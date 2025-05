Žujete štiav? Mali by ste! Táto nenápadná bylinka spraví s vaším zdravím hotové zázraky

Pamätáte si tie chvíle, keď ste ako deti behali po lúkach a žuvali kyslasté listy štiava? Mnohí z nás mali práve túto rastlinku spojenú s detstvom, no málokto vedel, že pod nenápadným vzhľadom sa skrýva ozajstný prírodný poklad. Štiav kyslý, ktorý sme si ako deti vychutnávali hlavne na jar, totiž nie je len príjemnou spomienkou, ale aj skvelým pomocníkom pre naše zdravie.

Zabudnutý zázrak z prírody

V minulosti patril štiav medzi bežné druhy zeleniny. Používal sa čerstvý do šalátov, no rovnako dobre sa osvedčil aj v polievkach, omáčkach či iných jedlách. Dnes ho už najčastejšie stretneme len ako divoko rastúcu rastlinu na lúkach či pri lesoch. Vo Francúzsku, napríklad, jeho vyšľachtená forma s jemnými listami stále zdobí mnohé záhradky. Ideálny čas na jeho zber je práve od apríla do júna, preto neváhajte a vyberte sa von objavovať jeho prospešné účinky.

Hoci vyzerá nenápadne, štiav je jednou z najbohatších rastlinných zásobární vitamínov a minerálov. V porovnaní s inými populárnymi bylinkami je to skutočný šampión. Obsahuje:

vitamín C (významne podporuje imunitný systém)

vitamín A (dôležitý pre oči a pokožku)

vitamíny skupiny B (B1, B2, B6, B9 – prospešné pre nervy a energiu)

horčík (pomáha zvládať stres a svalové napätie)

mangán (dôležitý pre zdravie kostí)

draslík (prospešný pre srdce a cievy)

železo (nevyhnutné pri anémii)

vápnik (podporuje zdravé kosti a zuby)

antioxidanty (pomáhajú telu bojovať proti voľným radikálom)

Štiav kedysi zachraňoval životy

Vedeli ste, že šťaveľ bol kedysi mimoriadne cenený pre vysoký obsah vitamínu C? Vďaka tomu dokázal zachraňovať životy námorníkov a vojakov pred skorbutom. Už starí Egypťania a Rimania ho používali na podporu trávenia a v severských oblastiach, ako napríklad v Laponsku, sa šťavou zo šťaveľa dokonca zrážalo mlieko na výrobu syrových výrobkov.

Neskôr však jeho popularita poklesla, pretože ho v kuchyniach nahradili citróny. To však nič nemení na jeho mimoriadnych liečivých schopnostiach, ktoré moderná medicína opäť potvrdzuje.

Ako vám štiav pomôže so zdravím?

Možno máte doma drahé doplnky výživy, no šťaveľ môže byť tým pravým, dostupným pomocníkom, ktorý vyrieši množstvo vašich zdravotných problémov:

Čistí organizmus – zbavuje telo toxínov, čistí črevá aj krv.

– zbavuje telo toxínov, čistí črevá aj krv. Lieči afty – žuvanie lístkov pomáha hojiť nepríjemné ranky v ústach.

– žuvanie lístkov pomáha hojiť nepríjemné ranky v ústach. Podporuje obličky – vďaka močopudným účinkom uľahčuje vylučovanie škodlivín.

– vďaka močopudným účinkom uľahčuje vylučovanie škodlivín. Uvoľňuje dýchacie cesty – výborne pomáha pri nachladnutí, zápaloch dutín a zahlienení.

– výborne pomáha pri nachladnutí, zápaloch dutín a zahlienení. Pomáha pri anémii – podporuje tvorbu krvi vďaka vysokému obsahu železa.

– podporuje tvorbu krvi vďaka vysokému obsahu železa. Zlepšuje trávenie – stimuluje činnosť žalúdka, čriev a pečene, zvyšuje chuť do jedla.

– stimuluje činnosť žalúdka, čriev a pečene, zvyšuje chuť do jedla. Podporuje liečbu kožných ochorení – účinne pôsobí proti ekzémom a psoriáze.

– účinne pôsobí proti ekzémom a psoriáze. Dodáva energiu a bojuje proti únave – vitamíny skupiny B podporujú vitalitu organizmu.

– vitamíny skupiny B podporujú vitalitu organizmu. Zvyšuje imunitu – pravidelná konzumácia zlepšuje obranyschopnosť organizmu.

Vedecké štúdie navyše potvrdili aj protizápalové účinky šťaveľa, čím získava ešte väčšiu hodnotu v modernej prírodnej medicíne.

Kto by sa mal štiavu radšej vyhnúť?

Aj keď má množstvo zdravotných benefitov, treba mať na pamäti, že obsahuje kyselinu šťaveľovú. Tá nie je vhodná pre každého, najmä ak máte:

problémy s obličkami či močovými kameňmi

dnu

alebo ste tehotná či dojčiaca žena

Ak však šťaveľ upravíte tepelnou cestou, kyselina šťaveľová sa rozloží, a rastlina sa stane bezpečnou. Samozrejme, s množstvom to netreba preháňať, aby ste nezaťažili obličky.

Skúste tieto chutné recepty so štiavom

Ak vás účinky štiavu zaujali, vyskúšajte niektorý z chutných receptov:

Osviežujúce smoothie zo štiavu

Budete potrebovať:

1 banán

1 jablko

2 poháre vody

za hrsť čerstvých lístkov šťaveľa

Všetko spolu rozmixujte do hladka a získate výborný, vitamínmi nabitý nápoj.

Jemná polievka

Ingrediencie:

40 g čerstvého štiavu

70 g masla

30 g hladkej múky

1 žĺtok

125 ml smotany

60 g žemle na krutóny

vývar, soľ, korenie, petržlenová vňať

Listy štiavu nasekajte a krátko poduste na masle. Zalejte vývarom, pridajte petržlenovú vňať, osoľte a okoreňte. Varíte domäkka a rozmixujete do hladka. Z masla a múky pripravíte svetlú zápražku, zalejete vývarom, pridáte šťaveľové pyré a krátko prevaríte. Polievku odstavíte zo sporáka, vmiešate smotanu so žĺtkom a podávate s maslovými krutónmi.

Zaraďte šťaveľ do svojho jedálnička a využite tak jeho skrytú silu. Vaše zdravie sa vám za to určite odvďačí!