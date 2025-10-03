Zima klope na dvere: Začala vykurovacia sezóna. 5 jednoduchých tipov, ako ušetriť na energiách

Po teplom lete prišli chladnejšie dni a spolu s nimi aj začiatok vykurovacej sezóny. Radiátory už opäť hrejú, čo znamená príjemnejší domov, ale aj vyššie účty. Dobrou správou je, že existuje viacero jednoduchých spôsobov, ako si udržať komfort a zároveň zbytočne neplatiť za energie.
Kedy sa na Slovensku začína kúriť?
Podľa legislatívy sa vykurovacie obdobie počíta od 1. septembra do 31. mája. V praxi sa však teplárne riadia počasím – ak sa priemerná denná teplota niekoľko dní drží pod 13 °C, začínajú s dodávkou tepla. To znamená, že skutočný začiatok vykurovacej sezóny sa môže každý rok líšiť.
Energie sú stále drahé
Ceny plynu, elektriny či dreva sa menia podľa trhu a regiónu. Hoci v porovnaní s obdobím energetickej krízy v roku 2022 sú v súčasnosti nižšie, stále predstavujú výraznú položku v rodinnom rozpočte. Preto má zmysel hľadať spôsoby, ako spotrebu energií znížiť.
Päť tipov, ktoré fungujú vždy
1. Znížte teplotu v miestnosti
Ak v byte alebo dome stiahnete teplotu o niečo nižšie, spotrebujete menej energie. Rozdiel jedného či dvoch stupňov si často ani nevšimnete, ale pri dlhodobom vykurovaní to môže priniesť citeľnú úsporu. Bežný odporúčaný štandard pre domácnosti je približne 20–21 °C.
2. Zamedzte únikom tepla
Najväčším problémom bývajú netesné okná a dvere. Teplo uniká cez štrbiny a vzniká nepríjemný prievan. Pomôže jednoduché tesnenie, hrubšie závesy alebo aj koberce na podlahe. Tieto opatrenia stoja málo, no výrazne zlepšujú tepelný komfort.
3. Kúrte iba tam, kde je to potrebné
Nie je nutné mať rovnakú teplotu v celom byte či dome. V spálni sa odporúča chladnejšie prostredie, v obývačke naopak o niečo teplejšie. Ak nie ste doma, radiátory môžete stiahnuť – dôležité je len zabrániť tomu, aby priestory úplne vychladli. Termostatické hlavice na radiátoroch vám umožnia regulovať teplotu podľa potreby.
4. Rozumne kombinujte zdroje tepla
Okrem centrálneho kúrenia môžete využiť aj doplnkové zdroje, napríklad krb alebo piecku na drevo. V niektorých prípadoch to môže byť výhodnejšie, najmä ak máte lacný alebo vlastný zdroj paliva. Pri výbere energií sa tiež oplatí porovnať ponuky rôznych dodávateľov – ceny sa môžu líšiť.
5. Úsporné návyky každý deň
Šetriť sa dá aj bez veľkých zmien. Vypínajte svetlá, keď ich nepotrebujete, varte s pokrievkou, pravidelne odmrazujte chladničku a mrazničku, perte a umývajte riad len pri plnej kapacite spotrebiča. Kratšia sprcha namiesto dlhej vane ušetrí nielen vodu, ale aj energiu na jej ohrev.
Vykurovacia sezóna sa dá prežiť bez toho, aby účty dramaticky narástli. Stačí sa sústrediť na malé a jednoduché zmeny, ktoré má pod kontrolou každý. Tesnenie okien, rozumné nastavenie teploty a šetrné používanie domácich spotrebičov – to všetko dokáže znížiť spotrebu energií bez veľkých investícií a pritom zachovať pohodlie domova.