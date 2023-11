Čaputová vyjadrila úctu vojnovým veteránom a podporila organizáciu Post Bellum (foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila úctu vojnovým veteránom pripnutím si červeného maku. Zároveň podporila dokumentačnú činnosť neziskovej organizácie Post Bellum, ktorej predstaviteľov piatok prijala v Prezidentskom paláci. Symbolom Dňa vojnových veteránov je práve červený mak a pripomíname si ho 11. novembra.

Spomienky účastníkov boja za slobodu

„Veľmi si vážime, že nás pani prezidentka prijala a podporila našu činnosť, ktorej cieľom je uchovať pre pamäť národa čo najviac spomienok priamych účastníkov bojov za našu slobodu. Poznanie našej minulosti nám pomáha pochopiť našu prítomnosť a ponúka nám možnosť slobodne a demokraticky formovať našu budúcnosť,“ konštatovala riaditeľka združenia Post Bellum Sandra Polovková.

Organizácia dokumentuje príbehy vojnových veteránov a pamätníkov 20. storočia a tie nahráva do online archívu Memory of Nations. Polovková zdôraznila, že je to najväčší online archív svojho druhu v Európe.

Príbehy približujú mládeži

„Príbehy však neostávajú len v archíve. Lektori Post Bellum ich vo forme kinopríbehov, workshopov a prednášok približujú našej mládeži na základných a stredných školách po celom Slovensku a prostredníctvom výstav, diskusií a kultúrnych podujatí aj širokej verejnosti,“ dodala riaditeľka.

Vo všetkých krajských a štyroch okresných mestách piatok môžu ľudia prispieť organizácii na jej činnosť. Tí, čo prispejú, dostanú za podporu červený mak.