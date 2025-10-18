Zmena času sa opäť blíži. Ktorým smerom pretočiť hodiny a prečo sa čas vlastne začal meniť?

Každý rok na jeseň prichádza tradičný moment, keď si ľudia musia posunúť hodinky o hodinu späť. Tento krok znamená návrat z letného času na stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý je naším pôvodným a oficiálnym časovým pásmom.
V roku 2025 táto zmena pripadá na nedeľu 26. októbra, keď sa čas posúva z tretej na druhú hodinu ráno. Znamená to, že si väčšina z nás môže dopriať o hodinu dlhší spánok. Na druhej strane sa však začne stmievať skôr, čo mnohým prekáža.
EÚ chcela zmenu času zrušiť, ale dohoda viazne
Myšlienka zrušiť každoročné posúvanie času sa v Európskej únii objavila už dávnejšie. Európsky parlament v roku 2019 skutočne schválil návrh, podľa ktorého by sa malo striedanie času ukončiť. Každá krajina EÚ si mala vybrať, či si ponechá letný alebo stredoeurópsky (tzv. „zimný“) čas natrvalo.
Lenže návrh sa nikdy nedotiahol do konca. Aby začal platiť, museli by ho jednohlasne schváliť aj členské štáty v Rade Európskej únie, čo sa doteraz nestalo. Dôvodom je, že krajiny sa nevedia zhodnúť, ktorý čas by bol vhodnejší ponechať.
Niektoré štáty by si radi nechali letný čas, pretože prináša dlhšie svetlé večery počas teplých mesiacov. Iné štáty, vrátane Slovenska, sa prikláňajú k stredoeurópskemu času, ktorý lepšie zodpovedá geografickej polohe a prirodzenému rytmu dňa.
Výsledkom je, že striedanie času pokračuje a EÚ zatiaľ nemá konkrétny termín, kedy by sa malo skončiť.
Prečo sa čas začal meniť?
Prvé pokusy o zavedenie letného času siahajú až do obdobia prvej svetovej vojny. Cieľom bolo šetriť energiu, keďže vďaka dlhším večerom sa menej využívalo umelé osvetlenie. Rovnaký princíp sa uplatnil aj počas druhej svetovej vojny a neskôr sa k nemu viaceré štáty vracali v období energetických kríz.
V Československu sa letný čas opäť zaviedol v roku 1979, a odvtedy sa systém každoročného posunu používa nepretržite.
Dnes však odborníci upozorňujú, že energetické úspory sú minimálne. Moderné domácnosti používajú úsporné LED svetlá a elektrickú energiu spotrebúvajú počas celého dňa – nielen večer. V niektorých regiónoch dokonca analýzy ukazujú, že posúvanie času môže spotrebu energie mierne zvýšiť, pretože sa zvyšuje potreba kúrenia v chladných ránach alebo klimatizácie počas teplých večerov.
„Zimný“ čas v skutočnosti neexistuje
V bežnej reči sa často hovorí o zimnom čase, ale z technického hľadiska je to nesprávne. Oficiálny názov pre čas, ktorý používame väčšinu zimy, je stredoeurópsky čas (SEČ). Ten platí v našom časovom pásme prirodzene – bez akéhokoľvek posunu.
Naopak, letný čas (SELČ) je umelo zavedený systém, pri ktorom sa hodiny na jar posúvajú o hodinu dopredu, aby bol večer dlhšie svetlo.
Ak by EÚ niekedy zmenu času zrušila, z logického hľadiska by bolo najpresnejšie ponechať stredoeurópsky čas, pretože ten zodpovedá našej zemepisnej polohe a slnečnému rytmu.
Ako vplýva zmena času na zdravie?
Z medicínskeho pohľadu nejde o bezvýznamnú zmenu. Ľudský organizmus funguje podľa cirkadiánnych rytmov, ktoré sú úzko späté s prirodzeným striedaním svetla a tmy. Posun o hodinu síce nie je dramatický, ale podľa viacerých výskumov dokáže ovplyvniť spánkový režim, koncentráciu aj náladu.
Niektoré štúdie ukazujú, že počas dní po zmene času stúpa počet dopravných nehôd a infarktov, čo sa pripisuje narušeniu biologických hodín a zníženej bdelosti.
Napríklad výskum publikovaný v časopise Current Biology potvrdil, že po jarnom prechode na letný čas sa zvyšuje počet nehôd približne o 6 %.
Lekári preto odporúčajú, aby sa na zmenu času človek pripravil vopred – ideálne tým, že začne posúvať spánkový režim o 10–15 minút denne niekoľko dní pred samotnou zmenou. Pomáha aj ranné prirodzené svetlo, ktoré urýchľuje prispôsobenie vnútorných hodín.
Kedy sa zmena času uskutoční najbližšie
- Prechod na zimný (stredoeurópsky) čas: nedeľa 26. októbra 2025, o 3:00 → hodiny sa posúvajú späť na 2:00
- Prechod na letný čas: nedeľa 30. marca 2025, o 2:00 → hodiny sa posúvajú dopredu na 3:00
Záver
Zmena času mala kedysi svoj praktický význam – pomáhala šetriť energiu v časoch, keď elektrina bola vzácna. Dnes však väčšina odborníkov i obyvateľov Európy súhlasí, že striedanie času už neplní svoj pôvodný účel.
Európska únia síce schválila myšlienku jeho zrušenia, ale definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Preto aj v roku 2025 ostáva všetko po starom – na jar hodiny dopredu, na jeseň späť.
Kým sa krajiny nezhodnú, budeme si na prelome októbra a novembra aj naďalej nastavovať budík o hodinu inak.