Zemiakové placky s jablkami a škoricou. Sladká vôňa jesene na tanieri

Keď sa vonku ochladí a začína padať lístie, kuchyňu často naplní chuť na niečo teplé a voňavé. A práve takým jedlom sú zemiakové placky s jablkami a škoricou – jednoduchý recept, ktorý vzniká z bežných surovín, no dokáže potešiť celú rodinu.
Klasika s jemne sladkou chuťou
Zemiakové placky patria medzi tradičné jedlá českej a slovenskej kuchyne. Ich základ tvoria uvarené alebo surové zemiaky, múka, vajce a štipka soli. V tejto sladkej jesennej verzii sa k nim pridávajú nastrúhané jablká a trochu mletej škorice, čo im dodá jemne ovocnú chuť a typickú arómu jesenného pečenia.
Keď sa placky smažia na panvici, v kuchyni sa šíri vôňa teplých jabĺk a škorice – nie je to len o chuti, ale aj o atmosfére, ktorá pripomína babičkinu kuchyňu.
Recept na zemiakové placky s jablkami
Suroviny:
- 3 väčšie uvarené zemiaky
- 2 jablká
- 1 vajce
- 3 lyžice polohrubej múky
- 1 lyžička mletej škorice
- 1 lyžica cukru
- štipka soli
- olej na vyprážanie
Tip: Na tento recept sa hodia sladšie odrody jabĺk, napríklad Golden Delicious alebo Idared. Ak použijete kyslejšie, môžete pridať trochu viac cukru podľa chuti.
Postup prípravy
- Zemiaky uvarte v šupke, nechajte ich vychladnúť, ošúpte a nastrúhajte najemno.
- Jablká ošúpte, odstráňte jadierka a nastrúhajte.
- V miske spojte nastrúhané zemiaky s jablkami, pridajte vajce, múku, cukor, škoricu a štipku soli.
- Cesto dobre premiešajte, aby vznikla hladká hmota. Ak je príliš riedka, prisypte trochu múky.
- Na panvici rozohrejte olej a pomocou lyžice tvarujte menšie placky.
- Smažte ich z oboch strán dozlatista.
- Po usmažení ich položte na papierovú utierku, aby sa odstránil prebytočný tuk.
Podávanie
Placky sú najlepšie čerstvo po usmažení, keď sú na povrchu chrumkavé a vo vnútri mäkké. Môžete ich posypať práškovým cukrom, podávať s kyslou smotanou, jablkovým pyré alebo džemom.
Pre sviežejšiu chuť sa hodí aj lyžička medu alebo biely jogurt.
Prečo práve jablká a škorica
- Jablká sú výborným zdrojom vlákniny a prirodzenej sladkosti – vďaka nim nie je potrebné pridávať veľa cukru.
- Škorica dodáva príjemnú arómu a zvýrazňuje chuť jabĺk. Okrem toho obsahuje antioxidanty, no v bežnom množstve používanom v kuchyni nejde o významný zdravotný efekt – slúži hlavne ako korenie.
Tento recept dokazuje, že aj z pár jednoduchých surovín sa dá pripraviť chutný a voňavý dezert bez zložitých postupov. Zemiaky, jablká a škorica spolu vytvárajú kombináciu, ktorá je nenáročná, lacná a pritom mimoriadne chutná. Ide o jedlo, ktoré sa hodí na jesenné popoludnie, k šálke čaju či kakaa, a vnesie do domácnosti vôňu domova – úplne bez potreby mýtov alebo výživových prehnaní.