Žena si zaobstarala dve rýchlovarné kanvice. Spôsob, akým využíva tú druhú, ľudí zaráža a mnohí ho chcú zakázať

Rýchlovarné kanvice sa v posledných rokoch stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých domácností. Z jednoduchého dôvodu – ide o rýchle, ľahko ovládateľné a lacné zariadenie, ktoré pomáha s najbežnejšími kuchynskými úlohami. Väčšina ľudí má vo svojej kuchyni len jednu kanvicu, ktorá slúži na ohrev vody napríklad pri príprave čaju, kávy či polievok. Existujú však aj situácie, keď sa ľudia rozhodnú zaobstarať si viac takýchto spotrebičov, pričom využitie každej kanvice môže byť celkom rozdielne.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na jeden netradičný prípad, keď majiteľka dvoch rýchlovarných kanvíc rozdelila úlohy medzi ne dosť neobvyklým spôsobom. Čo všetko ju k tomu viedlo, ako na to reagovalo okolie a čo z tejto skúsenosti môže vyplynúť pre ostatných?

Bežná rola kanvice

Prirodzeným účelom rýchlovarnej kanvice je zrýchlenie a zjednodušenie varenia. Väčšinou slúži predovšetkým na:

Prípravu horúcich nápojov – najmä čaju a kávy, kedy je dôležitý rýchly ohrev vody. Krátky var – urýchlenie prípravy cestovín, ryže alebo iných surovín, ktoré potrebujú variť vo vriacej vode. Úsporu energií – vo väčšine prípadov je energeticky efektívnejšie uvariť menšie množstvo vody v rýchlovarnej kanvici než čakať, kým sa zovrie na sporáku.

Skrátka, kanvica je univerzálny pomocník, a preto si mnohí myslia, že jedna úplne stačí.

Prečo by niekto potreboval dve rýchlovarné kanvice?

Dôvodov môže byť viacero:

Rýchlejšie varenie pre väčšiu rodinu : Keď sa v domácnosti spotrebuje veľa horúcej vody za krátky čas, je logické, že druhá kanvica môže šetriť čas pri varení.

: Keď sa v domácnosti spotrebuje veľa horúcej vody za krátky čas, je logické, že druhá kanvica môže šetriť čas pri varení. Odlišná teplota vody : Niektorí ľudia si potrpia na rôzne teploty, napríklad na zelený čaj potrebujú 80 °C, zatiaľ čo pri čiernom čaji alebo káve je ideálna vyššia teplota. V takom prípade môžu mať dve rozličné zariadenia, ktoré sú už prispôsobené.

: Niektorí ľudia si potrpia na rôzne teploty, napríklad na zelený čaj potrebujú 80 °C, zatiaľ čo pri čiernom čaji alebo káve je ideálna vyššia teplota. V takom prípade môžu mať dve rozličné zariadenia, ktoré sú už prispôsobené. Použitie v rôznych miestnostiach: Niekedy majú domácnosti alebo pracoviská väčší priestor či viacero kuchyniek. Jedna kanvica tak môže byť napríklad v kancelárii a druhá v odpočinkovej zóne.

Okrem týchto celkom pochopiteľných dôvodov sa občas objavia aj menej tradičné spôsoby využitia druhej rýchlovarnej kanvice.

Netradičná metóda ohrevu

V rámci internetových diskusií sa objavila užívateľka, ktorá sa priznala k využívaniu druhej kanvice na ohrev polievok. Vo svojom príspevku vysvetľovala, že:

Jednu kanvicu má na bežný ohrev vody.

Druhú používa len na to, aby v nej rýchlo zahriala polievku – tvrdí, že sa jej do kanvice zmestí dokonca viac polievky než do bežnej nádoby v mikrovlnke.

Tento postup vyvolal medzi ľuďmi značné rozpaky. Viacerí neverili, že by sa takýto spôsob mohol reálne vyplatiť. Spomínala sa obava z nedostatočnej hygieny alebo zvyškov potravín, ktoré by sa mohli v kanvici usadiť.

Hygienické obavy

Jedným z najčastejšie uvádzaných dôvodov kritiky je práve hygienická stránka veci. Niektorí odporcovia netradičného varenia namietajú, že kanvica by mohla ostať znečistená zvyškami jedla, dokonca by sa v nej mohli tvoriť usadeniny, ktoré sa potom prenášajú do ďalších nápojov či jedál.

Prívrženkyňa tejto metódy však zdôraznila, že kanvicu pravidelne dôkladne čistí a po každom použití ju prevarí čistou vodou. Ak sa tak robí systematicky, podľa nej nevidí dôvod na to, aby bolo riziko znečistenia nejaké výrazné.

Kritika a posmech zo strany verejnosti

Na sociálnych sieťach sa objavili nielen výhrady, ale často aj posmešné komentáre. Používatelia internetu ironicky navrhovali kúpu ďalších rýchlovarných kanvíc na prípravu iných jedál – od rezňov po lasagne. Kritici, ktorí považujú takýto postup za extrém, tvrdia, že je jednoduchšie a najmä bezpečnejšie zohriať polievku klasicky na sporáku alebo v mikrovlnnej rúre.

Nájde sa však aj zopár ľudí, ktorí autorke tohto nápadu priznali istú dávku vynaliezavosti. Samotné výhody spočívajú hlavne v rýchlosti ohrevu a v tom, že kanvica zvyčajne spotrebuje minimum energie.

Ako k téme pristupovať všeobecne

Rýchlovarná kanvica je v prvom rade určená na ohrev vody. Ak sa však niekto rozhodne využiť ju na iné účely, je vhodné myslieť najmä na:

Hygienu a údržbu – čím hustejšie jedlo, tým pravdepodobnejšie sa časť surovín prilepí na steny alebo na vykurovacie teleso. Ak kanvicu pravidelne neošetrujete, môžu sa v nej tvoriť nánosy, ktoré potom ovplyvňujú chuť a kvalitu pripravovaných pokrmov či nápojov. Bezpečnosť – pri manipulácii s horúcou kanvicou môže dôjsť k obareniu, a to predovšetkým vtedy, keď sa do nej nalievajú hustejšie polievky či omáčky. Praktickosť – treba zvážiť, či takto naozaj ušetríte čas a či vám to prinesie reálny úžitok. Ak sa napríklad do polievky pridávajú väčšie kusy mäsa alebo zeleniny, mohli by sa zachytiť vo vnútri kanvice či dokonca upchať výlevku.

Zhrnutie a pohľad na alternatívne využitia

Výnimočná situácia : Ľudia, ktorí napríklad obývajú internátne izby, chaty či iné priestory so obmedzeným vybavením, môžu využiť rýchlovarnú kanvicu kreatívnejšie. Pokiaľ však máte plnohodnotnú kuchyňu, tradičné varenie je spravidla praktickejšie a bezpečnejšie.

: Ľudia, ktorí napríklad obývajú internátne izby, chaty či iné priestory so obmedzeným vybavením, môžu využiť rýchlovarnú kanvicu kreatívnejšie. Pokiaľ však máte plnohodnotnú kuchyňu, tradičné varenie je spravidla praktickejšie a bezpečnejšie. Iné nápady: Niektorí ľudia kanvicu využívajú na rýchlu sterilizáciu drobných predmetov, ako napríklad cumlíkov. Iní si v nej „predvaria“ vodu do kúpeľa, keď chcú urýchliť napúšťanie vane. Opäť však platí, že ide o netradičné riešenia a treba dbať na bezpečnostné opatrenia.

V konečnom dôsledku môže mať každá domácnosť odlišné potreby a niekomu dve či viac rýchlovarných kanvíc naozaj prídu vhod. Nie je preto nutné hneď zavrhovať neobvyklé nápady, ale skôr ich rozvážne posúdiť.

Záver

Dve rýchlovarné kanvice v kuchyni môžu byť praktické v prípadoch, keď potrebujete naraz ohriať väčšie množstvo vody alebo keď chcete rýchlo pripraviť vodu na rôzne teploty. Netradičné spôsoby použitia, ako napríklad ohrev polievok, sú už kontroverznejšie a narážajú na kritiku z hľadiska hygieny či bezpečnosti.

Na druhej strane je práve kreativita v kuchyni často zdrojom inovatívnych riešení a nie každý „netradičný“ krok musí byť zbytočný alebo zlý. Podstatné je uvedomiť si, že rýchlovarná kanvica má svoje primárne určenie a ak ju plánujete využiť inak, vždy by ste mali dôsledne zvážiť hygienu, pravidelné čistenie a predovšetkým bezpečnosť pri manipulácii. Pre niektorých ľudí totiž môže byť aj takáto netradičná metóda užitočná, hoci sa to na prvý pohľad môže zdať zvláštne.