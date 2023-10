Čakala dieťa s Justinom, išla však potrat. Britney Spears odkrýva v knihe šokujúce tajomstvá

Americká popová speváčka Britney Spears má o pár dní vydať svoju knihu The Woman In Me (Žena vo mne) a už teraz vychádzajú na povrch šokujúce informácie.

Údajne mala byť tehotná s expriateľom, spevákom a hercom Justinom Timberlakeom. Informovala o tom TV Joj na svojom portáli Topstar.noviny.sk.

Štyridsaťjedenročná Britney vraj otehotnela s Justinom v roku 2000, keď mala dvojica približne 19 rokov. Po niekoľkých „srdcervúcich rozhovoroch“ sa párik, ktorý spolu chodil v rokoch 1999 až 2002, údajne dohodol, že pôjde na potrat.

Rozhodnutie ju prenasledovalo až do chvíle, kým sa jej v roku 2005 nenarodil syn Sean Preston a o rok neskôr Jayden James s jej exmanželom Kevinom Federlinom.

