Zemiaky plnené šunkou a syrom. Rýchla večera, ktorú zvládnete aj vtedy, keď nemáte energiu

Šunka je u nás jednou z najčastejšie používaných údenín. Využívame ju nielen ako klasickú oblohu k pečivu na raňajky či desiatu, ale aj v teplej kuchyni – pri varení, zapekaní alebo smažení. Druhov šunky je na trhu množstvo a nie je vždy jednoduché vybrať tú najlepšiu. Ak chcete siahnuť po kvalitnejšom kúsku, sledujte najmä podiel mäsa – mal by byť aspoň 80 – 90 %. Rovnako si všímajte množstvo soli (odporúča sa približne 2 % na 100 g výrobku) a tiež označenie kvality. Podľa neho rýchlo zistíte, či ide o šunku štandardnú, výberovú alebo najvyššej akosti.
Ako sa vyznať v šunke?
Odborníci upozorňujú, že označenie kvality nie je len formalita. Ide totiž nielen o obsah mäsa, ale aj o to, či sa pri výrobe použili rôzne náhrady alebo prídavné látky. Šunka najvyššej akosti má až 89 % mäsa a pripravuje sa z jedného kusu svaloviny. To je záruka chuti aj výživovej hodnoty.
Nech si však vyberiete akúkoľvek šunku, treba myslieť na to, že ide o údeninu s obmedzenou trvanlivosťou.
- Nakrájaná šunka z pultu vydrží len 2 – 4 dni.
- Vákuovo balená šunka po otvorení tiež maximálne niekoľko dní.
- Ak však ostane balenie neporušené, môžete ju skladovať v chladničke približne 2 – 3 týždne.
Čo so šunkou navyše – mrazák alebo chutný recept?
Niekedy sa stane, že nakúpite väčšie množstvo šunky a nestihnete ju zjesť. V takom prípade môžete kocky alebo plátky uložiť do vzduchotesnej nádoby alebo vákuového vrecka a vložiť do mrazničky. Treba však rátať s tým, že mráz zmení jej štruktúru a chuť. Na chlieb už nebude ideálna, no perfektne sa hodí do rôznych teplých jedál – zapekaných cestovín, rizota či omáčok.
Ak si však chcete vychutnať šunku v jej plnej kvalite, najlepšie je spotrebovať ju čerstvú. A práve tu prichádza tip na rýchlu a chutnú večeru – plnené zemiaky so šunkou a syrom. Hodí sa nielen ako sýta večera pre rodinu, ale aj ako originálne pohostenie pre návštevu.
Recept: Plnené zemiaky so šunkou a syrom
Potrebujete:
- 4 väčšie zemiaky
- 3 lyžice masla
- 2 nasekané cibule
- 1 lyžicu nasekanej petržlenovej vňate
- 1 lyžicu pažítky
- 225 g šunky nakrájanej na kocky
- 2 šálky nastrúhaného tvrdého syra (výborne sa hodí čedar alebo mozzarella)
- ½ šálky mlieka
Postup prípravy:
- Zemiaky upečte – dôkladne ich umyte, zabaľte do alobalu a vložte do rúry. Pečte, kým nezmäknú.
- Po upečení nechajte zemiaky chvíľu vychladnúť, potom ich rozrežte pozdĺžne na polovice a opatrne vydlabte vnútro tak, aby na šupke zostala asi 0,5 cm silná vrstva.
- Vydlabanú zemiakovú dužinu roztlačte pučidlom a odložte bokom.
- Na panvici rozohrejte maslo a orestujte nasekanú cibuľu. Potom pridajte mlieko a nechajte krátko prevrieť.
- Túto cibuľovo-mliečnu zmes nalejte do misy so zemiakovou dužinou.
- Pridajte polovicu syra, kocky šunky, petržlenovú vňať aj pažítku. Všetko premiešajte, aby vznikla vláčna a jemne spojená náplň.
- Zmesou naplňte vydlabané zemiakové „šupky“, posypte zvyšným syrom a dajte zapiecť do rúry vyhriatej na 260 °C.
Servírovanie
Plnené zemiaky sú hotové, keď sa syr na povrchu krásne roztopí a získa zlatistý nádych. Podávajte ich ešte teplé, ideálne so sviežim zeleninovým šalátom alebo kyslou smotanou. Sú sýte, voňavé a ich príprava je jednoduchá – zvládnete ju aj po dlhom dni, keď nemáte síl tráviť hodiny v kuchyni.
Tento recept je dôkazom, že aj z obyčajných surovín, ktoré máme bežne doma, sa dá pripraviť chutná a efektná večera. A ak máte v chladničke zvyšnú šunku, je to ten najlepší spôsob, ako ju využiť.