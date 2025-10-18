Živánska pečienka v alobale z rúry: Hotový obed za pár minút!

Najlepšie jedlá sú tie, ktoré nevyžadujú veľa surovín, nezašpinia polovicu kuchyne a aj napriek jednoduchosti výborne chutia.
Presne taká je živánska pečienka – tradičné jedlo, ktoré spája mäso, zemiaky aj prílohu do jedného chutného balíčka. Viete, ako ju pripraviť tak, aby sa rozpadala na jazyku?
Rýchly obed bez zbytočného neporiadku
Nedeľný obed nemusí znamenať hodiny strávené pri sporáku. So živánskou pečienkou pripravíte sýte a chutné jedlo len z pár ingrediencií, a pritom sa zaň nemusíte hanbiť ani na sviatočnom stole.
Mäso, zemiaky a zelenina sa pečú spolu, takže všetky chute sa krásne prepoja. Navyše – po varení zostane minimum riadu na umývanie.
Kde má živánska pečienka korene?
Ako pri mnohých klasických jedlách, ani tu nie je úplne jasné, odkiaľ živánska pochádza.
Podľa niektorých zdrojov sa podobné jedlo pripravovalo už v stredoveku – len namiesto alobalu používali naši predkovia hlinený obal, v ktorom sa mäso a zelenina piekli priamo v pahrebe.
Išlo vraj o obľúbené jedlo medzi kočovníkmi, pretože bolo jednoduché, výdatné a dalo sa pripraviť aj vonku v prírode.
V československých domácnostiach sa živánska pečienka stala hitom v 60. a 70. rokoch minulého storočia.
Dokonca sa považovala za slávnostné jedlo, ktoré nechýbalo pri rodinných oslavách či nedeľných obedoch.
Ako pripraviť živánsku pečienku v alobale
Pozrite si aj video recept:
Aj keď znie honosne, jej príprava je naozaj jednoduchá.
Budete potrebovať:
- 600 g bravčového mäsa (ideálne krkovičku – je šťavnatejšia než pečienka)
- 2 lyžice horčice
- 4 strúčiky cesnaku
- 3 lyžice oleja
- soľ, čierne korenie
- 70 g slaniny
- 1 väčšiu červenú papriku
- 3 cibule
- 300 g paprikovej klobásy
- 800 g zemiakov
- mletú sladkú papriku
Postup:
- Mäso nakrájajte na kúsky, pridajte horčicu, soľ, korenie, prelisovaný cesnak a olej. Všetko premiešajte a nechajte marinovať v chladničke asi dve hodiny.
- Slaninu, cibuľu a papriku nakrájajte na kúsky, klobásu na kolieska a zemiaky na plátky.
- Na väčší kus alobalu poukladajte vrstvy – najprv zemiaky, potom cibuľu, slaninu, papriku, klobásu a napokon naložené mäso.
- Osoľte, okoreňte a posypte mletou sladkou paprikou.
- Alobal pevne uzavrite, aby šťava počas pečenia nevytekala.
- Balíčky položte na plech a pečte v rúre vyhriatej na 190 °C približne 60 minút.
- Po hodine alobal rozbaľte a nechajte mäso ešte pár minút zapiecť, aby všetko krásne zozlatlo.
A hotovo – voňavý, šťavnatý obed máte pripravený!
Skvelá aj na grile
Živánsku pečienku si môžete vychutnať aj počas grilovačky. Stačí ju pripraviť rovnakým spôsobom, zabaliť do alobalu a grilovať približne 90 minút.
Každých 20 minút balíčky otočte, aby sa nepripálili a mäso sa rovnomerne prepieklo.
Živánska pečienka je dôkazom, že aj z pár surovín sa dá vykúzliť poctivé a chutné jedlo, ktoré zvládne pripraviť každý. Stačí kúsok mäsa, zopár zemiakov, trochu času – a výsledok stojí za to.