Zemiaky vás môžu stáť život: rodinu v Rusku pripravili o dych v pivnici a pri stole môžu uškodiť tiež

Zemiaky máme radi všetci – varené, pečené, ako kašu, hranolky či prílohu k mäsu. Sú lacné, dostupné a zdá sa, že bez nich by slovenská kuchyňa ani neexistovala. No za touto nenápadnou surovinou sa skrýva riziko, o ktorom sa bežne veľa nehovorí. A hoci smrteľné prípady sú výnimočné, v Rusku sa pred pár rokmi odohrala tragédia, ktorá ukazuje, že s nimi treba narábať s rešpektom.
Šokujúci prípad z Tatárska: smrť v pivnici so zemiakmi
Leto 2013, mesto Laiševo v ruskom Tatársku. Rodina zišla do pivnice, kde skladovali zemiaky. To, čo malo byť úplne obyčajnou návštevou zásobárne, sa zmenilo na katastrofu – štyria členovia rodiny tam zomreli.
Nie preto, že by jedli zlé zemiaky. Problém bol v samotnej pivnici. Nahromadili sa tam výpary zo zhnitých plodín a spolu s nedostatkom kyslíka vytvorili smrteľnú pascu. Jeden po druhom stratili vedomie a už sa nevrátili. Táto udalosť ukázala, že nebezpečenstvo nemusí číhať iba na tanieri, ale aj v miestnosti, kde zemiaky skladujeme.
Kde naozaj hrozí riziko pri jedení
Na stole nás ohrozuje iný nepriateľ – glykoalkaloidy, jedovaté látky, ktoré sa prirodzene tvoria v zemiakoch. Najznámejšie sú solanín a chakonín. Nachádzajú sa najmä:
- v šupke,
- v zelených častiach,
- v klíčkoch a poškodených miestach.
Ak ich zjete priveľa, môžu spôsobiť ťažké tráviace problémy – bolesti brucha, zvracanie, hnačku. V extrémnych prípadoch aj neurologické poruchy, zrýchlený pulz či pokles tlaku.
Ako spoznať nebezpečné zemiaky
- Zelené miesta alebo klíčky? Odrežte ich alebo hľuzu rovno vyhoďte.
- Staré a nahnité kúsky radšej nesnažte zachrániť – môžu obsahovať priveľa toxínov.
- Horká chuť je jasné varovanie – taký zemiak okamžite odložte.
- Šupka sa hodí iba na čerstvých, mladých hľuzách.
Aj pri varení platia zásady:
- voda, v ktorej sa varili zemiaky, sa na ďalšie varenie nehodí,
- pri smažení pravidelne meňte olej,
- a vždy skladujte v chlade, tme a suchu – aby nezačali predčasne klíčiť.
Bez paniky, stačí trocha opatrnosti
Je fér povedať, že zemiaky nepredstavujú bežnú hrozbu, ak s nimi zachádzame rozumne. Väčšina ľudí ich konzumuje denne a problémy nemajú. Tragédia z Tatárska však pripomína, že treba dávať pozor nielen pri ich jedení, ale aj pri skladovaní.
Video: Ako spoznať zemiaky, ktoré do hrnca nepatria
Pozrite si krátky návod, na ktoré kúsky si treba dať pozor:
Aké zemiaky nejesť? (YouTube)
Záver
Zemiaky nám dávajú chutné jedlá a zasýtia celú rodinu. No ak sú zelené, naklíčené alebo nahnité, môžu narobiť poriadne problémy. A ak sa hromadia vo vlhkej pivnici bez vetrania, môžu ohroziť aj život priamo v nej.
Stačí teda trochu pozornosti – a zemiaky ostanú tým, čím majú byť: bezpečnou a milovanou klasikou v našej kuchyni.