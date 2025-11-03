Zemiaky so zelenými fazuľkami a karfiolom. Jednoduché, výživné a plné chuti

Zemiaky a zelené fazuľky
Niektoré jedlá dokážu prekvapiť svojou jednoduchosťou. Stačí pár základných surovín a výsledok chutí, akoby ste strávili v kuchyni celé hodiny. Kombinácia zemiakov, fazuliek a karfiolu je presne takým receptom – nenáročná, zdravá a prekvapivo lahodná.

Tradičná kombinácia, ktorá nikdy nesklame

Zemiaky a zelené fazuľky patria medzi suroviny, ktoré sa k sebe dokonale hodia. Spolu vytvárajú jedlo, ktoré je ľahké, ale zasýti. Keď sa k nim pridá karfiol, získa pokrm jemnosť, krémovú textúru a ešte viac výživných látok. Navyše, všetko sa dá pripraviť v jednom hrnci – bez zbytočného neporiadku a s minimom času.

Potrebujete iba pár surovín

Na štyri porcie si pripravte:

  • približne 450 g zemiakov (nemusia sa šúpať, stačí ich dobre umyť)
  • 500 g zelených fazuliek
  • asi 3 šálky ružičiek karfiolu
  • 3 lyžice olivového oleja
  • 4 strúčiky cesnaku, nasekané nadrobno
  • ½ lyžičky údenej papriky
  • 1 lyžicu octu (ideálne vínneho alebo jablčného)
  • soľ podľa chuti

Postup krok za krokom

  1. Zemiaky vložte do hrnca, zalejte ich osolenou vodou tak, aby boli ponorené. Priveďte ich k varu a potom znížte teplotu. Varte asi osem minút, kým nezmäknú, ale nerozpadávajú sa.
  2. Pridajte zelené fazuľky a karfiol a spolu varte ďalších päť minút. Zelenina by mala byť mäkká, ale stále pevná a svieža.
  3. Na panvici rozohrejte olivový olej, pridajte nasekaný cesnak a nechajte ho krátko zozlatnúť. Prisypte údenú papriku, premiešajte a odstavte z ohňa.
  4. Uvarenú zeleninu sceďte, presuňte do misy, zalejte cesnakovým olejom, pridajte ocot a podľa chuti dosoľte.

Podávajte ihneď, kým je jedlo teplé. Dá sa však jesť aj vlažné – napríklad ako ľahký obed alebo ako príloha k rybe či mäsu.

Tipy, ako jedlo vylepšiť

  • Ak chcete výraznejšiu chuť, pridajte pár kvapiek citrónovej šťavy alebo čerstvo mleté korenie.
  • Čerstvé bylinky ako petržlen, pažítka alebo tymian dodajú jedlu sviežosť.
  • Ak nemáte údenú papriku, môžete použiť aj obyčajnú sladkú, no výsledok bude jemnejší.

Zdravé a výživné jedlo pre každý deň

Tento pokrm je dôkazom, že zdravé jedlo môže byť jednoduché a rýchle. Zemiaky dodávajú energiu, fazuľky sú plné vlákniny a vitamínov, a karfiol zasa obsahuje antioxidanty a látky prospešné pre trávenie. V kombinácii s olivovým olejom ide o ľahký pokrm, ktorý nezaťaží žalúdok, ale výborne zasýti.

Ak hľadáte recept, ktorý je lacný, chutný a pripravený za pár minút, táto zeleninová kombinácia vás nesklame. Je to skvelý dôkaz, že jednoduché jedlá často chutia najlepšie.

