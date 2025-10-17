Zmena času sa blíži. Túto chybu robí väčšina Slovákov a potom sa celé dni cítia ako po prebdenej noci

Jeseň je v plnom prúde a spolu s ňou prichádza aj zmena času, ktorá dokáže poriadne zamávať s naším telom aj psychikou. Mnohí ju podceňujú, no práve táto drobná „hodinová zmena“ často spôsobuje únavu, podráždenosť a problémy so spánkom. Ako sa na to pripraviť, aby ste prechod zvládli bez ťažkostí?
Prečo vlastne meníme čas?
Myšlienka posúvať hodiny vznikla počas prvej svetovej vojny, keď sa štáty snažili šetriť elektrickú energiu. Zavedením letného času sa chceli využiť dlhšie dni a znížiť potrebu umelého osvetlenia vo večerných hodinách. Z praktického hľadiska to dávalo zmysel – ale pre ľudský organizmus je to každý rok menšia pohroma.
Zmena času totiž neznamená len obyčajné posunutie ručičiek – zasahuje do nášho vnútorného biorytmu, ktorý je riadený striedaním svetla a tmy. Keď si teda koncom októbra posunieme hodiny z tretej na druhú, síce si „pridáme“ hodinu spánku navyše, no telo z toho nemusí mať radosť.
Ako na nás zmena času vplýva
Organizmus je nastavený na presný rytmus. Ak sa naruší, môže to viesť k celému radu nepríjemností. Mnoho ľudí sa po zmene času sťažuje na:
- ťažšie zaspávanie alebo skoré budenie
- zníženú koncentráciu
- únavu a podráždenosť
- zhoršenú náladu či miernu dezorientáciu
Niektorí dokonca popisujú, že sa cítia ako pri „malom jet lagu“ – čas sa síce posunul len o hodinu, no mozog a telo sa s tým vyrovnávajú niekoľko dní.
Ako sa pripraviť: 3 kroky, ktoré vám uľahčia prechod
Aby vás zmena času nezaskočila, oplatí sa pripraviť už týždeň vopred. Pomôžu jednoduché, ale účinné triky.
1. Postupne posúvajte spánkový režim
Začnite chodiť spať aj vstávať o 15 až 30 minút neskôr než zvyčajne. Takto si telo zvykne na novú rytmiku bez šoku. Po pár dňoch už prechod na „zimný čas“ nebude taký náročný.
Týmto spôsobom sa vyhnete aj nepríjemnému prebúdzaniu uprostred noci a zbytočnému „civaniu do stropu“, kým zazvoní budík.
2. Obmedzte modré svetlo
Svetlo z obrazoviek (telefón, televízor, tablet, počítač) spomaľuje tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý riadi spánok.
Minimálne dve hodiny pred spaním preto:
- vypnite televízor
- odložte mobil
- nechajte oči oddýchnuť od modrého svetla
Rovnako sa vyhnite ťažkým jedlám či nočnému prejedaniu. Posledné sústo si doprajte najneskôr dve hodiny pred spaním.
3. Využívajte denné svetlo
Pravidelný pobyt na dennom svetle pomáha stabilizovať vnútorné hodiny. Snažte sa aspoň krátko každý deň vyjsť na slnko – ideálne ráno alebo počas obeda.
Telo tak dostane signál, kedy má byť aktívne a kedy oddychovať.
Ďalšie drobnosti, ktoré robia veľký rozdiel
- Obmedzte kofeín – najmä popoludní a večer, pretože znižuje kvalitu spánku.
- Vytvorte si pokojné prostredie na spánok – stlmené svetlo, ticho a teplota okolo 18 °C pomáhajú telu rýchlejšie zaspať.
- Neplánujte náročné úlohy hneď po zmene času. Doprajte si pár dní na adaptáciu – ušetríte si nervy aj energiu.
Zmena času sa možno zdá ako drobnosť, no pre naše telo je to malý šok, ktorý ovplyvňuje spánok, výkonnosť aj náladu. Ak sa na ňu pripravíte vopred, môžete sa vyhnúť únave a podráždenosti, ktoré trápia mnohých po celé dni.
Namiesto boja s biorytmom mu skúste pomôcť – doprajte si viac svetla, menej stresu a pokojnejší večer. Vaše telo sa vám poďakuje.