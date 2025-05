Znovuobjavený poklad zo záhrad starých mám. Nenáročný zvonček klbkatý očarí krásou aj rozmanitosťou odrôd

V poslednom období sa čoraz viac vraciame ku kvetom, ktoré si pamätáme z detstva zo záhrad našich babičiek. Jedným z takýchto klenotov, ktorý je dnes trochu prehliadaný, je zvonček klbkatý (Campanula glomerata). Táto nenáročná, no veľmi pôsobivá rastlina vás počas leta poteší nádhernými modrými, fialovými alebo dokonca bielymi kvetmi. Jej pestovanie zvládne každý, od skúseného záhradníka až po úplného začiatočníka.

Ako vyzerá zvonček klbkatý?

Zvonček klbkatý je trvalka, ktorá bola kedysi bežnou súčasťou našich lúk a lesných okrajov, no dnes sa s ňou v prírode stretávame čoraz menej. Našťastie však v záhradách prežíva bez problémov a môže byť skvelým doplnkom kvetinových záhonov.

Počas väčšiny roka sa zvonček klbkatý drží nenápadne nízko pri zemi a tvorí husté, zelené trsy. Jeho srdcovité listy majú príjemne tmavozelenú farbu. Koncom jari až začiatkom leta, približne od júna, však z trsov vyrastú vzpriamené, pevné stonky, ktoré dosahujú výšku od 30 do 60 centimetrov – v závislosti od konkrétnej odrody a kvality pôdy.

Tieto stonky sú charakteristické svojim štvorhranným prierezom a jemnými, hebkými chĺpkami. Vrchol každej stonky korunuje hustý zhluk kvetov v tvare drobných zvončekov s priemerom okolo 3 centimetrov. Kvety sú modré, fialové alebo biele a vytvárajú pôsobivú farebnú kombináciu s menšími kopijovitými lístkami, ktoré ich obklopujú.

Kam sa hodí zvonček klbkatý?

Táto pôvabná rastlinka perfektne zapadne do záhrad ladených vo vidieckom či prírodnom štýle. Skvelo sa kombinuje s vyššími okrasnými trávami, farebnými denivkami, čistcom vlnatým alebo výraznými kokardami. Keďže je počas väčšiny sezóny nenápadná a nízko rastúca, je ideálna na pestovanie vedľa vyšších rastlín, ktoré kvitnú v odlišnom období – napríklad medzi astrami alebo ružami.

Ak obľubujete moderné a minimalistické riešenia, môžete zvonček klbkatý vysadiť do štrkových záhonov. Menšie kultivary ako Emerald či Acaulis sú navyše vhodné aj do kvetináčov, takže krásu tohto zvončeka môžete obdivovať aj na balkóne alebo terase.

Najkrajšie odrody zvončeka klbkatého, ktoré sa oplatí vysadiť:

Campanula glomerata FREYA – vytvára husté a kompaktné trsy, dosahuje výšku okolo 45 cm. Jej kvety sú svetlofialové, veľmi pekne sa hodí do skaliek či do kvetináčov.

– vytvára husté a kompaktné trsy, dosahuje výšku okolo 45 cm. Jej kvety sú svetlofialové, veľmi pekne sa hodí do skaliek či do kvetináčov. Campanula glomerata SUPERBA – intenzívne fialové kvety a výška až 60 cm z nej robia ideálnu rastlinu nielen do trvalkových záhonov, ale aj na rezanie do vázy.

– intenzívne fialové kvety a výška až 60 cm z nej robia ideálnu rastlinu nielen do trvalkových záhonov, ale aj na rezanie do vázy. Campanula glomerata ALBA – pôsobivá odroda s výškou približne 50 cm a kontrastnými bielymi kvetmi, ktoré krásne vyniknú oproti tmavozeleným listom.

– pôsobivá odroda s výškou približne 50 cm a kontrastnými bielymi kvetmi, ktoré krásne vyniknú oproti tmavozeleným listom. Campanula glomerata DAHURICA – kompaktnejšia odroda so vzpriamenými stonkami a jemnými modrofialovými kvetmi. Ideálna pre pestovateľov, ktorí preferujú decentnejšie rastliny.

– kompaktnejšia odroda so vzpriamenými stonkami a jemnými modrofialovými kvetmi. Ideálna pre pestovateľov, ktorí preferujú decentnejšie rastliny. Campanula glomerata CAROLINE – táto pôvabná odroda so svetlofialovými kvetmi, ktoré majú jemne ružové špičky, dorastá do výšky 60 cm a skvelo doplní záhony vo vidieckom štýle.

– táto pôvabná odroda so svetlofialovými kvetmi, ktoré majú jemne ružové špičky, dorastá do výšky 60 cm a skvelo doplní záhony vo vidieckom štýle. Campanula glomerata ACAULIS – nižšia odroda vysoká iba okolo 30 cm, ktorá zaujme jasne modrými kvetmi. Výborná voľba na pestovanie v nádobách.

Ako pestovať zvonček klbkatý, aby krásne kvitol

Na pestovanie tejto trvalky nepotrebujete žiadne zvláštne skúsenosti ani mimoriadnu starostlivosť. Postačí, ak jej nájdete vhodné miesto. Najlepšie prosperuje na slnečnom alebo čiastočne tienistom stanovisku, pričom uprednostňuje pôdy s vyšším obsahom vápnika. Znesie aj neutrálne pôdy, ale kyslé prostredie jej nesvedčí. Zemina by mala byť dobre priepustná, ideálne mierne vlhká, no poradí si aj so suchšími podmienkami. V premočenom substráte však rastlina nevydrží a hrozí jej odumretie.

Zvonček klbkatý vynikajúco odoláva mrazom – vydrží dokonca krátkodobé teplotné poklesy až do -40 °C. Po prvom odkvitnutí je vhodné odstrániť odkvitnuté kvety aj so stonkami, čo rastlinu povzbudí k ďalšiemu kvitnutiu, hoci druhá vlna už býva menej bohatá.

S výsadbou začnite skoro na jar hneď po rozmrznutí pôdy, alebo naopak až koncom jesene po druhom kvitnutí. Po zasadení zabezpečte pravidelnú zálievku každý deň počas prvých dvoch týždňov, neskôr stačí raz či dvakrát týždenne podľa aktuálneho stavu pôdy.

Raz za tri až štyri roky je dobré rastlinu omladiť delením trsov, čím zaistíte jej vitalitu a bohatšie kvitnutie v ďalších sezónach. Keďže sa zvonček klbkatý ľahko šíri podzemnými výbežkami, pravidelne kontrolujte jeho rast, aby sa nerozrastal do neželaných miest. Jednoduchou prevenciou je každoročné jesenné obkopanie trsov.

Tento pôvabný zvonec vám zaručene pripomenie krásy starých záhrad a bez väčšej námahy skrášli aj tú vašu.