Žltooranžový čedar. Legendárny syr z anglickej dedinky Cheddar, ktorý dozrieva v jaskyniach

Len málo syrov sa môže pochváliť takou dlhou históriou a popularitou ako čedar. Tento polotvrdý syr má charakteristickú žltooranžovú farbu, bohatú chuť a všestranné využitie v kuchyni. Dnes ho poznáme po celom svete, no jeho korene sú úzko späté s malebnou dedinou Cheddar v anglickom Somersete.
História siahajúca stáročia dozadu
Prvá písomná zmienka o čedare pochádza z roku 1170, keď ho spomínajú historické záznamy z Anglicka. Niektorí odborníci sa domnievajú, že techniky výroby syra priniesli do Británie už Rimania, no najväčší rozmach zažil práve v stredoveku.
V okolí dediny Cheddar sa nachádza rozsiahly jaskynný komplex Cheddar Gorge, ktorý má stabilnú vlhkosť a teplotu počas celého roka. Tieto prírodné podmienky sa ukázali ako ideálne pre dozrievanie syrov, a tak vznikla tradícia, ktorá sa udržala dodnes.
Pravý čedar verzus priemyselná výroba
Čedar sa dnes vyrába v mnohých krajinách, od Spojeného kráľovstva cez USA až po Austráliu či Nový Zéland. Preto sa chuť jednotlivých druhov môže výrazne líšiť.
Ak však chcete ochutnať originál, siahnite po syre s označením West Country Farmhouse Cheddar. Toto označenie chráni Európska únia a zaručuje, že syr bol vyrobený tradičnými postupmi a výhradne z mlieka pochádzajúceho z oblastí Somerset, Dorset, Devon a Cornwall.
Ako sa čedar vyrába a zreje
Na výrobu sa používa kravské mlieko, ktoré sa najčastejšie pasterizuje. Dĺžka zrenia má zásadný vplyv na výslednú chuť:
- 6 – 9 mesiacov: jemnejšia, krémovejšia chuť, mäkšia štruktúra.
- 12 – 18 mesiacov: výraznejšia, aromatickejšia chuť s orieškovými tónmi, drobivá textúra.
- 24 mesiacov a viac: ostrá, pikantná, niekedy jemne kyslastá chuť, syr sa stáva suchším a výrazne drobivým.
Čedar sa dá krájať, strúhať aj rozpúšťať, čo z neho robí syr s obrovským kuchynským potenciálom.
Využitie v kuchyni
Čedar je mimoriadne univerzálny:
- výborne sa hodí do toastov, sendvičov a burgerov
- je skvelý na zapekané jedlá (zemiaky, cestoviny, zeleninu)
- chutí aj samotný – na kúsku čerstvého chleba
- prekvapivo dobre sa kombinuje s ovocím (napríklad jablkami či hruškami)
- je tradičným spoločníkom k pivu aj vínu – najmä k suchým červeným alebo k cideru
Čedar a zdravie
Čedar je síce chutný, ale aj výživovo bohatý syr:
- obsahuje veľa bielkovín (cca 25 g/100 g), ktoré podporujú svaly a regeneráciu
- je výborným zdrojom vápnika pre zdravé kosti a zuby
- dodáva telu vitamíny A a K, ktoré sú dôležité pre imunitu a krvný obeh
- má však aj vyšší obsah tuku a kalórií – približne 33 g tuku a 400 kcal na 100 g. Preto je vhodné užívať si ho s mierou
Recept: čedarové krokety
Ak chcete čedar ochutnať netradične, vyskúšajte jednoduché krokety:
Ingrediencie:
- 300 g zemiakov
- 80 g nastrúhaného čedaru
- kukuričná strúhanka
- soľ podľa chuti
- sezam na obaľovanie
Postup:
- Zemiaky ošúpte, uvarte v osolenej vode a roztlačte na pyré.
- Primiešajte čedar a trochu kukuričnej strúhanky, aby vzniklo kompaktné cesto.
- Tvarujte malé guľky (cca 2 cm), obaľte v sezame a poukladajte na plech s papierom na pečenie.
- Pečte v rúre vyhriatej na 170 °C približne 15 minút.
Podávajte s dipom zo zakysanej smotany, citrónovej šťavy a štipky soli alebo ako prílohu k mäsu.
Čedar je syr s bohatou históriou, ktorý sa z malej anglickej dedinky rozšíril do celého sveta. Je dôkazom, že tradičné recepty dokážu obstáť aj po stovkách rokov a stále si nájdu miesto v moderných kuchyniach.