Zemiaky Boulangère. Jednoduchosť, ktorá sa stala pokladom francúzskej kuchyne

Francúzska kuchyňa je známa tým, že dokáže aj z bežných surovín vytvoriť jedlá, ktoré majú dušu. A presne takým receptom sú zemiaky Boulangère – po francúzsky Pommes boulangère, teda „zemiaky po pekársky“. Tento pokrm je dôkazom, že niekedy netreba nič viac než pár jednoduchých surovín – zemiaky, cibuľu, vývar a maslo – aby vzniklo jedlo s nádhernou chuťou a vôňou.
Video: postup krok za krokom
Pozrite si recept v praxi od Fallow Chefs na YouTube:
Skromný pôvod z francúzskeho vidieka
Zemiaky Boulangère majú korene vo francúzskych dedinách, kde sa v minulosti len málokto mohol pochváliť vlastnou pecou. Ľudia preto využívali pekárske pece, ktoré po upečení chleba zostávali ešte dlho teplé. Do týchto pecí si chodili zapekať svoje jedlá – často práve zemiaky s cibuľou a vývarom.
Práve od slova „boulanger“, čo znamená pekár, pochádza názov tohto pokrmu. Hoci nie je presne známe, v ktorom období sa recept objavil, kulinárski historici sa zhodujú, že jeho korene siahajú do 18. alebo 19. storočia. Odvtedy sa zemiaky Boulangère stali symbolom francúzskej vidieckej kuchyne – jednoduchej, úprimnej a chutnej.
Tradičný recept na zemiaky Boulangère
Ingrediencie:
- 1 kg zemiakov (ideálne typu A alebo B, ktoré sa nerozvárajú)
- 2 väčšie cibule
- 400 ml zeleninového alebo kuracieho vývaru
- 50 g masla
- vetvička tymianu alebo rozmarínu
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Postup prípravy
- Základná príprava
Zemiaky ošúpte a nakrájajte na rovnomerné, tenké plátky. Cibuľu nakrájajte na polkolieska a orestujte ju na časti masla, kým nezosklovatie a nezíska jemne sladkastú vôňu.
- Vrstvenie
Zapekaciu misu vymažte zvyšným maslom. Potom ukladajte vrstvy zemiakov a cibule. Každú vrstvu ľahko osoľte, okoreňte a posypte nasekanými bylinkami.
- Zalievanie vývarom
Keď máte všetky vrstvy hotové, zalejte ich vývarom – tekutina by mala siahať tesne pod hornú vrstvu zemiakov. Na povrch dajte pár kúskov masla, ktoré počas pečenia vytvoria jemnú chrumkavú kôrku.
- Pečenie
Zapekajte pri teplote 180 °C približne 60 minút, kým zemiaky nezmäknú a nezačnú zlatnúť. Ak chcete dosiahnuť chrumkavejší povrch, na posledných 5–10 minút zvýšte teplotu na 200 °C.
Ako podávať
Zemiaky Boulangère sa tradične podávajú ako príloha – výborne dopĺňajú pečené mäso, hydinu či ryby. No vďaka svojej plnej chuti a výživnosti môžu poslúžiť aj ako samostatný vegetariánsky pokrm, napríklad s čerstvým šalátom a pohárom suchého bieleho vína.
Jednoduché jedlo s veľkým srdcom
Aj keď ide o skromný recept, zemiaky Boulangère sa právom považujú za jeden z pokladov francúzskej kuchyne. Nie sú výsledkom luxusu, ale tradície, rodinnej spolupráce a úcty k surovinám. Ich chuť pripomína teplo domova – jemne maslová, cibuľová a zemitá, s nádychom francúzskych bylín.
Tento pokrm, ktorý kedysi vznikol zo skromnosti a praktickosti, si dnes získal miesto aj v reštauráciách po celom svete. A práve v tom je jeho čaro – v spojení jednoduchosti, histórie a dokonale vyváženej chuti.