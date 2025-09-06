Zo záhradky priamo na stôl. Jesenný šalát z jabĺk a hrušiek, ktorý poteší chuť aj oči

Jeseň prináša do kuchyne inú atmosféru než leto. Kým v horúcich mesiacoch siahneme skôr po ľahkých a sviežich jedlách plných paradajok či uhoriek, na jeseň sa stáva hlavným hrdinom úrody ovocie – predovšetkým dozreté jablká a šťavnaté hrušky. Ich vôňa je taká výrazná, že len ťažko odolať. Väčšina ľudí si ich spája s koláčmi, kompótmi či zaváraninami, no pritom dokážu prekvapiť aj v čerstvom šaláte, ktorý je osviežujúci a pritom sýty.
Jeseň – čas, keď je ovocie v najlepšej forme
September a október sú obdobím, kedy jablká aj hrušky dosahujú svoju plnú chuť. Sú šťavnaté, voňavé a priamo nabádajú, aby sme ich využili nielen na sladké dezerty, ale aj na ľahké a zdravé jedlá. Spolu vytvárajú harmonickú kombináciu – krehké jablko a jemne sladká hruška sa navzájom dopĺňajú tak, že výsledok pôsobí ako malý sviatok na tanieri. A čo je na tom najlepšie? Príprava takéhoto šalátu trvá len pár minút a nepotrebujete žiadne špeciálne suroviny.
Videotip
Pozri si inšpiráciu na hruškový a jablkový šalát v štýle Jamieho Olivera v relácii Martha Stewart:
Prečo sa oplatí jesť hrušky?
Odborníci na výživu odporúčajú hrušky ako ideálnu desiatu pre všetkých, ktorí majú radi niečo sladké, ale nechcú siahnuť po nezdravých sladkostiach. Sú ľahko stráviteľné, podporujú trávenie a navyše obsahujú cenné vitamíny a minerály. Podľa dietologičky sú hrušky potravinou, ktorú väčšina ľudí dobre znáša a ktorú možno zaradiť do jedálnička každý deň.
Kúzlo jednoduchosti
Na jesennom šaláte z jabĺk a hrušiek je čarovné práve to, že nepotrebujete nič zložité. Stačí niekoľko kúskov čerstvého ovocia, hrsť listovej zeleniny, trochu syra a zopár orechov. Chuťové kontrasty tu pracujú vo váš prospech – sladkosť ovocia krásne vyváži jemná kyselkavá zálievka, krémovosť syra dodá jedlu jemnosť a vlašské orechy sa postarajú o chrumkavý záver. Tento šalát môžete podávať ako rýchly obed, ako ľahkú večeru alebo aj ako predkrm na slávnostnejšom stole.
Recept na jesenný šalát z jabĺk a hrušiek
Ingrediencie:
- 2 čerstvé jablká
- 2 zrelé hrušky
- hrsť rukoly alebo poľníčka
- 100 g mäkkého kozieho syra
- hrsť vlašských orechov
- 2 lyžice kvalitného olivového oleja
- 1 lyžica jablčného octu alebo čerstvej citrónovej šťavy
- 1 lyžička medu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
Postup:
- Jablká a hrušky umyte a nakrájajte na tenké plátky.
- Na tanier rozložte rukolu alebo poľníček.
- Navrch naukladajte ovocie, pridajte rozdrobený kozí syr a posypte nasekanými orechmi.
- V malej miske si pripravte zálievku – zmiešajte olivový olej, jablčný ocot alebo citrónovú šťavu, med, soľ a korenie.
- Dresing nalejte na šalát a hneď podávajte.
Prečo si ho zamilujete?
Tento šalát má všetko, čo si vaše chuťové poháriky môžu priať – sviežosť a chrumkavosť ovocia, jemnosť a krémovosť syra, krehkosť listovej zeleniny a výraznú chuť orechov. Ak ho doplníte o čerstvé pečivo, získate plnohodnotný ľahký obed alebo večeru. Navyše je to jedlo, ktoré vyzerá krásne na stole a pôsobí slávnostne, hoci suroviny sú úplne bežné a dostupné.
A to je práve čaro jesene – aj z obyčajných jabĺk a hrušiek, ktoré teraz dozrievajú v záhradách, môžete vykúzliť lahôdku, ktorá zahreje pri srdci a poteší celú rodinu.