizajnérov a inžinierov svetovej úrovne prináša značka inovácie tam, kde na tom najviac záleží – u vás doma, a teraz aj v záhrade.

Inteligentný spôsob života a inteligentná starostlivosť o záhradu – aby vám starostlivosť o váš domov nezaberala všetok voľný čas.

Robotická kosačka Dreame A2 – ideálna pre veľké záhrady a vysoké nároky

Pre koho je určená? Pre majiteľov domov s veľkými trávnikmi (do 3 000 m²), ktorí chcú mať úplnú kontrolu bez akejkoľvek námahy.

Čím je výnimočná?

Dreame A2 je robotická kosačka, ktorá vašu záhradu pozná lepšie ako vy sami. Vďaka systému OmniSense™ 2.0 s 3D ultrazmyslovým vnímaním dokáže sledovať svoje okolie v rozsahu 360°, rozpoznávať prekážky a presne mapovať terén v reálnom čase.

Je vybavená inteligentnou funkciou Auto Boundary Setup, ktorá sama rozpozná hranice trávnika a to bez potreby inštalácie drôtov alebo signálnych staníc. Ponúka 5 režimov kosenia, pohybuje sa po inteligentných U-dráhach a umožňuje elektronické nastavenie výšky kosenia od 3 do 7 cm pre perfektný výsledok na mieru.

Vďaka systému EdgeMaster™ precízne pokosí aj okraje trávnika a poradí si aj s ťažko dostupnými rohmi. Zvládne svahy so sklonom až 50 %, obsluhuje viacero zón a za deň pokosí až 2 000 m².

Údržba je jednoduchá – systém rýchleho uvoľnenia nožov umožňuje ich čistenie a výmenu bez zbytočného zdržovania.

Foto: Dreame

Kde ju môžete kúpiť: Online s rýchlym doručením

Robotická kosačka Dreame A1 Pro – spoľahlivý výkon pre stredne veľké záhrady

Pre koho je určená? Je ideálnou voľbou pre rodiny a majiteľov domov so stredne veľkou záhradou (do 2 000 m²), ktorí ocenia spoľahlivosť a bezstarostnú údržbu.

Foto: Dreame

Čím je výnimočná?

A1 Pro je typ robotickej kosačky, ktorú nastavíte raz a potom na ňu pokojne zabudnete. Pripomenie sa vám len tým, že váš trávnik vyzerá každý deň dokonale. Vďaka technológii OmniSense™ 3D Ultra-Sensing si presne zmapuje terén a udrží stabilitu aj na nerovnom povrchu. Je vybavená inteligentným 3D systémom vyhýbania sa prekážkam, takže bezpečne obíde domáce zvieratá, náradie aj hračky.

Plynulo sa pohybuje medzi viacerými zónami, zvládne svahy so sklonom až 45 % a umožňuje nastaviť výšku kosenia od 3 do 7 cm. Vďaka systému rýchleho uvoľnenia nožov je údržba jednoduchá, a so svojim kompaktným rozmerom si poradí aj v užších priestoroch.

Hlavná prednosť: Inteligentné a spoľahlivé riešenie pre vždy upravený trávnik – bez nutnosti manuálneho zásahu.

Kde ju môžete kúpiť: Online s rýchlym doručením

Záhrada snov začína správnou voľbou – veríme v smart riešenia

Nezáleží na veľkosti vášho trávnika ani na životnom štýle – robotická kosačka Dreame vám neprinesie len dokonale pokosený trávnik, ale aj slobodu naozaj si užiť vašu záhradu. Bez hluku, bez starostí, bez káblov a kompromisov. Len krásne upravený trávnik a viac času pre vás.

Váš čas strávený v záhrade má vyššiu hodnotu. Nechajte prácu na Dreame.

