Capello kritizuje Guardiolu: Pre svoju aroganciu prišiel o mnoho víťazstiev v Lige majstrov

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola prežíva jednu z najnáročnejších sezón svojej kariéry. Manchester City už vo februári vypadol z Ligy majstrov a v anglickej Premier League sa momentálne nachádza až na piatom mieste. Napriek tomu mnohí považujú Guardiolu za najlepšieho na svete. Tento názor však nezdieľa legendárny Fabio Capello.

Taliansky expert v rozhovore pre denník El Mundo uviedol, že si váži Guardiolovu prácu a jeho úspechy s Barcelonou, ale nie je jeho fanúšikom. Dôvodom je starý spor z čias, keď Capello pôsobil v AS Rím a Guardiola bol jeho hráč.

Kecal mu do roboty

„Nikdy sme sa nehádali. Raz mi prišiel vysvetliť, ako by som mal robiť svoju prácu, a ja som mu odpovedal: ‚Najprv si choď zabehať a potom mi do toho môžeš kecať.‘ Išlo o to, že sa prechádzal po ihrisku a ja som ho nechcel postaviť namiesto tých, ktorí si to zaslúžili viac. Tým sa debata skončila,“ povedal Capello podľa webu footboom1.com.

A čo sa Capellovi nepáči na Guardiolovi? „Jeho arogancia. Liga majstrov, ktorú vyhral so City, je jediná, kde sa v rozhodujúcich zápasoch nesnažil vymyslieť niečo zvláštne. Ale vo všetkých ostatných sezónach, v Manchestri a Mníchove, v rozhodujúcich dňoch vždy chcel byť hlavnou postavou. Táto arogancia ho stála veľa víťazstiev v Lige majstrov.“

Veľké škody pre futbal

Capello vraví, že si Guardiolu váži, ale napáchal vo futbale veľké škody. „Aj keď nie je to jeho chyba. Pretože desať rokov sa ho každý snažil kopírovať. Toto zničilo taliansky futbal… Katastrofa a dokonca nuda… Mnohých ľudí to priviedlo k tomu, že prestali úplne sledovať zápasy a pozreli si iba zostrihy, pretože to bolo len 90 minút horizontálnych prihrávok, bez súbojov a behania. Našťastie sa futbal mení a Španielsko tiež. Vyhralo majstrovstvá Európy s dvoma krídelníkmi a hralo rýchlo,“ povedal Capello.