Zo zeme už vykúka burina. Využite jej silu, je nabitá látkami podporujúcimi zdravie

Zo zeme sa na jar často derie burina, ktorá záhradkárom na prvý pohľad môže robiť vrásky. Avšak ak sa na ňu pozrieme podrobnejšie, zistíme, že v sebe ukrýva množstvo cenných látok. Jednou z najznámejších rastlín tohto typu je práve žihľava, ktorá práve v jarnom období dokáže dodať telu veľkú dávku energie a podporiť jeho celkové zdravie. V tomto článku sa dozviete, prečo ju rozhodne neprehliadať, kedy je najlepšie ju zbierať a ako ju využiť nielen v kuchyni, ale aj ako súčasť domácej „lekárničky“ či prírodnej kozmetiky.

Žihľava: Burina, ktorá prekvapí

Pre mnohých záhradkárov je žihľava (ľudovo aj pŕhľava) symbolom nežiaducej buriny, ktorá vie poriadne popŕhliť a rýchlo sa šíriť. No keď si uvedomíte jej priaznivé účinky, môže sa z nej stať jedna z vašich najobľúbenejších liečivých bylín. Najväčšiu silu získava práve na jar, keď ešte nekvitne, a práve vtedy sa ju oplatí zbierať.

Dôvod? Po zimných mesiacoch väčšina ľudí pociťuje únavu alebo celkové oslabenie organizmu. Žihľava je doslova „energetická vzpruha“, ktorá vás rýchlo postaví na nohy. Pomáha tiež zmierniť typické prejavy jarných alergií a dodáva telu cenné vitamíny či minerály. Stačí si vziať rukavice a vyraziť na zber. Nezabúdajte však vyberať miesta, ktoré nie sú znečistené (napríklad v blízkosti rušných ciest) a žihľavu zbierajte v čase, keď ešte nekvitne.

Overené účinky žihľavy

To, že žihľava má blahodarný vplyv na naše zdravie, potvrdzujú aj rôzne vedecké štúdie. Jej konzumácia alebo použitie vo forme čajov, odvarov či obkladov pomáha telu hneď v niekoľkých oblastiach. Tu je stručný prehľad niektorých významných benefitov:

Podpora imunity: Vitamíny a minerály v žihľave prispievajú k lepšiemu fungovaniu obranyschopnosti organizmu.

Vitamíny a minerály v žihľave prispievajú k lepšiemu fungovaniu obranyschopnosti organizmu. Protizápalové účinky: Pomáha pri liečbe rôznych zápalov v tele a môže znížiť nepríjemné prejavy napríklad pri artritíde.

Pomáha pri liečbe rôznych zápalov v tele a môže znížiť nepríjemné prejavy napríklad pri artritíde. Zmiernenie prejavov alergií: Jarné alergie bývajú pre mnohých ľudí veľkou záťažou, žihľava však dokáže redukovať ich intenzitu.

Jarné alergie bývajú pre mnohých ľudí veľkou záťažou, žihľava však dokáže redukovať ich intenzitu. Regulácia cukru a cholesterolu: Výskumy naznačujú, že táto bylina môže prispieť k stabilizácii hladiny cukru v krvi a podporiť udržanie vhodnej hodnoty cholesterolu.

Výskumy naznačujú, že táto bylina môže prispieť k stabilizácii hladiny cukru v krvi a podporiť udržanie vhodnej hodnoty cholesterolu. Podpora metabolizmu: Pri pravidelnej konzumácii pomáha udržiavať správne trávenie a funkciu čriev.

Pri pravidelnej konzumácii pomáha udržiavať správne trávenie a funkciu čriev. Úprava krvného tlaku: Žihľava sa spomína aj v súvislosti s prirodzenou podporou regulácie krvného tlaku.

Žihľava sa spomína aj v súvislosti s prirodzenou podporou regulácie krvného tlaku. Zlepšenie funkcie pečene a žlčníka: Tieto orgány majú kľúčovú úlohu pri detoxikácii organizmu a žihľava prispieva k ich lepšiemu fungovaniu.

Tieto orgány majú kľúčovú úlohu pri detoxikácii organizmu a žihľava prispieva k ich lepšiemu fungovaniu. Podpora zdravia srdca: Vďaka obsahu látok prospešných pre kardiovaskulárny systém môže prispieť k lepšiemu stavu srdca a ciev.

Vďaka obsahu látok prospešných pre kardiovaskulárny systém môže prispieť k lepšiemu stavu srdca a ciev. Úľava pri ekzémoch a kožných problémoch: Žihľava pomáha pri rôznych kožných ťažkostiach, vrátane ekzematických prejavov.

Žihľava pomáha pri rôznych kožných ťažkostiach, vrátane ekzematických prejavov. Zdravie močového mechúra: Jej močopudné vlastnosti podporujú správne fungovanie močových ciest.

Jej močopudné vlastnosti podporujú správne fungovanie močových ciest. Podpora rastu vlasov: Oplachovanie vlasov žihľavovým odvarom má dlhú tradíciu v prírodnej kozmetike a môže prispieť k zníženiu vypadávania vlasov.

Využitie v kuchyni

Rozhodli ste sa žihľavu zaradiť do svojho jedálnička? V tom prípade sa zamerajte na mladé výhonky a listy, ktoré ešte nestihli rozkvitnúť. Staré listy bývajú tvrdé, horké a môžu obsahovať aj rôzne látky, ktoré by mohli zaťažiť ľadviny.

V kuchyni ju môžete upravovať podobne ako špenát. Skvele sa hodí do:

polievok

prívarkov

jarných nátierok

omelety či praženice

veľkonočnej plnky

cestovín a rizota

Tip na pesto zo žihľavy

Ak si chcete chuť a účinky žihľavy uchovať na dlhšie, pripravte si z nej pesto. Budete potrebovať:

zväzok mladej žihľavy (najlepšie horné časti rastliny)

4 strúčiky cesnaku

¼ lyžičky soli

½ šálky olivového oleja

½ šálky vlašských (alebo píniových) orechov

1 ½ šálky nastrúhaného parmezánu

Postup:

Žihľavu zalejte vriacou vodou a hneď potom ju schlaďte v studenej vode, aby si zachovala sýtu zelenú farbu. Nakrájaný cesnak, soľ, olej a odkvapkané listy žihľavy vložte do kuchynského robota a dôkladne rozmixujte. Pridajte orechy a parmezán, následne rozmixujte do hladkej konzistencie.

Takto pripravené pesto môžete použiť k mäsu, cestovinám, natierať na pečivo alebo zamiešať do omáčok či dressingov.

Domáca „lekárnička“ so žihľavou

Žihľava má široké uplatnenie aj v rámci domácich liečiv. Obľúbené sú napríklad žihľavové čaje, ktoré podporujú vylučovanie toxínov z tela, alebo zábal na pokožku pri rôznych problémoch (napríklad pri ekzematických prejavoch).

Sirup plný vitamínov

Ak chcete mať po ruke účinný elixír na posilnenie organizmu, skúste si pripraviť žihľavový sirup. Je vynikajúci pri prechladnutí, kašli, vysokom krvnom tlaku a môže prispieť aj k lepšiemu rastu vlasov a nechtov. V lete zas poslúži ako základ do osviežujúcej limonády. Na prípravu potrebujete:

približne 125 kusov mladých žihľáv (zbierajte horné dve až tri poschodia listov)

4 litre vody

4 citróny

6 lyžičiek kyseliny citrónovej

3 kg cukru

4 väčšie dôkladne vyvarené a vysušené poháre

Postup:

Citróny dôkladne umyte a nakrájajte na kolieska. Medzitým dajte do veľkého hrnca variť 4 litre vody. Keď voda zovrie, vložte do nej nakrájané citróny. Chvíľu ich povarte a potom nechajte celý roztok vychladnúť. Mladé žihľavy opláchnite pod tečúcou vodou, nakrájajte na menšie kúsky a pridajte do vychladnutej vody s citrónmi. Zmes zakryte a umiestnite na 24 hodín na tmavé miesto. Následne všetko preceďte cez čisté plátno alebo husté sitko. Do precedenej tekutiny nasypte cukor spolu s kyselinou citrónovou a dôkladne miešajte, kým sa cukor nerozpustí. Hotový sirup naplňte do čistých, suchých pohárov a dobre uzavrite.

Sirup môžete skladovať v chlade a tme niekoľko mesiacov. Ak ho chcete mať ešte trvácnejší, zvážte krátke prevarenie, no dajte pozor, aby ste nezničili príliš veľa cenných látok, ktoré žihľava obsahuje.

Extra tipy a upozornenia

Zber žihľavy: Vždy si vyberajte čisté lokality, kde nie je riziko znečistenia exhalátmi, poľnohospodárskymi postrekmi či odpadovými vodami.

Vždy si vyberajte čisté lokality, kde nie je riziko znečistenia exhalátmi, poľnohospodárskymi postrekmi či odpadovými vodami. Manipulácia: Pri zbere používajte rukavice a nožnice, aby ste sa vyhli popŕhleniu a prípadnému podráždeniu pokožky.

Pri zbere používajte rukavice a nožnice, aby ste sa vyhli popŕhleniu a prípadnému podráždeniu pokožky. Skladovanie: Ak chcete žihľavu sušiť, urobte to rýchlo a na vzdušnom mieste. Pri sušení sa snažte zachovať maximum živín, ideálne sušte pri nižších teplotách alebo v tieni.

Ak chcete žihľavu sušiť, urobte to rýchlo a na vzdušnom mieste. Pri sušení sa snažte zachovať maximum živín, ideálne sušte pri nižších teplotách alebo v tieni. Kontraindikácie: Aj keď je žihľava považovaná za bezpečnú bylinu, pri niektorých zdravotných ťažkostiach (napr. pri užívaní určitých liekov na riedenie krvi) môže byť na mieste zvýšená opatrnosť. Vždy je dobré poradiť sa s lekárom.

Žihľava je skrátka prírodný poklad, ktorý je dostupný doslova na každom rohu a nestojí vôbec nič. Dokáže telu dodať energiu, posilniť obranyschopnosť a navyše ju ľahko zaradíte do bežného jedálnička. Stačí len nazrieť do vlastnej záhrady či do neďalekej prírody, nazbierať zopár mladých výhonkov a pustiť sa do prípravy chutných a zdravých receptov. Využite jar naplno a doprajte si tento prírodný boost, ktorý zároveň prinesie sviežu zelenú chuť na váš stôl.