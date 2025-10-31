Zemiaky Boulangère. Jednoduchosť, ktorá sa stala pokladom francúzskej kuchyne

zapekané zemiaky
zapekané zemiaky Foto: www.shutterstock.com

Francúzska kuchyňa je známa tým, že dokáže aj z bežných surovín vytvoriť jedlá, ktoré majú dušu. A presne takým receptom sú zemiaky Boulangère – po francúzsky Pommes boulangère, teda „zemiaky po pekársky“. Tento pokrm je dôkazom, že niekedy netreba nič viac než pár jednoduchých surovín – zemiaky, cibuľu, vývar a maslo – aby vzniklo jedlo s nádhernou chuťou a vôňou.

Video: postup krok za krokom

Pozrite si recept v praxi od Fallow Chefs na YouTube:

Skromný pôvod z francúzskeho vidieka

Zemiaky Boulangère majú korene vo francúzskych dedinách, kde sa v minulosti len málokto mohol pochváliť vlastnou pecou. Ľudia preto využívali pekárske pece, ktoré po upečení chleba zostávali ešte dlho teplé. Do týchto pecí si chodili zapekať svoje jedlá – často práve zemiaky s cibuľou a vývarom.

Práve od slova „boulanger“, čo znamená pekár, pochádza názov tohto pokrmu. Hoci nie je presne známe, v ktorom období sa recept objavil, kulinárski historici sa zhodujú, že jeho korene siahajú do 18. alebo 19. storočia. Odvtedy sa zemiaky Boulangère stali symbolom francúzskej vidieckej kuchyne – jednoduchej, úprimnej a chutnej.

Tradičný recept na zemiaky Boulangère

Ingrediencie:

  • 1 kg zemiakov (ideálne typu A alebo B, ktoré sa nerozvárajú)
  • 2 väčšie cibule
  • 400 ml zeleninového alebo kuracieho vývaru
  • 50 g masla
  • vetvička tymianu alebo rozmarínu
  • soľ a čerstvo mleté čierne korenie

Postup prípravy

  1. Základná príprava
    Zemiaky ošúpte a nakrájajte na rovnomerné, tenké plátky. Cibuľu nakrájajte na polkolieska a orestujte ju na časti masla, kým nezosklovatie a nezíska jemne sladkastú vôňu.
  2. Vrstvenie
    Zapekaciu misu vymažte zvyšným maslom. Potom ukladajte vrstvy zemiakov a cibule. Každú vrstvu ľahko osoľte, okoreňte a posypte nasekanými bylinkami.
  3. Zalievanie vývarom
    Keď máte všetky vrstvy hotové, zalejte ich vývarom – tekutina by mala siahať tesne pod hornú vrstvu zemiakov. Na povrch dajte pár kúskov masla, ktoré počas pečenia vytvoria jemnú chrumkavú kôrku.
  4. Pečenie
    Zapekajte pri teplote 180 °C približne 60 minút, kým zemiaky nezmäknú a nezačnú zlatnúť. Ak chcete dosiahnuť chrumkavejší povrch, na posledných 5–10 minút zvýšte teplotu na 200 °C.

Ako podávať

Zemiaky Boulangère sa tradične podávajú ako príloha – výborne dopĺňajú pečené mäso, hydinu či ryby. No vďaka svojej plnej chuti a výživnosti môžu poslúžiť aj ako samostatný vegetariánsky pokrm, napríklad s čerstvým šalátom a pohárom suchého bieleho vína.

Jednoduché jedlo s veľkým srdcom

Aj keď ide o skromný recept, zemiaky Boulangère sa právom považujú za jeden z pokladov francúzskej kuchyne. Nie sú výsledkom luxusu, ale tradície, rodinnej spolupráce a úcty k surovinám. Ich chuť pripomína teplo domova – jemne maslová, cibuľová a zemitá, s nádychom francúzskych bylín.

Tento pokrm, ktorý kedysi vznikol zo skromnosti a praktickosti, si dnes získal miesto aj v reštauráciách po celom svete. A práve v tom je jeho čaro – v spojení jednoduchosti, histórie a dokonale vyváženej chuti.

