Zemiakové placky s jablkami a škoricou. Sladká vôňa jesene na tanieri

Zemiakové placky s jablkami a škoricou
Keď sa vonku ochladí a začína padať lístie, kuchyňu často naplní chuť na niečo teplé a voňavé. A práve takým jedlom sú zemiakové placky s jablkami a škoricou – jednoduchý recept, ktorý vzniká z bežných surovín, no dokáže potešiť celú rodinu.

Klasika s jemne sladkou chuťou

Zemiakové placky patria medzi tradičné jedlá českej a slovenskej kuchyne. Ich základ tvoria uvarené alebo surové zemiaky, múka, vajce a štipka soli. V tejto sladkej jesennej verzii sa k nim pridávajú nastrúhané jablká a trochu mletej škorice, čo im dodá jemne ovocnú chuť a typickú arómu jesenného pečenia.

Keď sa placky smažia na panvici, v kuchyni sa šíri vôňa teplých jabĺk a škorice – nie je to len o chuti, ale aj o atmosfére, ktorá pripomína babičkinu kuchyňu.

Recept na zemiakové placky s jablkami

Suroviny:

  • 3 väčšie uvarené zemiaky
  • 2 jablká
  • 1 vajce
  • 3 lyžice polohrubej múky
  • 1 lyžička mletej škorice
  • 1 lyžica cukru
  • štipka soli
  • olej na vyprážanie

Tip: Na tento recept sa hodia sladšie odrody jabĺk, napríklad Golden Delicious alebo Idared. Ak použijete kyslejšie, môžete pridať trochu viac cukru podľa chuti.

Postup prípravy

  1. Zemiaky uvarte v šupke, nechajte ich vychladnúť, ošúpte a nastrúhajte najemno.
  2. Jablká ošúpte, odstráňte jadierka a nastrúhajte.
  3. V miske spojte nastrúhané zemiaky s jablkami, pridajte vajce, múku, cukor, škoricu a štipku soli.
  4. Cesto dobre premiešajte, aby vznikla hladká hmota. Ak je príliš riedka, prisypte trochu múky.
  5. Na panvici rozohrejte olej a pomocou lyžice tvarujte menšie placky.
  6. Smažte ich z oboch strán dozlatista.
  7. Po usmažení ich položte na papierovú utierku, aby sa odstránil prebytočný tuk.

Podávanie

Placky sú najlepšie čerstvo po usmažení, keď sú na povrchu chrumkavé a vo vnútri mäkké. Môžete ich posypať práškovým cukrom, podávať s kyslou smotanou, jablkovým pyré alebo džemom.
Pre sviežejšiu chuť sa hodí aj lyžička medu alebo biely jogurt.

Prečo práve jablká a škorica

  • Jablká sú výborným zdrojom vlákniny a prirodzenej sladkosti – vďaka nim nie je potrebné pridávať veľa cukru.
  • Škorica dodáva príjemnú arómu a zvýrazňuje chuť jabĺk. Okrem toho obsahuje antioxidanty, no v bežnom množstve používanom v kuchyni nejde o významný zdravotný efekt – slúži hlavne ako korenie.

Tento recept dokazuje, že aj z pár jednoduchých surovín sa dá pripraviť chutný a voňavý dezert bez zložitých postupov. Zemiaky, jablká a škorica spolu vytvárajú kombináciu, ktorá je nenáročná, lacná a pritom mimoriadne chutná. Ide o jedlo, ktoré sa hodí na jesenné popoludnie, k šálke čaju či kakaa, a vnesie do domácnosti vôňu domova – úplne bez potreby mýtov alebo výživových prehnaní.

