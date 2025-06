Zlodeji vymysleli nový trik, ktorým označujú vyhliadnuté domy: Na toto si dávajte pozor!

Letné mesiace sú obdobím, ktoré väčšina Slovákov miluje – slnko, teplo, oddych a vytúžené dovolenky. Niektorí si vyberú exotiku a leňošenie pri mori, iní zas dávajú prednosť objavovaniu krás slovenských hôr či oddychu na chalupe. Nech už je vaša obľúbená destinácia akákoľvek, isté je jedno: počas letných prázdnin sa domy a byty vyľudňujú a pre mnohých zlodejov sa stávajú lákavými terčmi.

Napriek zvýšenej osvete, lepšiemu zabezpečeniu a pravidelným varovaniam zo strany polície, sú zlodeji neustále o krok vpred. V poslednom období začali využívať rafinované a nenápadné metódy, ako si overiť, či je domácnosť prázdna, alebo či ju niekto pravidelne navštevuje.

Organizované gangy a nové metódy zlodejov

Vlámačky dávno prestali byť len spontánnou akciou jednotlivých zlodejíčkov. Dnes sú za nimi často dobre organizované skupiny, ktoré postupujú podľa precízne premyslených plánov a stratégií. Polícia už niekoľkokrát zaznamenala prípady, kedy sa zlodeji dokázali dokonale vyhnúť hliadkam, dokonca aj susedským strážam. Ich postupy sú nielen sofistikované, ale pre mnohých ľudí takmer neodhaliteľné.

Obľúbeným novým trikom zlodejov, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v zahraničí a teraz sa úspešne udomácňuje aj na Slovensku, je nenápadné označovanie domov pomocou obyčajnej priehľadnej lepiacej pásky. Postup je jednoduchý, ale mimoriadne efektívny: zlodeji nalepia nenápadný kúsok pásky cez zámok vchodových dverí alebo dvere samotné. Táto páska je prakticky neviditeľná a nenápadná.

Ak sa po niekoľkých dňoch páska stále nachádza na rovnakom mieste, zlodeji si môžu byť istí, že nikto počas tohto obdobia dom nenavštívil. Takto si overujú, či majitelia nie sú dlhodobo odcestovaní. Ak naopak pásku majiteľ poškodí alebo odstráni, zlodeji vedia, že dom nie je prázdny a radšej sa zamerajú na inú lokalitu.

Sušienka pod rohožkou ako ďalšia prefíkaná metóda

Ďalším zákerným, no rovnako účinným spôsobom, ktorý sa stal v poslednej dobe populárnym, je použitie krehkého predmetu, napríklad obyčajnej sušienky alebo tenkej vetvičky, ktorú zlodeji položia pod rohožku pred dverami. Ak je sušienka alebo predmet po pár dňoch neporušený, jasne to signalizuje, že dom zostal prázdny. Ak je predmet rozdrvený či odsunutý, znamená to, že do domu niekto pravidelne vchádza.

Žiaľ, väčšina ľudí týmto signálom vôbec nevenuje pozornosť, prípadne ich považujú za žart detí alebo drobnú náhodu, čo dáva zlodejom priestor pre bezpečný útok.

Ako rozoznať, že váš dom sledujú zlodeji?

Bezpečnostní experti zdôrazňujú dôležitosť všímavosti. Dôležité je pravidelne kontrolovať svoje okolie a všímať si aj tie najmenšie detaily, ktoré by mohli byť znakom neželaného záujmu. Ak na zámku dverí zbadáte zvláštnu priehľadnú pásku, lepiaci papier, alebo pod rohožkou akýkoľvek predmet, ktorý ste tam sami nedali, rozhodne to neignorujte. V prípade podozrenia informujte susedov, aby zvýšili ostražitosť, a ak máte vážne obavy, neváhajte kontaktovať políciu.

Ako ochrániť dom pred zlodejmi počas dovolenky?

Základom ochrany sú kvalitné bezpečnostné prvky – alarmy, kamery a bezpečnostné dvere s pevnými zámkami. Ak však chcete zlodejov odradiť ešte dôslednejšie, môžete využiť aj niekoľko jednoduchých trikov.

Inteligentné osvetlenie

Jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov je inteligentné osvetlenie. Na trhu sú dostupné systémy, ktoré umožňujú automatické zapínanie a vypínanie svetiel v dome v rôznych časových intervaloch. Zlodeji tak získajú dojem, že dom je stále obývaný.

Pravidelná kontrola zo strany blízkych

Ideálne je, ak požiadate dôveryhodnú osobu – suseda, priateľa alebo člena rodiny, aby pravidelne navštevoval váš dom a zbieral poštu zo schránky. Pravidelná prítomnosť človeka na pozemku výrazne znižuje riziko vlámania, pretože dom nebude pôsobiť ako opustený.

Diskrétne správanie na sociálnych sieťach

Veľkou chybou je zverejňovanie detailov dovolenky na sociálnych sieťach. Odborníci varujú, že zdieľanie aktuálnych informácií o tom, kde práve ste a ako dlho budete preč, je pre zlodejov vítanou pozvánkou. Lepšie je pochváliť sa zážitkami až po návrate.